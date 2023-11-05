Ивич про 2:1 с «Крыльями»: «Краснодар» играл 90-95 минут с командой, не создавшей ни одного момента, кроме гола»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Владимир Ивич считает, что «Краснодар» превосходил «Крылья Советов» в матче.

Встреча Мир РПЛ прошла в воскресенье в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1.

– Нам противостояла команда, находящаяся на третьей строчке в таблице. И это неслучайно, у них хорошие игроки и тренер.

Мы играли 90-95 минут с командой, которая не создала ни одного момента, кроме гола. У нас было три‑четыре момента, мы забили два гола, попали в штангу, были еще две хорошие возможности. Когда играют команды, занимающие первое и третье места, нельзя ожидать, что все 95 минут одна команда будет доминировать и иметь такое количество шансов.

– О чем говорили в перерыве с игроками?

– Это остается только в раздевалке.

– Что обсуждали с арбитром?

– Верю, что если тренер хочет задать вопрос судье, он может это сделать. Я с ним побеседовал, но это останется между нами, – сказал главный тренер «Краснодара».

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33 комментария

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KiNG_K
из 95 краснодар 20 лежал на траве, либо Сафонов тянул. давно не видел такой игры. просто смешно, Сафонов уже в первом тайме начал тянуть, во втором добавлено 5 минут, сыграли максимум одну, остальные 4 игроки Краснодара просто лежали.
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madjer163
Дичь , Сафонов мерзкий симулянт , удивительно как в первом Тайме без желтых
+21
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antip2000@pisem.net
Ответ KiNG_K
из 95 краснодар 20 лежал на траве, либо Сафонов тянул. давно не видел такой игры. просто смешно, Сафонов уже в первом тайме начал тянуть, во втором добавлено 5 минут, сыграли максимум одну, остальные 4 игроки Краснодара просто лежали.
Вы бы вместо нытья, играть учились, Балтика с 15го места острей смотрелась. Ни одного опасного момента, вот Сафонов и прилег от скуки. Идя на матч, не ожидал игры в одни ворота. Думал КС поострей будут.
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antip2000@pisem.net
Ответ Владислав Харламов
Если честно, Краснодар в этом сезоне хорошо идёт, но симпатии к нему стало меньше. Довольно унылый футбол, затяжки времени. "Подарки" от судей, как в матче с Ростовом. Это не вина Краснодара, но все же. Тренер, который на вопросы журналистов отвечает "это останется между нами. И это останется между нами". Понятно, что можно вообще все оставлять между вами и превратиться во второго Капелло, но зачем тогда вообще ходить на прессухи?
Может это вопросы компетенции журналистов, которые задает вопросы, на которые невозможно получить честный ответ. Он, конечно, мог сказать что-то в стиле: "сказал не расслабляться, внимательней сзади, острей впереди". Но придумывать, видимо, было впадлу....
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Владислав Харламов
Если честно, Краснодар в этом сезоне хорошо идёт, но симпатии к нему стало меньше. Довольно унылый футбол, затяжки времени. "Подарки" от судей, как в матче с Ростовом. Это не вина Краснодара, но все же. Тренер, который на вопросы журналистов отвечает "это останется между нами. И это останется между нами". Понятно, что можно вообще все оставлять между вами и превратиться во второго Капелло, но зачем тогда вообще ходить на прессухи?
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D.Lukas
Ответ N. Vidich
Что происходит, откуда столько критикантов нашлось игры Краснодара?? Тянули, бла-бла.. Даже Сити Пепа при нужном счете тянет время, это абсолютно нормально. Никто и слово не вижу чтобы сказал, что победа абсолютно заслуженная, xG больше 2 к меньше 1 (точно не знаю, но до второго гола Краснодара было 1,94 к 0,19). После ничего особо и не изменилось. Краснодар явно заслуженно победил, в чем нитье вообще?
нытьё в том что когда другие играют в чистейший автобус против Краснодара это результат важнее, когда Краснодар так начал играть(и то когда надо могут и в контру и в позиционку) это фу, не играют в атаку как угорелые, не дают несчастным командам играть на контре как и делали большинство команд всегда)
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N. Vidich
Что происходит, откуда столько критикантов нашлось игры Краснодара?? Тянули, бла-бла.. Даже Сити Пепа при нужном счете тянет время, это абсолютно нормально.
Никто и слово не вижу чтобы сказал, что победа абсолютно заслуженная, xG больше 2 к меньше 1 (точно не знаю, но до второго гола Краснодара было 1,94 к 0,19). После ничего особо и не изменилось. Краснодар явно заслуженно победил, в чем нитье вообще?
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antip2000@pisem.net
