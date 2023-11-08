ЦСКА обратился в ЭСК из-за возможного выхода мяча за линию перед голом «Пари НН». «Динамо» и «Сочи» также попросили рассмотреть четыре эпизода

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Пари НН Спорт-Экспресс Сочи ЭСК РФС Футбол

ЦСКА, «Сочи» и «Динамо» обратились в ЭСК РФС.

ЦСКА попросил рассмотреть эпизод с возможным выходом мяча за пределы поля при первом голе «Пари НН» на 33-й минуте. Московский клуб выиграл матч Мир РПЛ со счетом 3:2.

«Сочи» и «Динамо» сыграли вничью – 3:3.

«Динамо» попросило рассмотреть назначенный пенальти в свои ворота на 36-й минуте игры и неназначенный пенальти в ворота «Сочи» на 71-й минуте встречи.

«Сочи» попросил рассмотреть возможный пенальти на 93-й минуте матча и вторую желтую карточку защитнику Марсело Алвесу за грубую игру в добавленное время ко второму тайму.

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14 комментариев

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Дмитрий9779
Все правильно,надо подавать,чтобы потом не слушать как у нас стали хорошо судить,а на самом деле почти в каждом матче косяки конкретные.
+12
-2
+10
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Dima Lopatin
Мяч вышел

Назначенного пенальти в ворота Динамо не было
Пенальти в ворота Сочи тоже не было

Пенальти ещё одного в ворота Динамо не было
Вторая жёлтая Алвесу надуманная
+5
-1
+4
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Контрольный выстрел
Ответ Faust Doc
То что показывали с камер не говорят о том вышел мяч или не вышел, хотя бы свои аргументы показывали общественности
Тычу фоток в интернете
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+4
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Фёдор Кузнецов
Удаление Алвеса я вообще не понял
+3
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snork
Пенальти в ворота Динамо вообще какой то нонсенс, к игроку Сочи и не касались, а он завалился и упал.
+2
0
+2
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Бен Гаан
Ответ Дмитрий9779
Все правильно,надо подавать,чтобы потом не слушать как у нас стали хорошо судить,а на самом деле почти в каждом матче косяки конкретные.
100%
+1
0
+1
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хорошее решение...главное, утопить безбородова!
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Faust Doc
Ответ Контрольный выстрел
Тычу фоток в интернете
но могу сказать что с одного повтора вроде кажется мяч за линией, но объективно сказать нельзя. С другой стороны, там ещё дофига действий было и сказать что небольшой офсайд напрямую повлиял на гол тоже нельзя. Но как болельщика я тебя понимаю.
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Михаил Тихомиров
Ответ Dima Lopatin
Мяч вышел Назначенного пенальти в ворота Динамо не было Пенальти в ворота Сочи тоже не было Пенальти ещё одного в ворота Динамо не было Вторая жёлтая Алвесу надуманная
Теперь вопрос. Сколько из этих решений подтвердит ЭСК, а они в любом случае хотя бы 1, но утвердят)
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Serge Vendino
Ответ </c/>
хорошее решение...главное, утопить безбородова!
Как Муму?
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