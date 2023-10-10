Кордоба признан лучшим игроком месяца в «Краснодаре» в 5-й раз подряд

Теги премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Хуниор Алонсо Кади Футбол

Джон Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в сентябре.

Нападающий «быков» победил в голосовании болельщиков, набрав 22,07% голосов. Он опередил полузащитника Кади (15,25%) и защитника Хуниора Алонсо (14,14%).

Кордоба признан лучшим игроком месяца в «Краснодаре» в пятый раз подряд. 

В сентябре колумбиец провел 4 матча за «Краснодар» во всех турнирах, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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4 комментария

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Дмитрий Тихонов
А судя по влиянию на игру - это был явно Кади!
+6
0
+6
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Сергей48
Справедливо! Хороший месяц провёл, очень полезный для команды!
+4
-1
+3
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borzilore
И в октябре возьмёт. Топ нап для РПЛ!
+3
0
+3
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Ким Ханахок
так за него и отвалили 20 млн и пришел он из Бундеслиги
0
0
0
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