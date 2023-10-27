Генсек РФС о нынешнем лимите на легионеров: «Нужно оставлять. Возможно, вернемся к вопросу выплат за игру молодых россиян»
Генсек РФС выступил за сохранение нынешнего лимита на легионеров.
С сезона-2022/23 в Мир РПЛ действует следующий лимит – не более 13 иностранных футболистов в заявке и не более 8 одновременно на поле.
– Когда принимали новый лимит, говорилось о возможности пересмотра формата каждые два года. Как смотрите на возможность перемен по итогам этого сезона?
– Считаем, что лимит нужно оставлять. Единственный момент – мы говорили о том, что предусматривалась возможность выплаты клубам, которые используют молодых россиян – за каждую минуту, проведенную ими на поле. Возможно, к этому вопросу вернемся.
– Это связано с тем, что в некоторых клубах появились колонии латиноамериканцев?
– Это связано с тем, что нам кажется правильным поддерживать развитие молодых игроков. Это задача национальной спортивной федерации.
При этом во многих российских клубах большое количество молодежи, они должны получать определенных бонус за это, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
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Про Тчуйсе ты конечно промолчишь,не выгодно.Он не был в РФ пять лет,это не админресурс,другое,понятно.
Ну и всем клубам ты же из своих будешь платить за молодежь,молодец,садись дуойка.
Про Краснодар,у которого легов больше чем в Зените тоже тебе не выгодно вещать,лицемерие сплошное.
Когда же наконец некоторая часть болельщиков поймëт что в состав должны попадать не по паспорту, а по уровню игры на этот момент. В любом европейском клубе так издавна, это единственно правильный путь к успеху.
Вендел,Клауд(двойное гражданство,теоретически может сыграть за сб России),Мантуан,Ду Кейрос,Барриос,Сантос,Ренан,Кассьерра,Эракович,Родригао,Алип по регламенту не легионер.Изидора арендовали же ещё,забыл про него.У Зенита тоже 11 легионеров,в феврале подъедет Педро,будет 12-ым легионером.
Поэтому критиковать отдельно лимит (как это делает Карпин) – бессмысленно. Лимит никогда не будет отменён отдельно, сам по себе.
Это так же бессмысленно, как критика "импортозамещения" в экономике, не затрагивающая проблемы увеличения доли госсектора как такового в течение 2010-ых.