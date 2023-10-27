Валерий Овчинников: «Историю с выдачей паспортов иностранцам надо заканчивать. Малком получил паспорт, и где он теперь? Ему польза есть, а нам-то какая?»

Валерий Овчинников призвал не выдавать иностранным футболистам паспорта РФ.

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» также прокомментировал желание РФС договориться о товарищеских матчах для сборной России с командами Занзибара, Судана и Сейшельских островов.

– У меня такое ощущение, что РФС специально проблемы Карпину создает. Чтобы он голову ломал: как обыграть сборную, которую никто не видел и не знает? Это как невидимку поймать – то же самое.

– Много недовольных после матчей со слабыми соперниками.

– Вы их сначала обыграйте, а потом уже говорите: с кем, декскать, мы играем? Если бы мы этих соперников щелкали как орешки, разрывали в три мяча в товарищеских матчах, можно было бы сказать по окончании всего этого процесса: дайте нам нормальную команду, этих-то мы одной левой. Но мы видим другую картину.

– Имеете в виду матч с Кенией?

– Конечно. Надо понять, что в современном футболе нет слабых и нет сильных. Любая из команд способна показать достойную игру, а фаворит может «проколоться». Сборная вышла брать свое на классе и чуть мордой в асфальт не въехала. Чудом на последних минутах спаслась.

– Мы сейчас не только соперников порой не знаем, но и тех, кто за нашу сборную играет.

– Тренеры сборной просматривают в этих матчах всех россиян. Их не так много осталось. Сколько «Зенит» легионеров на поле выставляет?

– Восьмерых.

– Ну вот – три россиянина, а восемь – из других стран. У меня такое впечатление, что, если бы можно было одиннадцать иностранцев на поле ставить, «Зенит» так и делал бы.

– У Клаудиньо есть российский паспорт.

– Эту историю с паспортами надо заканчивать. Малком получил российский паспорт, и где он теперь? Уехал в Саудовскую Аравию. Ну что, если он попал в страну дураков.

Это называется: подарили человеку чековую книжку. Малкому от паспорта польза есть, а нам-то какая? Его что, за сборную России позовут играть? – сказал Овчинников.

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