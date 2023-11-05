«Краснодар» набрал 31 очко после 14 туров – лучший результат клуба в РПЛ. «Зенит» отстает на 2 очка

«Краснодар» установил клубный рекорд.

В воскресенье команда Владимира Ивича одержала победу над «Крыльями Советов» (2:1).

«Краснодар», таким образом, набрал 31 очко после 14 туров. Это лучший результат клуба в РПЛ (раньше лучшим результатом были 28 очков в сезоне-2019/20).

«Краснодар» идет на 1-м месте в Мир РПЛ, отрыв от «Зенита» – 2 очка, от «Крыльев» – 9.

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