Кади о стиле «Краснодара»: «Лучше победить, чем красиво играть 90 минут»
Полузащитник «Краснодара» Кади поделился мнением о стиле команды.
– «Краснодар» стал играть в более атлетичный футбол, как другие команды РПЛ?
– До этого мне говорили, что «Краснодар» играет в красивый футбол с превосходством во владении мячом, но не хватает агрессивности. Сейчас мы достигли того уровня агрессивности и атлетизма, который есть в РПЛ, сохранив владение.
– Как смотришь на то, что команда в последний год отошла от стиля, который был присущ ей с момента основания – перешла от комбинационного и авантюрного футбола к более прагматичному?
– Мы приехали сюда с новым тренером, и я не видел, как команда играла до этого. Только слышал разговоры. Я приехал и начал воспринимать ту методику, которую привнес Владимир Ивич.
Мы играем так. В другой манере, находясь в «Краснодаре», я не играл. Ничего не могу сказать о смене клубной философии. Я считаю, что лучше победить, чем красиво играть на протяжении 90 минут, – сказал Кади.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Я думаю, что они постараются выставить целый авианосец со всей эскадрой.
😂😂🤣
24 игры,побед Зенита-15
побед Краснодара-3,одна из которых гол Окриашвили после офсайда у Измайлова.
Продолжай наблюдения.
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А если как с Ростовом можно будет им забивать после офсайда или не засчитывать нам голы с пенальти,как со Спартаком то шансов у нас мало,😁