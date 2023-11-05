Роналду после гола «Аль-Халиджу»: «Уверенная победа! Продолжаем оказывать давление!»
Криштиану Роналду высказался после гола «Аль-Халиджу» (2:0).
«Уверенная победа! Продолжаем оказывать давление!» – написал 38-летний форвард «Аль-Насра».
После 12 туров чемпионата Саудовской Аравии его команда занимает 2-е место с 28 очками, отставая от «Аль-Хилаля» на 4 балла.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
-правил в АПЛ
-правил в Ла Лиге
-правил в Каталонии
-правил в Серии А
-правит в СА
не умаляя заслуг Ови, он конечно легенда. но в истории спорта, Роналду как и Овечкин, останется не как лучший в своём виде спорта, а как набиватель статы.
сейчас карьера обоих похожи, многие в нхл потешаются над Ови, потому что ему всячески помогают в клубе, что бы тот побил рекорд Грецки, иногда в ущерб команде.
а в футболе все потешаются над Роналду, потому что тот всячески, до 50 лет будет ковырять с метра в пустые, ради своей статы.
когда уже даже лигу СА не потянет, не удивлюсь если он в свои 40+ лет бросит себе вызов, и перейдёт в чемпионат Индии.
а глоры будут кричать ЛУЧШИИИИЙ, после очередного пенальти.