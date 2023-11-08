Кади о стиле «Краснодара»: «Лучше победить, чем красиво играть 90 минут»

Полузащитник «Краснодара» Кади поделился мнением о стиле команды.

– «Краснодар» стал играть в более атлетичный футбол, как другие команды ?

– До этого мне говорили, что « » играет в красивый футбол с превосходством во владении мячом, но не хватает агрессивности. Сейчас мы достигли того уровня агрессивности и атлетизма, который есть в РПЛ, сохранив владение.

– Как смотришь на то, что команда в последний год отошла от стиля, который был присущ ей с момента основания – перешла от комбинационного и авантюрного футбола к более прагматичному?

– Мы приехали сюда с новым тренером, и я не видел, как команда играла до этого. Только слышал разговоры. Я приехал и начал воспринимать ту методику, которую привнес .

Мы играем так. В другой манере, находясь в «Краснодаре», я не играл. Ничего не могу сказать о смене клубной философии. Я считаю, что лучше победить, чем красиво играть на протяжении 90 минут, – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!