Кади о стиле «Краснодара»: «Лучше победить, чем красиво играть 90 минут»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Кади Р-Спорт Футбол

Полузащитник «Краснодара» Кади поделился мнением о стиле команды.

– «Краснодар» стал играть в более атлетичный футбол, как другие команды РПЛ?

– До этого мне говорили, что «Краснодар» играет в красивый футбол с превосходством во владении мячом, но не хватает агрессивности. Сейчас мы достигли того уровня агрессивности и атлетизма, который есть в РПЛ, сохранив владение.

– Как смотришь на то, что команда в последний год отошла от стиля, который был присущ ей с момента основания – перешла от комбинационного и авантюрного футбола к более прагматичному?

– Мы приехали сюда с новым тренером, и я не видел, как команда играла до этого. Только слышал разговоры. Я приехал и начал воспринимать ту методику, которую привнес Владимир Ивич.

Мы играем так. В другой манере, находясь в «Краснодаре», я не играл. Ничего не могу сказать о смене клубной философии. Я считаю, что лучше победить, чем красиво играть на протяжении 90 минут, – сказал Кади

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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14 комментариев

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alakeeey
Когда-то настанет тот день, когда журналисты придумают вопросы интереснее, нежели очередной вопрос про «стиль Краснодара» и «философию клуба», но, видимо, не сегодня…
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Доктор Верховцев
Ответ Groznyi2024
Стелет перед поездкой к нам. 25-ти палубный лайнер будет выставлен Краснодаром
Главное, чтобы не сломали никого. А то у всех нынче одна тактика — лупи по ногам и лицу кого попало, особенно Клаудиньо.
Я думаю, что они постараются выставить целый авианосец со всей эскадрой.
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Groznyi2024
Стелет перед поездкой к нам. 25-ти палубный лайнер будет выставлен Краснодаром
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Доктор Верховцев
Ответ Faust Doc
Думаю там как обычно знаменитым на весь мир "россиянам" Зенита будет позволено все что хочешь.
Безнаказанно биться лицами о локти соперников?
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Faust Doc
Анализируя хейт Краса в комментариях от интеллектуальной столицы, становиться понятно что нервничают ребятки))
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Виталик Украинский
Ответ Faust Doc
Вскидывпть руки к всевышнему, постоянно аппелировпть к арбитру, корчиться от касаний, придумывать новые правила, ставить себя выше этих самых деревенщин и канешно валиться при любой удобной возможности))) ну как обычно знаменитые россияни зенита делают при игре с равноценным соперником)))
Зенит уже обеспечил себе 5-летнее доминирование за счет наличия в составе техничных бразильцев. Ключевое слово "техничных". И как верно заметил экс-судья Николаев, ударить в кадык, распороть шипами голень - единственный способ остановить этих игроков. Так что ваше "корчиться от касаний..., придумывать новые правила" очередное **** бла-бла-бла.
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Cst Cap
Чего там босс клуба думает про нас..ли на его философию? Ах, да, новые наёмники про это ничего не слышали даже
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Дмитрий9779
Ответ Такие дела
Зенитка для Краснодара обычный проходной клуб. Не хуже и не лучше динамо Спартака ростова
Обычный проходной клуб...что???
😂😂🤣

24 игры,побед Зенита-15
побед Краснодара-3,одна из которых гол Окриашвили после офсайда у Измайлова.
Продолжай наблюдения.
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Дмитрий9779
Ответ Доктор Верховцев
Безнаказанно биться лицами о локти соперников?
Или вот это вообще не нарушение:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f645dd899c58db218ffc4f64cdb9af1c_l-5386023-images-thumbs&n=13

А если как с Ростовом можно будет им забивать после офсайда или не засчитывать нам голы с пенальти,как со Спартаком то шансов у нас мало,😁
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Igbin
Ответ alakeeey
Когда-то настанет тот день, когда журналисты придумают вопросы интереснее, нежели очередной вопрос про «стиль Краснодара» и «философию клуба», но, видимо, не сегодня…
Действительно, пора бы им уже придумать хотя бы еще один вопрос, который они будут задавать игрокам Краснодара следующие лет десять.
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