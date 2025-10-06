Ваня Дмитриенко выступит после игры Россия – Боливия на «ВТБ Арене» 14 октября. Гимн споет Маршал
Ваня Дмитриенко выступит на матче России.
«Ваня Дмитриенко исполнит хит «Шелк» после игры с Боливией. Популярный артист выступит по окончании встречи на стадионе «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина 14 октября», – сообщает РФС.
Гимн перед BetBoom товарищеским матчем сборной России исполнит Александр Маршал.
Группа «Браво» выступит на матче Россия – Иран в Волгограде 10 октября. Гимн споет Наталья Подольская
Как вам дерби?13367 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
