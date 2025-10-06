Джейми Каррагер: «Ливерпуль» стал почти баскетбольной командой, и с «Челси» ему это снова аукнулось. Он должен был доминировать и побеждать, но проходить к его воротам слишком легко»
Джейми Каррагер раскритиковал игру «Ливерпуля» в этом сезоне.
После поражения команды от «Галатасарая» (0:1) бывший защитник мерсисайдцев сказал: «Ливерпуль» сейчас играет не в футбол, а в баскетбол. Не думаю, что топовые команды играют таким образом».
Говоря о поражении «красных» от «Челси» (1:2) в АПЛ, Каррагер в эфире Sky Sports отметил: «Я критиковал «Ливерпуль» за то, что он стал почти баскетбольной командой, и это снова ему аукнулось.
Эта игра от ворот до ворот... «Ливерпуль» должен доминировать в таком матче, учитывая такие изменения в составе, которые были у «Челси». Сейчас проходить к воротам «Ливерпуля» слишком легко. В гостях у «Челси» тяжело играть, но, учитывая состав хозяев, «Ливерпуль» должен был побеждать, тем более после того, как он сравнял счет».
Как вам дерби?13372 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости