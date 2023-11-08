Глава судей РФС Мажич провел встречу с игроками и тренерами «Динамо»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Милорад Мажич Спорт-Экспресс Футбол

Представители судейского корпуса РФС провели семинар для «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», члены департамента судейства РФС во главе с Милорадом Мажичем провели встречу с футболистами и тренерским штабом бело-голубых.

Мажич провел для игроков семинар по правилам игры, аналогичный тому, который был 27 октября с «Крыльями Советов» и 30 октября с «Краснодаром». Подобные мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования.

Ранее стало известно, что Мажич и председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев выступили перед игроками и тренерами «Спартака». 

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7 комментариев

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Zenith forever
Наш человек, выпил в Спартаке, не хватило, пошел в Динамо.
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Саша Пушкин
У него там предновогодний чес по клубам начался что ли, как у звезд эстрады? Вчера Спартак, сегодня Динамо.Ну, артист!
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Viktor Martunov
Ну и как, игроки всë поняли? зачëт сдали.
+2
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Viktor Martunov
Ответ Zenith forever
Наш человек, выпил в Спартаке, не хватило, пошел в Динамо.
Неужели свиные рëбра на закусь не дали?
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