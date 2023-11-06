Насри о Мбаппе: «Я остался бы в «ПСЖ» вместо того, чтобы выигрывать 50-ю ЛЧ в Мадриде. Лучше быть королем своего народа»

Теги Марсель ПСЖ Самир Насри Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Самир Насри считает, что Килиану Мбаппе не стоит покидать «ПСЖ».

«Если он уйдет, то оставит дыру, но с их бюджетом они смогут подписать других игроков, которые точно не станут Мбаппе. Но сегодня он имеет огромное значение, будь то в сборной Франции или в своем клубе.

Два года назад я назвал его лучшим игроком мира, и я все еще верю в это. И я всегда выражал свои чувства: он из окрестностей Парижа, и на его месте я остался бы в «ПСЖ» вместо того, чтобы ехать в Мадрид выигрывать пятидесятую Лигу чемпионов, в то время как «ПСЖ» ни разу ее не выигрывал.

Если бы «Марсель» принадлежал Катару, когда я был в клубе, я бы никогда не ушел. По мне, лучше быть королем своего народа», – сказал бывший игрок сборной Франции в интервью Le Journal du Dimanche.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ключевое заключается в последнем абзаце. Чтобы быть королем своего города надо, чтобы твой клуб возглавляли катарцы.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savarona25
"лучше быть королем своего народа". Сказал алжиро-француз камеруно-алжиро-французу, призывая его преданно остаться на службе Катару.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Если Мбаппе хочет хотя бы приблизиться к достижениям Месси и Роналду ему надо уходить
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Отличный сценарий, только можно продлить контракт сразу лет на 5 минимум?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Первым парнем на деревне?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aslan Nagoev
Насри в комментариях
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Роналдо не выигрывал ЛЧ, но взял ЧМ. Многие даже и не знают, что у него всего 14 голов в ЛЧ. В то же время например не самый известный Бразилец Карлос Альберто забивал за Порту победный гол в финале, это разве повлияло на его величие?:)) 2 Финала Чемпионата Мира, победа на Чемпионате мира, о какой ЛЧ может идти речь, для Мбаппе она лишь приятный бонус не более, тем более и с ПСЖ он был довольно близок к победе, и шансы еще будут. Этими разговорами о ЛЧ только хомячков могут прикармливать, а они и ведутся на этот байт:)) Но если оглянуться у Мбаппе уже великая карьера и купленная победа с реалом в этом турнире никак на нее не повлияет, он уже великий игрок и будущий рекордсмен ЧМ по голам!:))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TaR
Ответ corazón blanco
Ключевое заключается в последнем абзаце. Чтобы быть королем своего города надо, чтобы твой клуб возглавляли катарцы.
А родители были алжирцами. Но играть будешь за Францию)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Team_Coach
Это называется, когда боишься выходить из зоны комфорта
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Про свой народ смешно конечно 😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nik Yeremich
сказал Насри, который ушёл из Марселя в Арсенал, а потом за бабки уже в Манчестер Сити, а после ухода из Сити набрал плюс 40 кг лишнего веса, мдаааа, точно тот ещё эксперт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Легко быть королём своего народа, когда владельцы твоего клуба катарцы. Попробовал без богатых владельцев стать легендой любимого клуба как Тотти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Emma Nevskaia
любой спортсмен идет в спорт,чтобы выигрывать трофеи,а не быть королем клуба второсортного чемпионата

что за бред
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Black
Тогда свой очередной кубок Реал выиграет без Мбаппе , только и всего. Насри забавный , если бы все зависело только от Мбаппе то ушастый уже давно был бы в Париже. Только так оно не работает а сейчас так тем более перспективы весьма туманные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
Песенка была такая» будешь нашим королём», королём 5 ой лиги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleksproshkin1812@gmail.com
жалко что Насри не Мббаппе иначе бы точно с его слов был королем народа как Моиссей и водил бы 40 лет к ЛЧ ,дикую саду Самир евплел ,насвай штилит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий