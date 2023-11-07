Роналду не сыграет против «Аль-Духайля» в азиатской ЛЧ, сообщил Каштру: «Не я решил исключить легенду из состава, а его возможности. Он устал»

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Духайль Луиш Каштру Футбол

Криштиану Роналду пропустит ближайший матч «Аль-Насра».

Сегодня команда из Саудовской Аравии встретится с катарским «Аль-Духайлем» в матче Лиги чемпионов Азии. Начало игры – в 21:00 по московскому времени. 

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру рассказал, что Роналду не примет участия в этой встрече. 

«Криштиану Роналду не примет участия в игре с «Аль-Духайлем», потому что он устал из-за своих многочисленных матчей. Я знаю, что есть те, кто хочет его увидеть, но ему нужно отдохнуть. Он не готов, но у нас много звезд.

Это не я решил исключить легенду Криштиану Роналду из состава, а его возможности. Потому что он сыграл матч 48 часов назад, а до этого отыграл 120 минут», – сказал Каштру. 

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53 комментария

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Avenaro
Ответ Pol Belov
ого, как он его подставил с "возможностями", которые оказывается не безграничны в какие-то 38... надеюсь Роналду не заплакал, когда это услышал...
Зидан постоянно перед матчами в ЛЧ оставлял Рона в запасе. Рекорды Рона в Ла Лиге и ЛЧ говорят о том, что он не плакал, а тренировался.
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Антон Фалафель
Устал как Ельцин.
+35
-6
+29
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ТТД Бубнова
Как можно устать в теле 15 летнего?
+35
-11
+24
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VladimirMezin1
Ну вообще Роналду для своего возраста играет много и интенсивно. Удивительно, как до этого он отдыха не просил
+24
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XavIniesta2008-2015
Ответ VladimirMezin1
Ну вообще Роналду для своего возраста играет много и интенсивно. Удивительно, как до этого он отдыха не просил
В контексте лиги Саудовской Аравии слово "интенсивность" звучит смешно
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2vdhrvmmzf
Его можно понять, впереди два матча сборной (которые ничего не значат кроме его статистики) против самих Лихтенштейна и Исландии, надо набраться сил
+20
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+10
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Leon Petov
Теперь Мессифаны смогут сегодня сосредоточиться на матчах европейской ЛЧ )
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lovkac
Он мухожук?
+5
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Антиглор17
Он устал лет 5 как уже, поэтому из МЮ и поперли в общем то. Амбиции остались, а возможность уже ушла.
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Александр Жук
Ответ Антон Фалафель
Устал как Ельцин.
и заканчивает так же
+8
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Вальдано
Устал ЗМ у Месси считать?. Или по бутикам шариться?. 😄
+5
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Serg13s
Хэштег лига чемпионов уефа здесь не к месту
+7
-3
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Игорь Климов
Ответ Вальдано
Перед ЧМ решил поменять "тренировки" на интервью Моргану.. "Профессионал".. 😂
Да, пропускать предсезонные сборы с МЮ, при этом усиленно со своим агентом разыскивая для себя новый клуб для выступления в ЛЧ, вот это я понимаю для Кринжа7🇵🇹 "профессионализм", ха-ха-ха)
+3
0
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aidos_1979
Ответ ТТД Бубнова
Как можно устать в теле 15 летнего?
Скорее устало тело 40 летнего, а мозг 15 летнего нет)
+6
-3
+3
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Leon Petov
Ответ Timam
Комментарий удален модератором
а чьи тогда комментарии на ветках Аль-Насра?
+11
-8
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Oleg
Ответ Leon Petov
А что значат голы в товарняках у арга?
Арг так то ЧЕМПИОН МИРА и обладатель 8 ЗМ.
Ближайшее событие это чествование Лео Месси 10 ноября на стадионе в честь исторического 8 ЗМ.
Далее сборная и матч с Уругваем на Бомбонере. Перед матчем ЧЕМПИОН МИРА представит нации 8 ЗМ.
Билеты на стадион Бомбонера проданы, хотя матч 16 ноября.
+8
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Игорь Климов
Ответ 2vdhrvmmzf
Его можно понять, впереди два матча сборной (которые ничего не значат кроме его статистики) против самих Лихтенштейна и Исландии, надо набраться сил
Официальный рейтинг ФИФА:
Лихтенштейн 199 место)
+4
-2
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romankoucher
Кто-нибудь знает, как убрать все новости связанные с СА лигой?
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Oleg
Ответ Leon Petov
а чьи тогда комментарии на ветках Аль-Насра?
В основном твои на ветках Месси)
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Денис Гончаров
Судя по интервью и используемым выражениям у тренера будущее в команде безоблачное
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Gravdaar Iyaad
Он уходит.
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aidos_1979
Ответ Leon Petov
А что значат голы в товарняках у арга?
Голы Месси 70% - топам
Голы эсмиральды 80% - карликам)
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KMR
Ответ Michael Kazmin
Лучше просто добавить новости MLS. Там сейчас самая жара – серии плейофф до двух побед. Спасают подробные отчеты в ютюб-канале MLS. Начинаю утро с них :)
😂
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Игорь Климов
Ха-ха-ха, она устала, посидев у пьедестала)
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Вальдано
Пойдёт разбираться с Бин Салманом почему Месси предлагали лярд, а ему дали копейки.. 😀
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