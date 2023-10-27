Генсек РФС о нынешнем лимите на легионеров: «Нужно оставлять. Возможно, вернемся к вопросу выплат за игру молодых россиян»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Максим Митрофанов Краснодар лимит на легионеров Футбол

Генсек РФС выступил за сохранение нынешнего лимита на легионеров.

С сезона-2022/23 в Мир РПЛ действует следующий лимит – не более 13 иностранных футболистов в заявке и не более 8 одновременно на поле.

– Когда принимали новый лимит, говорилось о возможности пересмотра формата каждые два года. Как смотрите на возможность перемен по итогам этого сезона?

– Считаем, что лимит нужно оставлять. Единственный момент – мы говорили о том, что предусматривалась возможность выплаты клубам, которые используют молодых россиян – за каждую минуту, проведенную ими на поле. Возможно, к этому вопросу вернемся.

– Это связано с тем, что в некоторых клубах появились колонии латиноамериканцев?

– Это связано с тем, что нам кажется правильным поддерживать развитие молодых игроков. Это задача национальной спортивной федерации.

При этом во многих российских клубах большое количество молодежи, они должны получать определенных бонус за это, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

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38 комментариев

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Ganibale
Ответ </c/>
9 легионеров в старте зенита против КС, у Спартака 7 россиян против НН...однозначный ответ, тому кто за российский футбол, а кто против...
Да пусть хоть 11 легионеров будет у Зенита, какая разница? У них конкуренция. У Спартака тоже большая конкуренция и больше русских выигрывают конкуренцию, я лично как болельщик Спартака только рад. Хотя является ли Игнатов и Денисов футболистами с которыми надо бороться за чемпионство тут кажется вопрос…
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Дмитрий9779
Ответ Пикачу82
Конечно, если есть админресурс и возможность раздавать паспорта на право и на лево. Где кстати сейчас россиянен Малком?
Что за борзыкинский бред?Клауд легионер и будет им ещё 3 года.
Про Тчуйсе ты конечно промолчишь,не выгодно.Он не был в РФ пять лет,это не админресурс,другое,понятно.
Ну и всем клубам ты же из своих будешь платить за молодежь,молодец,садись дуойка.
Про Краснодар,у которого легов больше чем в Зените тоже тебе не выгодно вещать,лицемерие сплошное.
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Дмитрий9779
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9 легионеров в старте зенита против КС, у Спартака 7 россиян против НН...однозначный ответ, тому кто за российский футбол, а кто против...
А матч ранее не выгодно вспоминать?Оно и понятно😁
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Дмитрий9779
Это правильно.
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Дмитрий9779
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9 легионеров в старте против КС...
Ложь,это запрещено регламентом.
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Любовь Мелехова
Ответ Пикачу82
Конечно, если есть админресурс и возможность раздавать паспорта на право и на лево. Где кстати сейчас россиянен Малком?
Направо и налево, россиянин!
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Назар Игорь
Ответ Дмитрий9779
Что за борзыкинский бред?Клауд легионер и будет им ещё 3 года. Про Тчуйсе ты конечно промолчишь,не выгодно.Он не был в РФ пять лет,это не админресурс,другое,понятно. Ну и всем клубам ты же из своих будешь платить за молодежь,молодец,садись дуойка. Про Краснодар,у которого легов больше чем в Зените тоже тебе не выгодно вещать,лицемерие сплошное.
Лицемерие вкупе с ненавистью лишает здравого смысла начисто.
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Ganibale
В принципе нормальный лимит, тем более на фоне тех что были последние годы, то не более 6 легионеров на поле, то не более 10 в заявке, здесь хоть какая то конкуренция видна
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Назар Игорь
Ответ Дмитрий9779
Ложь,это запрещено регламентом.
Это кроме лжи ещё и незнание регламента, он принял Алипа за легионера.
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Дмитрий9779
Ответ Назар Игорь
Лицемерие вкупе с ненавистью лишает здравого смысла начисто.
Но без них скучно,пусть веселят.
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napoli_14
Ответ Пикачу82
Конечно, если есть админресурс и возможность раздавать паспорта на право и на лево. Где кстати сейчас россиянен Малком?
А при чем тут россиянин Малком, если он все равно считался легионером даже после получения паспорта?
