Роналду после гола «Аль-Халиджу»: «Уверенная победа! Продолжаем оказывать давление!»

Криштиану Роналду высказался после гола «Аль-Халиджу» (2:0).

«Уверенная победа! Продолжаем оказывать давление!» – написал 38-летний форвард « ».

После 12 туров чемпионата Саудовской Аравии его команда занимает 2-е место с 28 очками, отставая от «Аль-Хилаля» на 4 балла.

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