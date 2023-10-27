Валерий Овчинников: «Историю с выдачей паспортов иностранцам надо заканчивать. Малком получил паспорт, и где он теперь? Ему польза есть, а нам-то какая?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Овчинников лимит на легионеров Малком Клаудиньо Футбол

Валерий Овчинников призвал не выдавать иностранным футболистам паспорта РФ.

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» также прокомментировал желание РФС договориться о товарищеских матчах для сборной России с командами Занзибара, Судана и Сейшельских островов.

– У меня такое ощущение, что РФС специально проблемы Карпину создает. Чтобы он голову ломал: как обыграть сборную, которую никто не видел и не знает? Это как невидимку поймать – то же самое.

– Много недовольных после матчей со слабыми соперниками.

– Вы их сначала обыграйте, а потом уже говорите: с кем, декскать, мы играем? Если бы мы этих соперников щелкали как орешки, разрывали в три мяча в товарищеских матчах, можно было бы сказать по окончании всего этого процесса: дайте нам нормальную команду, этих-то мы одной левой. Но мы видим другую картину.

– Имеете в виду матч с Кенией?

– Конечно. Надо понять, что в современном футболе нет слабых и нет сильных. Любая из команд способна показать достойную игру, а фаворит может «проколоться». Сборная вышла брать свое на классе и чуть мордой в асфальт не въехала. Чудом на последних минутах спаслась.

– Мы сейчас не только соперников порой не знаем, но и тех, кто за нашу сборную играет.

– Тренеры сборной просматривают в этих матчах всех россиян. Их не так много осталось. Сколько «Зенит» легионеров на поле выставляет?

– Восьмерых.

– Ну вот – три россиянина, а восемь – из других стран. У меня такое впечатление, что, если бы можно было одиннадцать иностранцев на поле ставить, «Зенит» так и делал бы.

– У Клаудиньо есть российский паспорт.

– Эту историю с паспортами надо заканчивать. Малком получил российский паспорт, и где он теперь? Уехал в Саудовскую Аравию. Ну что, если он попал в страну дураков.

Это называется: подарили человеку чековую книжку. Малкому от паспорта польза есть, а нам-то какая? Его что, за сборную России позовут играть? – сказал Овчинников.

