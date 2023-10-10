Кордоба признан лучшим игроком месяца в «Краснодаре» в 5-й раз подряд
Джон Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в сентябре.
Нападающий «быков» победил в голосовании болельщиков, набрав 22,07% голосов. Он опередил полузащитника Кади (15,25%) и защитника Хуниора Алонсо (14,14%).
Кордоба признан лучшим игроком месяца в «Краснодаре» в пятый раз подряд.
В сентябре колумбиец провел 4 матча за «Краснодар» во всех турнирах, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
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