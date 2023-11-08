Аршавин о легионерах в «Зените»: «Чемпионства говорят, что ставка верная. Они сильнее тех, кто есть. Если бы были россияне лучше, они бы играли»

Андрей Аршавин высказался о большом количестве легионеров в «Зените».

– « » часто критикуют за количество легионеров в составе. Например, слова Дзюбы: «Зенит» Рио-де-Жанейро.

– Это данность, которую надо принять. Я бы не противопоставлял город... «Зенит» из Санкт-Петербурга, Ленинграда. Много южноамериканцев, в частности бразильцев – такая тенденция, клуб выбрал такой курс.

– 8 легионеров в стартовом составе – это нормально?

– Они сильнее тех, кто есть. Если бы были россияне лучше, они бы играли.

– Почему стало мало воспитанников «Зенита» в составе команды?

– Исторически было много всегда. Так сложилось. Переформатировали академию. Она не сразу заработала. Сейчас добавим, будут люди (смеется).

– Когда ждать возвращения воспитанников в состав «Зенита»?

– Васька (19-летний полузащитник Дмитрий Васильев – Sports.ru) в обойме останется точно, со временем займет свое место. Другие ребята тоже на подходе.

Мне кажется, 2004-2005 год у «Зенита» самый сильный в академии. Если из них никто не выйдет, можно крестом деревяшки вешать и забивать гвоздями (смеется).

– Кого можешь выделить?

– Бардачева, Козлова, Москвичева, Бородачева.

– Раньше «Зенит» считался базовым клубом сборной, сейчас такого нет. Не расстраивает?

– Нет, не имеет разницы в целом.

– Ставка на легионеров правильная?

– Чемпионства говорят о том, что верная. Легионеров не всегда столько было, но в последнее время они играют главную роль, – сказал член правления «Зенита».

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