Насри о Мбаппе: «Я остался бы в «ПСЖ» вместо того, чтобы выигрывать 50-ю ЛЧ в Мадриде. Лучше быть королем своего народа»

Самир Насри считает, что Килиану Мбаппе не стоит покидать «ПСЖ».

«Если он уйдет, то оставит дыру, но с их бюджетом они смогут подписать других игроков, которые точно не станут . Но сегодня он имеет огромное значение, будь то в сборной Франции или в своем клубе.

Два года назад я назвал его лучшим игроком мира, и я все еще верю в это. И я всегда выражал свои чувства: он из окрестностей Парижа, и на его месте я остался бы в « » вместо того, чтобы ехать в выигрывать пятидесятую чемпионов, в то время как «ПСЖ» ни разу ее не выигрывал.

Если бы « » принадлежал Катару, когда я был в клубе, я бы никогда не ушел. По мне, лучше быть королем своего народа», – сказал бывший игрок сборной Франции в интервью Le Journal du Dimanche.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!