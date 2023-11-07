Бальбуэна сможет сыграть с «Оренбургом». Защитник «Динамо» пропустил матч с «Сочи» из-за родов жены
Фабиан Бальбуэна вернется в расположение «Динамо» к матчу с «Оренбургом».
По данным «Спорт-Экспресса», Бальбуэна пропустил вчерашний матч с «Сочи» (3:3) из-за родов жены – пресс-служба «Динамо» сообщила, что в семье парагвайца родились две дочери.
В середине недели Бальбуэна вернется к тренировкам с «Динамо». Защитник сможет принять участие в матче с «Оренбургом» в это воскресенье, после чего отправится в расположение сборной Парагвая.
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У нас всякие «нелепки» играли вместо него с Сочи.
P.S. Может у него конечно в контракте прописано, что при рождении ребенка (своего), он вылетает ближайшим рейсом.