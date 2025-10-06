Джейми Каррагер: «Ливерпуль» стал почти баскетбольной командой, и с «Челси» ему это снова аукнулось. Он должен был доминировать и побеждать, но проходить к его воротам слишком легко»

Джейми Каррагер раскритиковал игру «Ливерпуля» в этом сезоне.

После поражения команды от «Галатасарая» (0:1) бывший защитник мерсисайдцев сказал : «Ливерпуль» сейчас играет не в футбол, а в баскетбол. Не думаю, что топовые команды играют таким образом».

Говоря о поражении «красных» от «Челси» (1:2) в АПЛ, Каррагер в эфире Sky Sports отметил: «Я критиковал «Ливерпуль» за то, что он стал почти баскетбольной командой, и это снова ему аукнулось.

Эта игра от ворот до ворот... «Ливерпуль» должен доминировать в таком матче, учитывая такие изменения в составе, которые были у «Челси». Сейчас проходить к воротам «Ливерпуля» слишком легко. В гостях у «Челси» тяжело играть, но, учитывая состав хозяев, «Ливерпуль» должен был побеждать, тем более после того, как он сравнял счет».