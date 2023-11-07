Бальбуэна сможет сыграть с «Оренбургом». Защитник «Динамо» пропустил матч с «Сочи» из-за родов жены

Фабиан Бальбуэна вернется в расположение «Динамо» к матчу с «Оренбургом».

По данным « », Бальбуэна пропустил вчерашний матч с « » (3:3) из-за родов жены – пресс-служба «Динамо» сообщила, что в семье парагвайца родились две дочери.

В середине недели вернется к тренировкам с « ». Защитник сможет принять участие в матче с « » в это воскресенье, после чего отправится в расположение сборной Парагвая.

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