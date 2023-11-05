«Краснодар» набрал 31 очко после 14 туров – лучший результат клуба в РПЛ. «Зенит» отстает на 2 очка

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия рекорды Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» установил клубный рекорд.

В воскресенье команда Владимира Ивича одержала победу над «Крыльями Советов» (2:1).

«Краснодар», таким образом, набрал 31 очко после 14 туров. Это лучший результат клуба в РПЛ (раньше лучшим результатом были 28 очков в сезоне-2019/20).

«Краснодар» идет на 1-м месте в Мир РПЛ, отрыв от «Зенита» – 2 очка, от «Крыльев» – 9.

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46 комментариев

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Igbin
Уже и 14 туров позади, а Краснодар продолжает обновлять клубные рекорды и оставаться на первом месте. Продолжаем в том же духе! Вперед, Краснодар!
+74
-15
+59
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Евгений Кузнецов
очень хочется, чтобы "Краснодар" взял золото в этом сезоне

но, нужно усиливаться явно зимой
+47
-20
+27
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denimo21
Ответ Jovana Jovičić
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Когда в прошлом сезоне в ворота соперников Ростова приходили пенальти пачками, вы, господин , Йовечич тоже мило молчали.
+25
-4
+21
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Nick Crosier
Следующий тур будет просто огонь.
+16
-2
+14
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Данко Лазович
Наконец-то достойный соперник)
+16
-3
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Jovana Jovičić
Ответ rarog
Тут, как говорится-все судьи живые люди, бывает)
Обязательно помните об этом тезисе в следующем туре
+20
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luu
Ответ Skrech
Шанс на чемпионство упущен в матчах с Ахматом, Балтикой. Разбазарили все преимущество к очной встрече, понятно что в Питере Зениту не дадут проиграть. Хорошим итогом сезона будет если Краснодар таки научится не терять очки с клубами из нижней части таблицы + дойдет до финала кубка
> понятно что в Питере Зениту не дадут проиграть
Расскажи это Динамо с Локо
+10
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justbored
Ответ Jovana Jovičić
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Ахаха, совсем до крохоборства дожили гегемоны.))
+13
-6
+7
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Faust Doc
Ответ Jovana Jovičić
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Похнычь
+18
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Назар Игорь
Последние минуты были не похожи на игру лидера, время тянули не хуже чем Спартак.
+16
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сергей2907
краснодар молодцы победили заслуженно
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Fair_Play
Ответ Skrech
Шанс на чемпионство упущен в матчах с Ахматом, Балтикой. Разбазарили все преимущество к очной встрече, понятно что в Питере Зениту не дадут проиграть. Хорошим итогом сезона будет если Краснодар таки научится не терять очки с клубами из нижней части таблицы + дойдет до финала кубка
Странная логика, значит все очки теряют, а Краснодар вдруг не должен. Зенит на 2 больше потерял, так-то.
+6
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mahurat
Ждем в Питере.
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Лурц
Ответ rarog
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Что вы расплакались уважаемый? Не верите в силу клуба, за который болеете?
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unreality
Ответ Jovana Jovičić
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Ну тут можно многое подтянуть. К примеру, если бы в матче с Динамо судья удалил бы Макарова (что он должен был сделать, это потом признали), Зенит мог бы тогда и не проиграть, а то и выиграть ;)
Что уж сейчас говорить, посмотрим в конце сезона.
+4
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Roman
Крылья отваливаются, идут в середину. Ну это и ожидаемо было
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Adjusted
Ответ KOTOV71
Ого! Спортс к этой новости не " притянул" Спартак?! Прогресс!!)))
В комментариях и без спортса справятся :D
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rarog
Ответ Jovana Jovičić
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Тут, как говорится-все судьи живые люди, бывает)
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KOTOV71
Ого! Спортс к этой новости не " притянул" Спартак?! Прогресс!!)))
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Groznyi2024
Ответ Jovana Jovičić
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Ты еще забываешь, что в ворота Краснодара поставили 0 пенок, а в пользу Зенита одну и та ничего не решала
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Владислав Харламов
Ответ Jovana Jovičić
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Хотелось бы посмотреть таблицу хотя бы на основе решений ЭСК, а лучше на основе независимой экспертизы, где не будет "неакцентированных наступов". Против Зенита в этом сезоне пару пенальти и пару КК точно зажали
+7
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ilya arakchiev
Ответ Roman
Крылья отваливаются, идут в середину. Ну это и ожидаемо было
Там где Локо
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Шухрат Казыев
Краснодар молодцы!
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Adrenaline Z
ну просто красавцы! браво 👏
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Захар Завадский
Ответ Jovana Jovičić
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И вспомни как Краснодар не выйграл Локо
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