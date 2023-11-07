«Вас не волнует спорт – только деньги!» Фанаты «Боруссии» вывесили баннер против реформы ЛЧ, изображение Чеферина с книгой «Как убить футбол» и забросали поле муляжами золотых слитков
Фанаты «Боруссии» в матче с «Ньюкаслом» устроили акцию против реформы ЛЧ.
«Боруссия Дортмунд» принимает «Ньюкасл» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).
В начале второго тайма поле «Сигнал Идуна Парк» забросали муляжами золотых слитков.
Кроме того, на секторе активных болельщиков «Боруссии» был вывешен баннер с надписью: «Вам наплевать на спорт – вас волнуют лишь деньги». Еще один баннер изображает Нассера Аль-Хелайфи, Андреа Аньелли и главу УЕФА Александера Чеферина, держащего в руках книгу с надписью на обложке: «Как убить футбол».
На третьей растяжке написан адрес сайта кампании против реформы Лиги чемпионов.
Фото: twitter.com/archiert1
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Вот только фанаты сделать с этим, ничего, к сожалению, не могут. Но посыл от баннера очень правильный.
Но что взять с обывателей