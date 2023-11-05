Ивич про 2:1 с «Крыльями»: «Краснодар» играл 90-95 минут с командой, не создавшей ни одного момента, кроме гола»

Владимир Ивич считает, что «Краснодар» превосходил «Крылья Советов» в матче.

Встреча Мир РПЛ прошла в воскресенье в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1.

– Нам противостояла команда, находящаяся на третьей строчке в таблице. И это неслучайно, у них хорошие игроки и тренер.

Мы играли 90-95 минут с командой, которая не создала ни одного момента, кроме гола. У нас было три‑четыре момента, мы забили два гола, попали в штангу, были еще две хорошие возможности. Когда играют команды, занимающие первое и третье места, нельзя ожидать, что все 95 минут одна команда будет доминировать и иметь такое количество шансов.

– О чем говорили в перерыве с игроками?

– Это остается только в раздевалке.

– Что обсуждали с арбитром?

– Верю, что если тренер хочет задать вопрос судье, он может это сделать. Я с ним побеседовал, но это останется между нами, – сказал главный тренер «Краснодара».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!