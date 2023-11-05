Владимир Ивич: «Цель «Краснодара» – победить «Зенит», играем с сильным клубом. Что произойдет, я не знаю»

Владимир Ивич заявил о цели победить «Зенит».

– Как будете играть с «Зенитом»? Какие ожидания от этой игры? В матче с ЦСКА немного изменили тактику, но проиграли. Сегодня сыграли в «заводских настройках», но сумели победить.

– Вы думаете, мы проиграли ЦСКА потому, что поменяли тактику игры?

– Нет, я так не думаю. Вы тактику поменяли, но проиграли, а сегодня не меняли.

– Если вы смотрели матч с ЦСКА, то видели, насколько много моментов мы создали. Мы могли забить два‑три гола, у них было два момента. Мы играли не хуже соперника. У нас были неудачные матчи: против «Балтики», «Ростова», другие. Я не думаю, что мы сыграли хуже ЦСКА.

Наша цель – победить «Зенит», мы играем с сильным клубом. Что произойдет, я не знаю. Это будет игра за три очка как для нас, так и для «Зенита», – сказал тренер «Краснодара».

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Зенитом».

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