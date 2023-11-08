ЦСКА обратился в ЭСК из-за возможного выхода мяча за линию перед голом «Пари НН». «Динамо» и «Сочи» также попросили рассмотреть четыре эпизода
ЦСКА, «Сочи» и «Динамо» обратились в ЭСК РФС.
ЦСКА попросил рассмотреть эпизод с возможным выходом мяча за пределы поля при первом голе «Пари НН» на 33-й минуте. Московский клуб выиграл матч Мир РПЛ со счетом 3:2.
«Сочи» и «Динамо» сыграли вничью – 3:3.
«Динамо» попросило рассмотреть назначенный пенальти в свои ворота на 36-й минуте игры и неназначенный пенальти в ворота «Сочи» на 71-й минуте встречи.
«Сочи» попросил рассмотреть возможный пенальти на 93-й минуте матча и вторую желтую карточку защитнику Марсело Алвесу за грубую игру в добавленное время ко второму тайму.
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Назначенного пенальти в ворота Динамо не было
Пенальти в ворота Сочи тоже не было
Пенальти ещё одного в ворота Динамо не было
Вторая жёлтая Алвесу надуманная