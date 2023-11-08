Президент «ПСЖ» считает, что в клубе эволюция, а не революция: «Наша новая философия ориентирована на долгосрочную перспективу, а не на отдельных людей»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Уоррен Заир-Эмери Футбол

Президент «ПСЖ» рассказал о новой философии клуба.

– В «ПСЖ» революция?

– Я бы назвал это эволюцией. У нас новая философия, ориентированная на долгосрочную перспективу, а не на отдельных людей. Проект строится медленно. Затем у нас есть новый тренировочный центр, который является лучшим в мире, и это толчок для будущего.

Уоррен Заир-Эмери вырос здесь, у него хорошая семья и отличное окружение. Он очень зрелый для своего возраста и делает феноменальные вещи, – сказал Нассер Аль-Хелайфи

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Пенальтьевич
В чем эволюция то? Точно так же раскидывались деньгами летом, скупая все что движется, мутили непонятные схемы (Вератти) и нянчились с Мбаппе. Ничего не поменялось вроде.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madrilenos
Ответ Подкат Пенальтьевич
В чем эволюция то? Точно так же раскидывались деньгами летом, скупая все что движется, мутили непонятные схемы (Вератти) и нянчились с Мбаппе. Ничего не поменялось вроде.
почему же? летом они взяли молодых и перспективных игроков в атаку. плюс в защиту Шкриньяр.это кардинально отличается от трансферного окна когда они взяли Рамоса и Месси.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madrilenos
И вот уже готовит почву для ухода Мбаппе свободным агентом )))
ну и конечно столько лет нужно было тратить огромные деньги, чтобы сейчас понять что нужно строить клуб на перспективу 😅👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Мбаппе воспримет данные слова как личное оскорбление и устроит скандал. Да, я предвижу будущее, не благодарите.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Andreev
Ответ madrilenos
И вот уже готовит почву для ухода Мбаппе свободным агентом ))) ну и конечно столько лет нужно было тратить огромные деньги, чтобы сейчас понять что нужно строить клуб на перспективу 😅👍
Лучше понять поздно, чем никогда. Некоторые (не будем показывать пальцем) до сих пор этого не понимают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Ka
Отдельный человек же расстроится))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
посмотрим на этот проект, когда летом Мбаппе свалит
а через какое-то время и Заир попросится, если в большого игрока вырастит, не станет себя хоронить во французской лиге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
менять пол состава и тренера каждый год, это ориентация на долгосрочную перспективу ?))) Кидаться из стороны в сторону, меняя спортивных директоров )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
369
Из крайности в крайность. Выглядит, прямо скажем, убого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Надеюсь дадут Энрике время и ресурсы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алмас Маженов
Ответ madrilenos
И вот уже готовит почву для ухода Мбаппе свободным агентом ))) ну и конечно столько лет нужно было тратить огромные деньги, чтобы сейчас понять что нужно строить клуб на перспективу 😅👍
Шейхам после покупки нужно было заявить о себе как о новой силе в Европе, поэтому они покупали звёзд и Неймар был их главной звездой и победой в плане имиджа и маркетинга (привлечение новых фанатов и инвестиций). А сейчас конечно нужно переходить на другую философию и растить своих звёзд, которые не захотят уходить по примеру Баварии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий