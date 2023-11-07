«Вас не волнует спорт – только деньги!» Фанаты «Боруссии» вывесили баннер против реформы ЛЧ, изображение Чеферина с книгой «Как убить футбол» и забросали поле муляжами золотых слитков

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики Сигнал Идуна Парк Андреа Аньелли Нассер Аль-Хелайфи Александер Чеферин Футбол

Фанаты «Боруссии» в матче с «Ньюкаслом» устроили акцию против реформы ЛЧ.

«Боруссия Дортмунд» принимает «Ньюкасл» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).

В начале второго тайма поле «Сигнал Идуна Парк» забросали муляжами золотых слитков.

Кроме того, на секторе активных болельщиков «Боруссии» был вывешен баннер с надписью: «Вам наплевать на спорт – вас волнуют лишь деньги». Еще один баннер изображает Нассера Аль-Хелайфи, Андреа Аньелли и главу УЕФА Александера Чеферина, держащего в руках книгу с надписью на обложке: «Как убить футбол».

На третьей растяжке написан адрес сайта кампании против реформы Лиги чемпионов.

Фото: twitter.com/archiert1

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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25 комментариев

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Sekor
Чеферин остался очень недоволен, что поле забросали копиями
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Максим Полтавец
Реклама новой книги Рабинера – топ!
+20
-1
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Lindeman
Никого не волнует футбол, только деньги
+12
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a2wai
И в чем они не правы? УЕФА это мафиозная структура, которой абсолютно наплевать на футбол, их действительно интересуют только деньги.

Вот только фанаты сделать с этим, ничего, к сожалению, не могут. Но посыл от баннера очень правильный.
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Stewee
Чиновники УЕФА: Если бы вы знали, как нам пофиг, вы бы расплакались)
+9
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Streetbor
УЕФА их за этот же баннер и оштрафует на настоящие деньги 😁
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Buzya
Ответ Stewee
Чиновники УЕФА: Если бы вы знали, как нам пофиг, вы бы расплакались)
Подтёрли глаза деньгами от штрафа на Дортмунд. И ещё 3 матча без зрителей за наглость)
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Плотников Семен
Со слитками эпично конечно. Включил трансляцию на 50-й, прилично удивился
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Buzya
Может, Боруссия под Суперлигой подпишется?
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Bryan
Аньелли тут вообще лишний
Но что взять с обывателей
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Ветеран Агроном
Боруссию штрафанут на сумму стоимости настоящих слитков...
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Bdv68
Ответ Сергей Иовлев
Если руководство Боруссии заикнётся о Суперлиге, эти же самые фанаты начнут петь дифирамбы и УЕФА и Чеферину
И закидают настоящими слитками.
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rooney pers
Справа Моуриньо.
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Сергей ★ Старчеус
Ну так реформы давно назрели. Нынешний формат Лиги чемпионов привычен, так как играется 30+ лет, но такой формат давно себя изжил. Изменения напрашиваются давным давно. Ничего плохого в этом нет.
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Пикачу82
Весь спорт уже давно политизирован и рулят везде бабки
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Торт Спартак
Кажется, новая книга Рабинера на подходе.
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Recreated
Им что ссы в глаза, всё божья роса!
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учись упорно
Деньги затмили всё. Не только футбол. И уже давно
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