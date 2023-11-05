«Краснодар» набрал 31 очко после 14 туров – лучший результат клуба в РПЛ. «Зенит» отстает на 2 очка
«Краснодар» установил клубный рекорд.
В воскресенье команда Владимира Ивича одержала победу над «Крыльями Советов» (2:1).
«Краснодар», таким образом, набрал 31 очко после 14 туров. Это лучший результат клуба в РПЛ (раньше лучшим результатом были 28 очков в сезоне-2019/20).
«Краснодар» идет на 1-м месте в Мир РПЛ, отрыв от «Зенита» – 2 очка, от «Крыльев» – 9.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
но, нужно усиливаться явно зимой
Расскажи это Динамо с Локо
Что уж сейчас говорить, посмотрим в конце сезона.