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41 комментарий

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itemme
Ответ Злобный Конь
Получи любой российский игрок такое же предложение из С. Аравии - без вопросов уехал бы туда. И Головин,и Миранчук, и Акинфеев.
Вообще нет, особенно Акинфеев
+13
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+9
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Злобный Конь
Получи любой российский игрок такое же предложение из С. Аравии - без вопросов уехал бы туда. И Головин,и Миранчук, и Акинфеев.
+14
-6
+8
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Gonzoo
Ответ IgroMan18
Зря он назвал СА страной дураков. Пускай даже обыгрывая извечный мультфильм.
Вообще-то он не про СА говорил)
+9
-2
+7
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IgroMan18
Зря он назвал СА страной дураков. Пускай даже обыгрывая извечный мультфильм.
+8
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+5
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Любовь Мелехова
А что, теперь к российскому паспорту еше и чековая книжка выдается? Так это же анахронизм, вышедший из обихода.
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Владимир Молявин
В чём-то он прав.
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romy4_84
Ответ itemme
Вообще нет, особенно Акинфеев
особенно Марио, особенно Медина
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Любовь Мелехова
Ответ Гамарджоба Генацвале
Имелось ввиду, что получив паспорт, Малком мог существенно снизить налоги, когда играл за Зенит. Но вроде бы это не так, он уже был резидентом страны. Скорее только для того, чтобы не считаться легионером.
Резиденты, находящиеся в РФ более 183 дней платят налог 13%. А у него рабочая виза на период контракта с клубом. Так что на налоги это никак не влияло. Скорее, это просто понты.
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Давид Agabekyan
Ответ Гамарджоба Генацвале
Имелось ввиду, что получив паспорт, Малком мог существенно снизить налоги, когда играл за Зенит. Но вроде бы это не так, он уже был резидентом страны. Скорее только для того, чтобы не считаться легионером.
Он считался легионером
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amadeus_amadeus
Ответ Сергей48
Согласен друг🤝 сам в Москве живу.. слышал за эту историю, что мигрантов с паспортами русскими вылавливают и отправляют на СВО. Поддерживаю в этом направлении наши власти!✊
Полностью согласен!
Я из Питера, у нас тут тоже недавно история всплыла с мигрантским беспределом
Даже ребята из Эспаньолы впряглись
И этих беспредельщиков судят, на СВО, к сожалению, отправить пока не собираются
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amadeus_amadeus
Ответ Сергей48
Согласен друг🤝 сам в Москве живу.. слышал за эту историю, что мигрантов с паспортами русскими вылавливают и отправляют на СВО. Поддерживаю в этом направлении наши власти!✊
🤝
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amadeus_amadeus
Ответ Сергей48
Привет Питеру! Часто бываю у вас…ничего всё наладится, каждого беспредельщика ждёт свой суд!
Хочется верить
Привет Москве!
Как говорится, главное - это единство. Быть со своей страной и со своим народом
Удачи Вам огромной!
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amadeus_amadeus
Ответ Сергей48
Спасибо! Вам тоже удачи🤝🇷🇺✌️😁
🤝🇷🇺💪
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Roman Zhirnov
Ответ Санитар-волк
Вам лично - никакой, Зениту - обход лимита, а презику - пиар.
Но ведь лимит за счёт этого паспорта не обошли...
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Любовь Мелехова
А что, теперь к российскому паспорту еше и чековая книжка выдается? Так это же анахронизм, вышедший из обихода.
Имелось ввиду, что получив паспорт, Малком мог существенно снизить налоги, когда играл за Зенит. Но вроде бы это не так, он уже был резидентом страны. Скорее только для того, чтобы не считаться легионером.
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Пикачу82
Ответ Onion
Налоги он платил. С доходов, намного превышающих твои. Защитник родины Пикачу, блин)
Еще бы он налоги не платил! Я тоже плачу и в процентном отношении не меньше чем он! Так что еще он сделал для моей страны? А клоун! ?
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Пикачу82
Ответ Onion
Малком сделал для РФ намного больше, чем ты. Подумай об этом, гражданин)))
Да? И что же он сделал для России? И откуда ты знаешь что сделал я? Я не буду много рассказвать но я защищал родину с оружием в руках и не один год. Теперь ты мне обоснуй свои слова гнилые.
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Сергей48
Ответ amadeus_amadeus
Хочется верить Привет Москве! Как говорится, главное - это единство. Быть со своей страной и со своим народом Удачи Вам огромной!
Спасибо! Вам тоже удачи🤝🇷🇺✌️😁
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Сергей48
Ответ amadeus_amadeus
Полностью согласен! Я из Питера, у нас тут тоже недавно история всплыла с мигрантским беспределом Даже ребята из Эспаньолы впряглись И этих беспредельщиков судят, на СВО, к сожалению, отправить пока не собираются
Привет Питеру! Часто бываю у вас…ничего всё наладится, каждого беспредельщика ждёт свой суд!
+1
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Сергей48
Ответ amadeus_amadeus
Истину глаголишь, друг! Радует, что есть люди, которые все понимают Быть русским - это привилегия Так что Малкому и Клауду очень повезло Но самое главное - не выдавать паспорта кому попало. Вот недавно в Котельниках иноземную братву сразу после молитвы взяли под грудки и на передок Тех, у кого был русский паспорт Прекрасная новость! А такие как Клауд и Малком делают другую работу, это не гастеры, а прекрасные спортсмены Америка всегда задабривала деньгами лучших умов человечества, чтоб у них все работали и все открытия были якобы штатовские Ну вот пора и нам привлекать иностранных специалистов
Согласен друг🤝 сам в Москве живу.. слышал за эту историю, что мигрантов с паспортами русскими вылавливают и отправляют на СВО. Поддерживаю в этом направлении наши власти!✊
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amadeus_amadeus
Ответ Сергей48
Россия самая великая держава в мире🇷🇺! Российский Паспорт нужно заслужить! Можно выдавать только за какие то значимые, уникальные достижения.
Истину глаголишь, друг!
Радует, что есть люди, которые все понимают
Быть русским - это привилегия
Так что Малкому и Клауду очень повезло
Но самое главное - не выдавать паспорта кому попало. Вот недавно в Котельниках иноземную братву сразу после молитвы взяли под грудки и на передок
Тех, у кого был русский паспорт
Прекрасная новость!
А такие как Клауд и Малком делают другую работу, это не гастеры, а прекрасные спортсмены
Америка всегда задабривала деньгами лучших умов человечества, чтоб у них все работали и все открытия были якобы штатовские
Ну вот пора и нам привлекать иностранных специалистов
+2
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jdrk
Очередной дед, считающий себя самым умным
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Hong Kil
Сейчас МИД договаривается с ХАМАС по поводу заложников с российскими паспортами. У них и енотское гражданство имеется, но почему то Россия считает их своими гражданами, хотя пользы от них никакой для Овчинникова.
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lemming
У Головина есть российский паспорт, и где он сейчас?
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Блин, вот же досада, я придумал нужно всех этих тварей которые уехали из страны и которым выдали Паспорт РФ, независимо от национальности департировать обратно и отправить на лесоповал. А то мы им паспорта раздали, а они сволочи такие уехали, а так бы валили лес бесплатно. Вот бы мы зажили тогда, совсем по другому и 10 раз бы человек подумал прежде чем за паспортом идти за нашим. Вот это я понимаю Ответственность, ещё можно вернуть Малькома назад и задать вопрос типа зачем ты паспорт брал? Светить ему в глаза лампой и требовать расписку, что он передаёт РФ две свои почки. А насчёт сборной Я то же в шоке, что эти деятели творят? Почему мы не играем с Германией, Италией, Англией неужели это так трудно? Абырвалг короче говоря.
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