Ответ KiNG_K
да, да, с первого тайма тянул, потому что скучно было, и в конце симулировал, когда хубулов его "ударил" тоже от скуки. Просто странно читать от тренера такое, еще в другом интервью он жалуется на судейство, типа в первом тайме против них свистели, а против крыльев нет. ну это клоунада, как Черников без жк закончил - это за гранью. я и сам симпатизировал Краснодару, надеялся что возьмут чемп, но так играть и тянуть это позор для команды, которая идёт на чемпионство.
Только что со стадиона. Видел как на пас от Кривцова скосили Олусегуна, выбегавшего один на один хоть и под углом. За что даже фол не свистнули. Видел как все, кому не лень в "замок" Кордобу брали, и опять же, даже фола не было. Так же видел, что у КС вообще моментов не было. Даже эпизод с голом, и тот моментом сложно назвать, спиной к вратарю так забросить... Звезды сойтись должны были... По факту КС могли 3-0, 4-0 проиграть, и это лучше бы отражало происходящее на поле. Не могу понять чем вы еще и недовольны. Проиграли с разницей всего в 1 мяч.
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Ответ Groznyi2024
Ивич про 2:0 с Зенитом: "Зенит играл 90-95 минут с командой, игроки которой 60 минут валялись на поле, чтобы не получить разгром"
на результат играли и делали всё что бы результата достигнуть...за своими бразилами лучше смотри как они тянут время...
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Faust Doc
Ответ N. Vidich
Что происходит, откуда столько критикантов нашлось игры Краснодара?? Тянули, бла-бла.. Даже Сити Пепа при нужном счете тянет время, это абсолютно нормально. Никто и слово не вижу чтобы сказал, что победа абсолютно заслуженная, xG больше 2 к меньше 1 (точно не знаю, но до второго гола Краснодара было 1,94 к 0,19). После ничего особо и не изменилось. Краснодар явно заслуженно победил, в чем нитье вообще?
Все расстроились что Крас не проиграл, вот и ноют ))) По всем показателям Крас был сильнее КС и заслуженно победил.
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GiovanniX
О чём вы говорили с Сандро Тонали, выходя из букмекерской конторы с чемоданом?
Это остаётся между нами.
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Taurus10
Да, посыпались Крылышки. Надолго запала не хватило. После Спартака, как отрезало.
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samarskij-kuzmich
Ну о чем Ивич мог говорить с арбитром? Спасибо сказал )))
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AlKRD
Ответ Владислав Харламов
Если честно, Краснодар в этом сезоне хорошо идёт, но симпатии к нему стало меньше. Довольно унылый футбол, затяжки времени. "Подарки" от судей, как в матче с Ростовом. Это не вина Краснодара, но все же. Тренер, который на вопросы журналистов отвечает "это останется между нами. И это останется между нами". Понятно, что можно вообще все оставлять между вами и превратиться во второго Капелло, но зачем тогда вообще ходить на прессухи?
Сказал бы в атаке пошире, в защите поуже
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Опа, Митяй
Ответ Isa Babaev
Чсвшник, посмотрим как заговорит после поражения Зениту
Ты то красавчик! Ты просто промолчишь, если не проиграет)
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antip2000@pisem.net
Ответ KiNG_K
так ты читать не умеешь, пример Евгеньева это про звезды сошлись, и так можно про любой гол писать. Кордоба который на грани офсайда забил тоже ведь можно писать звезды сошлись (норм повтора так и не показали,кстати). про игру крыльев я вообще не писал, они играли очень плохо, и заслуженно проиграли. но то как тянул краснодар это позор, как можно в первом тайме после гола по минуте от ворот разводить? и писать,как ивич, что у крыльев один момент один гол тоже бред, потому что был опасный момент Салтыкова,и мяч пролетел в сантиметрах.
Ты приводишь один несчастный удар из за пределов штрафной, который мимо, как опасный момент? Это как натянуть кое что на барабан. По минуте тянул? Зачем откровенно врать? После 9 секунд показывается ЖК. И я не видел затяжек при вводе, как обычно всегда тянули против Краснодара. Когда шипами по стойке стучат и т.д. И тянуть начали после второго года. У вас обычные обидки проигравшего взыграли.
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DenisO
Ну вот и в чем он не прав🤷🏻‍♂️
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Sashabolshoy
Зенит вам покажет как нужно играть и унижать👌
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расформировать московские кабинеты
а почему когда тренеры Краснодара жаловались на затяжки времени соперником, то их называли нытиками.а теперь вдруг за это хейт пошёл? двойные стандарты
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Куй Бышевец
"скромняга", а как заливает м-м-м, как будто чемпионат выиграл 😂
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