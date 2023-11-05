Владимир Ивич: «Цель «Краснодара» – победить «Зенит», играем с сильным клубом. Что произойдет, я не знаю»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Владимир Ивич заявил о цели победить «Зенит».

– Как будете играть с «Зенитом»? Какие ожидания от этой игры? В матче с ЦСКА немного изменили тактику, но проиграли. Сегодня сыграли в «заводских настройках», но сумели победить.

– Вы думаете, мы проиграли ЦСКА потому, что поменяли тактику игры?

– Нет, я так не думаю. Вы тактику поменяли, но проиграли, а сегодня не меняли.

– Если вы смотрели матч с ЦСКА, то видели, насколько много моментов мы создали. Мы могли забить два‑три гола, у них было два момента. Мы играли не хуже соперника. У нас были неудачные матчи: против «Балтики», «Ростова», другие. Я не думаю, что мы сыграли хуже ЦСКА.

Наша цель – победить «Зенит», мы играем с сильным клубом. Что произойдет, я не знаю. Это будет игра за три очка как для нас, так и для «Зенита», – сказал тренер «Краснодара».

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Зенитом».

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24 комментария

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Marienburg
Ответ Злобный Конь
Да ничего не произойдёт. Поставят Карасёва,он пару пенальти в ворота "Краснодара", и всё .
Зенит бы уже давно занимал первое место с судейством, как у ЦСКА
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Дмитрий9779
Ожидаю крутой матч.
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abdulkaderkeita
Ответ Aleksey Yashin
Есть три варианта что произойдёт: 1. Победа Зенита. Чемпионская интрига сильно пострадает 2. Ничья. Интрига ещё поживёт 3. Победа Краснодара. Чемпионская интрига заиграет новыми красками
Чемпионская интрига ну никак не может пострадать из-за того, что Зенит в середине сезона будет на 2 очка впереди Краснодара. Точно так же, как и не заиграет она новыми красками от 5 очков преимущества Краснодара над Зенитом
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Назар Игорь
Ответ Дмитрий9779
Ожидаю крутой матч.
Сомневаюсь. Наверняка Ивич изучил игру Зенита, и понимает что играть в Питере "шашки наголо" это самоубийство. Если Зенит часто мучается против хорошо поставленной обороны то в игре на контратаках равных ему нет.
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Aleksey Yashin
Есть три варианта что произойдёт:
1. Победа Зенита. Чемпионская интрига сильно пострадает
2. Ничья. Интрига ещё поживёт
3. Победа Краснодара. Чемпионская интрига заиграет новыми красками
+4
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Baobabb forever
Ивич тот же матч смотрел?
Вас один Матюша от трех мертвяков спас.
Я не болею ни за тех ни за других. Так вот хоть Краснодар и играл в давление, у армейцев шансов на гол было больше на 1-2 раза
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Александр Жердин
Ответ Злобный Конь
Да ничего не произойдёт. Поставят Карасёва,он пару пенальти в ворота "Краснодара", и всё .
Если по делу, то в чём вопрос? А вот если будет арбитр судить "по понятиям" , то кроме скандала ничего не будет.
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Baobabb forever
Ответ Злобный Конь
Да ничего не произойдёт. Поставят Карасёва,он пару пенальти в ворота "Краснодара", и всё .
Карасева?))))
Который любит после 80 минуты Зенит пеналями прибивать.
Спасибо, посмеялся от души
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Краснодару в плане психологии проигрывать зениту нельзя...
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Вова Пупкин
Ставлю на ничью. Посмотрите таблицу чемпионата. В тройке лидеров ни одной московской команды. Ляпота!😄
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Доктор Верховцев
Я даже знаю, что будет! Коровник поставит автобус и будет лупить по ногам и лицу Клаудиньо.
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Шухрат Казыев
Будет здорово если Краснодар победит.
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Вячеслав Катулкин
Не пишите глупостей. всем давно известно кто станет чемпионом.
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BZB
Краснодару как новичку чемпионской гонки, главное не проиграть Зениту. Это придаст команде новый импульс. Был на матче, Краснодар показывает симпатичный футбол. Если Зенит не выдаст феерическую серию, то у Краснодара неплохие шансы на чемпионство.
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Надоело париться в бане
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будет вата с обеих сторон, просто потому что слишком большая цена матча...
Первый круг только заканчивается, ещё никаких больших ставок нет. И быки, и мы успеем наспотыкаться. Так что ценность у матча есть, но не запредельная.
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