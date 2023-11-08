ЦСКА обратился в ЭСК из-за возможного выхода мяча за линию перед голом «Пари НН». «Динамо» и «Сочи» также попросили рассмотреть четыре эпизода

ЦСКА, «Сочи» и «Динамо» обратились в ЭСК РФС.

попросил рассмотреть эпизод с возможным выходом мяча за пределы поля при первом голе « » на 33-й минуте. Московский клуб выиграл матч Мир со счетом 3:2.

«Сочи» и « » сыграли вничью – 3:3.

«Динамо» попросило рассмотреть назначенный пенальти в свои ворота на 36-й минуте игры и неназначенный пенальти в ворота «Сочи» на 71-й минуте встречи.

«Сочи» попросил рассмотреть возможный пенальти на 93-й минуте матча и вторую желтую карточку защитнику Марсело Алвесу за грубую игру в добавленное время ко второму тайму.

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