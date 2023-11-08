Президент «ПСЖ» считает, что в клубе эволюция, а не революция: «Наша новая философия ориентирована на долгосрочную перспективу, а не на отдельных людей»

Президент «ПСЖ» рассказал о новой философии клуба.

– В «ПСЖ» революция?

– Я бы назвал это эволюцией. У нас новая философия, ориентированная на долгосрочную перспективу, а не на отдельных людей. Проект строится медленно. Затем у нас есть новый тренировочный центр, который является лучшим в мире, и это толчок для будущего.

Уоррен Заир-Эмери вырос здесь, у него хорошая семья и отличное окружение. Он очень зрелый для своего возраста и делает феноменальные вещи, – сказал Нассер Аль-Хелайфи

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!