Президент «ПСЖ» считает, что в клубе эволюция, а не революция: «Наша новая философия ориентирована на долгосрочную перспективу, а не на отдельных людей»
Президент «ПСЖ» рассказал о новой философии клуба.
– В «ПСЖ» революция?
– Я бы назвал это эволюцией. У нас новая философия, ориентированная на долгосрочную перспективу, а не на отдельных людей. Проект строится медленно. Затем у нас есть новый тренировочный центр, который является лучшим в мире, и это толчок для будущего.
Уоррен Заир-Эмери вырос здесь, у него хорошая семья и отличное окружение. Он очень зрелый для своего возраста и делает феноменальные вещи, – сказал Нассер Аль-Хелайфи
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
ну и конечно столько лет нужно было тратить огромные деньги, чтобы сейчас понять что нужно строить клуб на перспективу 😅👍
а через какое-то время и Заир попросится, если в большого игрока вырастит, не станет себя хоронить во французской лиге