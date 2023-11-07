Роналду не сыграет против «Аль-Духайля» в азиатской ЛЧ, сообщил Каштру: «Не я решил исключить легенду из состава, а его возможности. Он устал»
Криштиану Роналду пропустит ближайший матч «Аль-Насра».
Сегодня команда из Саудовской Аравии встретится с катарским «Аль-Духайлем» в матче Лиги чемпионов Азии. Начало игры – в 21:00 по московскому времени.
Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру рассказал, что Роналду не примет участия в этой встрече.
«Криштиану Роналду не примет участия в игре с «Аль-Духайлем», потому что он устал из-за своих многочисленных матчей. Я знаю, что есть те, кто хочет его увидеть, но ему нужно отдохнуть. Он не готов, но у нас много звезд.
Это не я решил исключить легенду Криштиану Роналду из состава, а его возможности. Потому что он сыграл матч 48 часов назад, а до этого отыграл 120 минут», – сказал Каштру.
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