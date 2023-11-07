Дембеле о переходе в «ПСЖ»: «Со мной связывались еще в «Боруссии», но тогда я хотел играть за «Барсу». Президент показал, что меня действительно хотят подписать»

Усман Дембеле рассказал, почему решил перейти из «Барселоны» в «ПСЖ».

– «ПСЖ» и президент [ ] были давно в этом заинтересованы. Первые контакты были еще в «Боруссии», на тот момент моей целью было играть за «Барселону». Контакты продолжились в 2019 году, а потом и этим летом. Президент еще раз показал, что действительно хочет, чтобы я перешел. Затем я поговорил с тренером и . Проект мне сразу понравился.

– Легко ли дался выбор, когда вы переживали свои лучшие времена в «Барселоне»?

– Это были даже мои лучшие два года с тренером [ ], который доверял мне. Но я хотел перейти в «ПСЖ» – на решение повлияло скорее это, чем желание уйти из «Барсы».

– Выбор был – уйти в «ПСЖ» или остаться в «Барселоне»?

– Да. Во всяком случае, немногие писали, что однажды я подпишу контракт с «ПСЖ». У меня много друзей, болеющих за этот клуб, и они все время пытались убедить меня приехать.

– Мы знаем, что вы дружите с . Мы знаем о его влиянии в клубе. Участвовал ли он в подписании?

– Нет, он даже не звонил. Просто спросил, перейду ли я, и все. Он не пытался убедить меня или что-то в этом роде. Мы пришли в «ПСЖ», потому что нам нравится этот клуб, потому что он во Франции. Я из Эвре – это недалеко [от Парижа], – там любят этот клуб. Мы присоединились к проекту, поговорив с президентом, спортивным директором и тренером.

– Этим летом у вас были очень низкие отступные – 50 миллионов евро. Было ли это сделано намеренно, чтобы привлечь «ПСЖ»?

– Нет, нет, нет. Изначально я решил, что останусь в «Барселоне». Именно контакты с « » вызвали у меня желание уйти, – сказал вингер.

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