Президент «ПСЖ» о Мбаппе: «Лучший в мире, видеть его во главе клуба и сборной – фантастика. Он помогает нам строить будущее»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» высказался о значимости Килиана Мбаппе для клуба.

– «ПСЖ» очень зависит от Мбаппе. Возможно ли продление контракта после того, как мадридский «Реал» заявил, что они не начинали переговоры?

– Я не видел их заявления, мы все сосредоточены на себе и нашем футболе, а не на других. Килиан продолжает добиваться значительных успехов. Возможно, люди воспринимают это как должное, но никто еще не играл в двух финалах чемпионата мира и не делал там хет-трик.

Я повторяю: Килиан – лучший в мире, это фантастика – видеть его во главе «ПСЖ» и сборной Франции. Он оказывает положительное влияние на нашу молодежь, он помогает нам строить наше будущее, – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

28 комментариев

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Михо
Прямо сейчас лучший в мире Беллингем, думаю все согласятся, кроме фанов ПСЖ и Барсы)
+11
-4
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Homelender_666
Ответ Михо
Прямо сейчас лучший в мире Беллингем, думаю все согласятся, кроме фанов ПСЖ и Барсы)
Фаны ПСЖ умещаются на пальцах одной руки)
+5
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Алексей Ненахов
Ответ Александр Константинович
Так и останется навсегда в ПСЖ
Хорошо бы , чтоб так было . Человек предал мечту ,на деньги
+4
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Юсуф Тайсумов
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лучший в мире по транжированию моментов? возможно
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Adrenaline Z
и высочайшего мнения о себе.!
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Александр Константинович
Так и останется навсегда в ПСЖ
+1
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Konstantin Timoshenko
Ответ Михо
Прямо сейчас лучший в мире Беллингем, думаю все согласятся, кроме фанов ПСЖ и Барсы)
Фанаты Барсы (я из их числа) тоже согласятся.
Даже для близоруких это стало очевидно после недавнего Класико и дубля Джуда.
+1
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svft
Президент «ПСЖ» о Мбаппе: Лучший в мире, видеть его во главе клуба...
Мбаппе: Спасибо, теперь я президент
+1
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ВРвпопа оапоапо
Ответ svft
Президент «ПСЖ» о Мбаппе: Лучший в мире, видеть его во главе клуба... Мбаппе: Спасибо, теперь я президент
Хахахах. Как долго придумывал шутку?
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ВРвпопа оапоапо
Ответ м м
лучший в мире ничего не выиграл... :)
Чемпионат мира, лига наций не считаются?
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ВРвпопа оапоапо
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Первый парень на деревне :)
Лучше так, чем последний, как аригами
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Алексей Ненахов
А мы то думали ,что из-за денег
Соболезную
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Алексей Ненахов
Ответ ВРвпопа оапоапо
Он мечтает выиграть первую ЛЧ с ПСЖ. С чего решил, что перейти в Реал для него важнее? Не представляешь, как впишется в Реал? А как там Винисиус играет?
А мы то думали ,что из-за денег
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Александр Константинович
Всё верно, об этом и речь. Честно говоря не совсем представляю, как бы он сегодня мог вписаться в Реал. Да и нужен ли он Реалу, вопрос тоже риторический. А любой другой клуб мира, с трудом сможет его личку потянуть
Он мечтает выиграть первую ЛЧ с ПСЖ. С чего решил, что перейти в Реал для него важнее?
Не представляешь, как впишется в Реал? А как там Винисиус играет?
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Александр Константинович
Ответ Алексей Ненахов
Хорошо бы , чтоб так было . Человек предал мечту ,на деньги
Всё верно, об этом и речь. Честно говоря не совсем представляю, как бы он сегодня мог вписаться в Реал. Да и нужен ли он Реалу, вопрос тоже риторический.
А любой другой клуб мира, с трудом сможет его личку потянуть
0
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Den
по мне так он заносчивый
По тебе это как?
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Юсуф Тайсумов
лучший в мире по транжированию моментов? возможно
Получается лучший в мире по количеству моментов? А как они появляются?)
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Юрий Стеклов
Прошла эпоха вылизывания Мэсси по контракту, теперь это обязанность делать с Мбаппе?)
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м м
лучший в мире ничего не выиграл... :)
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Трент Резнор
Скорее он с вами на дне лежит
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Den
по мне так он заносчивый
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