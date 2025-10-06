  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джейми Каррагер: «Ливерпуль» стал почти баскетбольной командой, и с «Челси» ему это снова аукнулось. Он должен был доминировать и побеждать, но проходить к его воротам слишком легко»
10

Джейми Каррагер: «Ливерпуль» стал почти баскетбольной командой, и с «Челси» ему это снова аукнулось. Он должен был доминировать и побеждать, но проходить к его воротам слишком легко»

Джейми Каррагер раскритиковал игру «Ливерпуля» в этом сезоне.

После поражения команды от «Галатасарая» (0:1) бывший защитник мерсисайдцев сказал: «Ливерпуль» сейчас играет не в футбол, а в баскетбол. Не думаю, что топовые команды играют таким образом».

Говоря о поражении «красных» от «Челси» (1:2) в АПЛ, Каррагер в эфире Sky Sports отметил: «Я критиковал «Ливерпуль» за то, что он стал почти баскетбольной командой, и это снова ему аукнулось.

Эта игра от ворот до ворот... «Ливерпуль» должен доминировать в таком матче, учитывая такие изменения в составе, которые были у «Челси». Сейчас проходить к воротам «Ливерпуля» слишком легко. В гостях у «Челси» тяжело играть, но, учитывая состав хозяев, «Ливерпуль» должен был побеждать, тем более после того, как он сравнял счет».

Как вам дерби?13372 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoДжейми Каррагер
logoАрне Слот
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уэйн Руни: «Крайнего защитника Салаха разрывали в матче с «Челси», а он просто наблюдал за этим. Усомнился бы в трудовой этике Мохамеда после прошлой недели»
42сегодня, 11:23
Слот о трех поражениях «Ливерпуля» подряд: «Дело в соперниках. У «Челси» дома всегда сложно, с «Галатасараем» у нас был выход один на один перед пенальти, гол «Пэлас» – в конце добавленного времени»
454 октября, 20:49
Слот про 1:2 с «Челси»: «Доминировал во 2-м тайме «Ливерпуль», но в последние 15 минут забить могли и мы, и они. Детали складываются не в нашу пользу, надо работать усерднее»
744 октября, 19:13
Главные новости
Дмитрий Воробьев: «Это супер, что «Локомотив» называют новой народной командой. Нас почти вся Россия поддерживает»
2211 минут назад
Гурцкая о «Динамо»: «Гафин не хотел Карпина, несогласие превратилось в разрыв отношений. Было недопонимание по поводу игроков, которых брали»
518 минут назад
ЦСКА: «Акинфеев получил надрыв связок голеностопа, опасения о серьезной травме не подтвердились. Мусаев с растяжением задней поверхности бедра пропустит 14-17 дней»
222 минуты назад
Глава УЕФА Чеферин о матчах Ла Лиги и Серии А за границей: «Прискорбно, что пришлось разрешить, но это не должно рассматриваться как прецедент»
3246 минут назад
Фомин, Литвинов и Мусаев из-за проблем со здоровьем пропустят игры России с Ираном и Боливией
347 минут назад
Гаджиев про РПЛ: «Из года в год все сильнее, намного выше уровнем, чем в условном 2019-м, и зрителей все больше. В те годы мы 16 матчей не побеждали в еврокубках – сейчас такого не было бы»
3356 минут назад
УЕФА «с неохотой» разрешил «Барсе» и «Милану» провести матчи в США и Австралии. Это исключение, союз не поддерживает игры национальных лиг за границей
7458 минут назад
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
сегодня, 16:00Тесты и игры
У Соболева 44 штрафа за нарушения ПДД на «Гелендвагене» за год в Петербурге – почти на 70 тысяч рублей («Mash на Мойке»)
110сегодня, 15:39
Силкин о Карпине: «Самый перехваленный тренер, по результатам за 15 лет ничего. На «Динамо» больно смотреть, пропустить 5 – никуда не годится, такое только в хоккее можно представить»
54сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Петржела про «Зенит»: «Личка отлично заменил бы Семака. Команде нужен новый импульс»
13 минуты назад
Быстров о пенальти ЦСКА в дерби со «Спартаком»: «Идиотизм Фернандеша. Но я посмотрел тысячу повторов и ни на одном не убедился, что фол был в штрафной»
929 минут назад
Первая лига. «Урал» в гостях у «КАМАЗа», «Челябинск» сыграл вничью с «Енисеем»
2732 минуты назадLive
Барколя из-за травмы бедра пропустит октябрьские матчи Франции. Вместо вингера «ПСЖ» вызван Товен
134 минуты назад
Холанд о победном голе «Брентфорду»: «Ван ден Берг толкал меня первые 5 минут, и я сказал: ладно, погнали. Я чувствовал усталость перед игрой, но это меня мотивировало. Топовый гол»
2сегодня, 15:59
Кирилл Глебов: «Спартак» – самый принципиальный соперник для ЦСКА, двойные эмоции и двойной настрой. Счет 3:0 в начале матча вселил в нас уверенность»
12сегодня, 15:48
Евсеев про 23 млн евро за Батракова: «Он больше стоит. Румменигге сказал, что Вольтемаде больше 30 млн не стоит, а «Ньюкасл» его за 80 млн купил, представляете!»
14сегодня, 15:24
Ваня Дмитриенко выступит после игры Россия – Боливия на «ВТБ Арене» 14 октября. Гимн споет Маршал
5сегодня, 15:21
«У легионеров живы стереотипы о России из-за рубежа – сумасшедшая антироссийская пропаганда. Показывают вообще кошмар, что здесь чуть ли не на улицах никого!» Директор «Рубина» Дзюба об иностранцах
12сегодня, 14:48
Сперцян выложил фото из кабинета стоматолога после стычки с Ндонгом: «Зубы целые»
19сегодня, 14:23Фото