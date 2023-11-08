Аршавин о легионерах в «Зените»: «Чемпионства говорят, что ставка верная. Они сильнее тех, кто есть. Если бы были россияне лучше, они бы играли»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия лимит на легионеров Спорт-Экспресс Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Андрей Аршавин высказался о большом количестве легионеров в «Зените».

– «Зенит» часто критикуют за количество легионеров в составе. Например, слова Дзюбы: «Зенит» Рио-де-Жанейро.

– Это данность, которую надо принять. Я бы не противопоставлял город... «Зенит» из Санкт-Петербурга, Ленинграда. Много южноамериканцев, в частности бразильцев – такая тенденция, клуб выбрал такой курс.

– 8 легионеров в стартовом составе – это нормально? 

– Они сильнее тех, кто есть. Если бы были россияне лучше, они бы играли.

– Почему стало мало воспитанников «Зенита» в составе команды?

– Исторически было много всегда. Так сложилось. Переформатировали академию. Она не сразу заработала. Сейчас добавим, будут люди (смеется).

– Когда ждать возвращения воспитанников в состав «Зенита»? 

– Васька (19-летний полузащитник Дмитрий Васильев – Sports.ru) в обойме останется точно, со временем займет свое место. Другие ребята тоже на подходе.

Мне кажется, 2004-2005 год у «Зенита» самый сильный в академии. Если из них никто не выйдет, можно крестом деревяшки вешать и забивать гвоздями (смеется).

– Кого можешь выделить? 

– Бардачева, Козлова, Москвичева, Бородачева. 

– Раньше «Зенит» считался базовым клубом сборной, сейчас такого нет. Не расстраивает?

– Нет, не имеет разницы в целом. 

– Ставка на легионеров правильная? 

– Чемпионства говорят о том, что верная. Легионеров не всегда столько было, но в последнее время они играют главную роль, – сказал член правления «Зенита».

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27 комментариев

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Ростовский
Ответ Всё знаю
Правильно, зачем работать с молодёжью, когда газпром даст бабок на легионеров, которые выиграют чемпионат. Своими игроками звезду не сделаешь)
Так зато академия Зенита дает хороших молодых игроков для других команд России, которые попроще. Так что их академия очень полезна для страны.
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svft
2004-2005. т.е. им уже по 18-19 лет. и где они?
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MAXIMum1
Ответ Новый тренер ФК Спартак
а кукуяны и вилковы , что говорят?
Так ты у своих спроси. Опять судьями мутите.
Новость в 14.08: «Спартак» встретился с руководителями судейства. Мажич и Каманцев выступили перед командой
+6
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Всё знаю
Правильно, зачем работать с молодёжью, когда газпром даст бабок на легионеров, которые выиграют чемпионат. Своими игроками звезду не сделаешь)
Максимально позерский комментарий. У кого сильнее молодежь, чем легионеры Зенита?
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инок
Интересно, сколько новых аршавиных, кержаковых, радимовых загублено, пока Аршавин руководит Академией Зенита, а в самом Зените засилье легов? А если бы он сам родился лет на 20 позже - вырос бы в звезду?
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Владислав88
Конечно сильнее, потому что они старше и опытнее дублёров сюда приезжают. Потому что их на Родине с 17 лет в основе наигрыаают, а у нас бездарные трусливые Семаки и Рахимовы до 27-28 лет маринуют игроеов, а потом говорят, что они не смогли выйти на взрослый уровень. Сложно куда-то выйти, не вставая со скамейке. И Тюкавин с Зазарянлм так до сих пор и протирали бы скамейку в Динамо или скорее всего варились в дубле, если бы не Шварц.
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Zenith forever
А Барановский? Мне он понравился, когда играл.
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Verhovesh
если бы в Питере не было Газпрома, то Андрюша говорил бы про другое))) а так с мешком можно делать любые ставки🤣👍
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Иван1984
А зачем эти чемпионства за огромные деньги????? В ЛЧ что ли вернули или вернут??
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Кино Музыка
Аршавин стал другим.
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Aleksey Yashin
Аршавин о легионерах в «Зените»: (смеется)
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Verhovesh
Ответ Всё знаю
Так какой смысл в дорогостоящих легионерах в условиях бана? Только звезду набить и всё.
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Ростовский
Ответ Всё знаю
Так у команд которые попроще, должна своя академия работать.
У них и так есть свои академии. Но у Зенита лучше и дает больше хороших игроков.
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Ростовский
Ответ Всё знаю
Да каких хороших ?) Давно уже не было хороших игроков , которые выпустились. Хотя бы уровня Денисова , Кержакова. А потому что проще скупить новых расеянцев с Копакабаны.
У нас в основе два молодых воспитанника Зенита - Щетинин и Вахания.
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Назар Игорь
Ответ elan_
Зачем заморачиваться работой в ДЮСШ, когда можно с мешком денег поехать в Бразилию и привезти оттуда пучок местных товарищей. Потом им слепить паспорта РФ и все довольны. Ну и агенты нормально на этом подогреются.. Вообщ Аршавин уже второй день подряд каку-то дичь с бодуна несет..
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MAXIMum1
Ответ Назар Игорь
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У него буква "б" пропущена в нике.
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Zenith forever
Ответ инок
Интересно, сколько новых аршавиных, кержаковых, радимовых загублено, пока Аршавин руководит Академией Зенита, а в самом Зените засилье легов? А если бы он сам родился лет на 20 позже - вырос бы в звезду?
Интересно, а сколько новых Черенковых, Титовых, Акинфеевых, Игнашевичей и др. загублено в других академиях? И причем здесь леги?
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Иван1984
Ответ Виктор
А зачем вообще в футбол играть?
Так и пусть оплачивают сами бразильцев,а не из трубы сосут!!!!
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