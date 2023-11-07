Президент «ПСЖ» о Мбаппе: «Лучший в мире, видеть его во главе клуба и сборной – фантастика. Он помогает нам строить будущее»
Президент «ПСЖ» высказался о значимости Килиана Мбаппе для клуба.
– «ПСЖ» очень зависит от Мбаппе. Возможно ли продление контракта после того, как мадридский «Реал» заявил, что они не начинали переговоры?
– Я не видел их заявления, мы все сосредоточены на себе и нашем футболе, а не на других. Килиан продолжает добиваться значительных успехов. Возможно, люди воспринимают это как должное, но никто еще не играл в двух финалах чемпионата мира и не делал там хет-трик.
Я повторяю: Килиан – лучший в мире, это фантастика – видеть его во главе «ПСЖ» и сборной Франции. Он оказывает положительное влияние на нашу молодежь, он помогает нам строить наше будущее, – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Даже для близоруких это стало очевидно после недавнего Класико и дубля Джуда.
Мбаппе: Спасибо, теперь я президент
Не представляешь, как впишется в Реал? А как там Винисиус играет?
А любой другой клуб мира, с трудом сможет его личку потянуть