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Назар Игорь
Ответ ltkmaby
Фактически он лег, но с легкой руки РФС таковым не является, хоть и занимает место российского игрока.
Вообще-то он занимает место бразильца Ренана, и занимает по делу, он очень прибавил, играет практически безошибочно.
Когда же наконец некоторая часть болельщиков поймëт что в состав должны попадать не по паспорту, а по уровню игры на этот момент. В любом европейском клубе так издавна, это единственно правильный путь к успеху.
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
сказки, что игроки из некоторых стран СНГ не являются легионерами действительно ложь!
Из некоторых стран СНГ?Ахахахаха,учи матчасть.
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Дмитрий9779
Ответ Vlad Mironenko
Подскажите , а почему у Краснодара больше легионеров ? Сейчас сел ради интереса подсчитал , насчитал 11, в Зените 12. Может я где-то ошибся , подскажите ?
Кайо,Тормена,Алонсо,Оласа,Ленини,Батчи,Баньяц,Кади,Кордоба,Олусегун,Мозес(11).у Спецяна(не сможет сыграть за сб.России) и Ахметова двойное гражданство.
Вендел,Клауд(двойное гражданство,теоретически может сыграть за сб России),Мантуан,Ду Кейрос,Барриос,Сантос,Ренан,Кассьерра,Эракович,Родригао,Алип по регламенту не легионер.Изидора арендовали же ещё,забыл про него.У Зенита тоже 11 легионеров,в феврале подъедет Педро,будет 12-ым легионером.
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Антон Путятин
Ответ Пикачу82
Конечно, если есть админресурс и возможность раздавать паспорта на право и на лево. Где кстати сейчас россиянен Малком?
Малкома продали с прибылью. кроме того ор что молодой футболист? по молодым футболистам играющим в высших лигах мира Зенит на первом месте
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Vlad Mironenko
Ответ Дмитрий9779
Что за борзыкинский бред?Клауд легионер и будет им ещё 3 года. Про Тчуйсе ты конечно промолчишь,не выгодно.Он не был в РФ пять лет,это не админресурс,другое,понятно. Ну и всем клубам ты же из своих будешь платить за молодежь,молодец,садись дуойка. Про Краснодар,у которого легов больше чем в Зените тоже тебе не выгодно вещать,лицемерие сплошное.
Подскажите , а почему у Краснодара больше легионеров ? Сейчас сел ради интереса подсчитал , насчитал 11, в Зените 12. Может я где-то ошибся , подскажите ?
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Назар Игорь
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9 легионеров в старте зенита против КС, у Спартака 7 россиян против НН...однозначный ответ, тому кто за российский футбол, а кто против...
Двойка с минусом по арифметике.
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Григорий Лоншаков
Локомотиву только на пользу. Аутсайдером тем более
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Григорий Лоншаков
Ответ </c/>
9 легионеров в старте зенита против КС, у Спартака 7 россиян против НН...однозначный ответ, тому кто за российский футбол, а кто против...
У Локо все всего в основе играют один два иностранца
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Ответ Ganibale
Да пусть хоть 11 легионеров будет у Зенита, какая разница? У них конкуренция. У Спартака тоже большая конкуренция и больше русских выигрывают конкуренцию, я лично как болельщик Спартака только рад. Хотя является ли Игнатов и Денисов футболистами с которыми надо бороться за чемпионство тут кажется вопрос…
однозначный ответ, что чем больше будут получать игрового времени Игнатов и Денисов, они будут прибавлять в мастерстве, а в целом Игнатов готовый топ футболист в нашем составе, есть абсолютно всё, но не везёт жутко в матчах с реализацией...
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Oleg Pronin
да и хрен сними, Медиалигу будем развивать, кстати её можно сделать международной
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Onion
Будут выплаты зрителям за то, что они смотрят игру молодых россиян?
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Michael Scott
Единственная реальная причина лимита в РФПЛ – госфинансирование клубов.

Поэтому критиковать отдельно лимит (как это делает Карпин) – бессмысленно. Лимит никогда не будет отменён отдельно, сам по себе.

Это так же бессмысленно, как критика "импортозамещения" в экономике, не затрагивающая проблемы увеличения доли госсектора как такового в течение 2010-ых.
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ltkmaby
Ответ Назар Игорь
Это кроме лжи ещё и незнание регламента, он принял Алипа за легионера.
Фактически он лег, но с легкой руки РФС таковым не является, хоть и занимает место российского игрока.
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Алексей Ильин
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