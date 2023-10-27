Генсек РФС о нынешнем лимите на легионеров: «Нужно оставлять. Возможно, вернемся к вопросу выплат за игру молодых россиян»

Генсек РФС выступил за сохранение нынешнего лимита на легионеров.

С сезона-2022/23 в Мир действует следующий лимит – не более 13 иностранных футболистов в заявке и не более 8 одновременно на поле.

– Когда принимали новый лимит, говорилось о возможности пересмотра формата каждые два года. Как смотрите на возможность перемен по итогам этого сезона?

– Считаем, что лимит нужно оставлять. Единственный момент – мы говорили о том, что предусматривалась возможность выплаты клубам, которые используют молодых россиян – за каждую минуту, проведенную ими на поле. Возможно, к этому вопросу вернемся.

– Это связано с тем, что в некоторых клубах появились колонии латиноамериканцев?

– Это связано с тем, что нам кажется правильным поддерживать развитие молодых игроков. Это задача национальной спортивной федерации.

При этом во многих российских клубах большое количество молодежи, они должны получать определенных бонус за это, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза .

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