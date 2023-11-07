Бальбуэна сможет сыграть с «Оренбургом». Защитник «Динамо» пропустил матч с «Сочи» из-за родов жены

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Фабиан Бальбуэна Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Фабиан Бальбуэна вернется в расположение «Динамо» к матчу с «Оренбургом».

По данным «Спорт-Экспресса», Бальбуэна пропустил вчерашний матч с «Сочи» (3:3) из-за родов жены – пресс-служба «Динамо» сообщила, что в семье парагвайца родились две дочери.

В середине недели Бальбуэна вернется к тренировкам с «Динамо». Защитник сможет принять участие в матче с «Оренбургом» в это воскресенье, после чего отправится в расположение сборной Парагвая.

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6 комментариев

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Machine Head
Красавчик Бальбуэна. Сразу двух снегурочек сделал. Тебя нам в матче с Сочи сильно не хватало, но ради такого события можно пойти на все. Поздравляю с нововрожденными! Дай Бог девчушкам крепкого здоровья и счастья. Надеюсь, они в России родились и получили автоматически гражданство нашей страны.
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валя_стакан
Не надо, пусть в Парагвае с детишками и дальше нянчится, нам эта мамансита не нужна. или в Бразилию пусть опять перебирается от туда ближе до дома
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Anton Ovi
При таких сумасшедших контрактах, не может на один-два дня позже поехать.
У нас всякие «нелепки» играли вместо него с Сочи.
P.S. Может у него конечно в контракте прописано, что при рождении ребенка (своего), он вылетает ближайшим рейсом.
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валя_стакан
Ответ Machine Head
Красавчик Бальбуэна. Сразу двух снегурочек сделал. Тебя нам в матче с Сочи сильно не хватало, но ради такого события можно пойти на все. Поздравляю с нововрожденными! Дай Бог девчушкам крепкого здоровья и счастья. Надеюсь, они в России родились и получили автоматически гражданство нашей страны.
Если они родились в России то чьи роды принимал Бальбуэна в Парагвае?
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fcdmsk
Ответ Machine Head
Красавчик Бальбуэна. Сразу двух снегурочек сделал. Тебя нам в матче с Сочи сильно не хватало, но ради такого события можно пойти на все. Поздравляю с нововрожденными! Дай Бог девчушкам крепкого здоровья и счастья. Надеюсь, они в России родились и получили автоматически гражданство нашей страны.
Естественно в России. Его жена специально прилетела из Парагвая, чтобы сразу два маткапитала получить)
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Machine Head
Ответ валя_стакан
Если они родились в России то чьи роды принимал Бальбуэна в Парагвае?
Ааа, я не знал , что он летал. Не страшно.
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