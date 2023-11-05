Роналду после гола «Аль-Халиджу»: «Уверенная победа! Продолжаем оказывать давление!»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Халидж Футбол

Криштиану Роналду высказался после гола «Аль-Халиджу» (2:0).

«Уверенная победа! Продолжаем оказывать давление!» – написал 38-летний форвард «Аль-Насра».

После 12 туров чемпионата Саудовской Аравии его команда занимает 2-е место с 28 очками, отставая от «Аль-Хилаля» на 4 балла.

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16 комментариев

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Роман
Месси за такое бы уже в номинантах на ЗМ 2024 был.
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Katya Andreychuk
жесть. такая победная серия и всё равно 4 очка от Хилаля. вот что такое конкуренция.
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igoru
У Овечкина против Роналду нет шансов к сожалению, 900 голов скоро падёт такими темпами!
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Гномович!
-правил в ЛЧ
-правил в АПЛ
-правил в Ла Лиге
-правил в Каталонии
-правил в Серии А
-правит в СА
+8
-5
+3
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Leon Petov
Ответ Роман
Месси за такое бы уже в номинантах на ЗМ 2024 был.
Покер Боливии, кубок Биг Мака и вот он 9-й ЗМ
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Katya Andreychuk
Ответ Zed_patriot
вот что такое днолига
МЛС
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Alex Moorag
Ответ Гномович!
-правил в ЛЧ -правил в АПЛ -правил в Ла Лиге -правил в Каталонии -правил в Серии А -правит в СА
В какой Ла Лиге он правил? 😂 И тем более в какой Каталонии и Италии?
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Alex Moorag
Кто ему пишет текст к постам?
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Вальдано
Ты бы лучше написал почему демонстративно отказался недавно голосовать за лучшего молодого футболиста на ЗМ?. А говорят пример молодым подаёт. Вот он "пример" эгоистичного пофигизма. А ещё было : Почему ты заменил меня, а не молодого?.. Интернет всё помнит, Криш. Кому ты тут втираешь про давление?. Прими таблетку.. 😄
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Blaumerc
Ответ Leon Petov
Покер Боливии, кубок Биг Мака и вот он 9-й ЗМ
ну, за голы с метра в пустые, в 220 лиге мира давать ЗМ более кринжево, чем за победу в ЧМ, согласись?
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Blaumerc
Ответ igoru
У Овечкина против Роналду нет шансов к сожалению, 900 голов скоро падёт такими темпами!
кстати, хорошее сравнение.
не умаляя заслуг Ови, он конечно легенда. но в истории спорта, Роналду как и Овечкин, останется не как лучший в своём виде спорта, а как набиватель статы.
сейчас карьера обоих похожи, многие в нхл потешаются над Ови, потому что ему всячески помогают в клубе, что бы тот побил рекорд Грецки, иногда в ущерб команде.
а в футболе все потешаются над Роналду, потому что тот всячески, до 50 лет будет ковырять с метра в пустые, ради своей статы.
когда уже даже лигу СА не потянет, не удивлюсь если он в свои 40+ лет бросит себе вызов, и перейдёт в чемпионат Индии.
а глоры будут кричать ЛУЧШИИИИЙ, после очередного пенальти.
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