«Вас не волнует спорт – только деньги!» Фанаты «Боруссии» вывесили баннер против реформы ЛЧ, изображение Чеферина с книгой «Как убить футбол» и забросали поле муляжами золотых слитков

Фанаты «Боруссии» в матче с «Ньюкаслом» устроили акцию против реформы ЛЧ.

« » принимает « » в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).

В начале второго тайма поле « » забросали муляжами золотых слитков.

Кроме того, на секторе активных болельщиков «Боруссии» был вывешен баннер с надписью: «Вам наплевать на спорт – вас волнуют лишь деньги». Еще один баннер изображает , Андреа Аньелли и главу УЕФА Александера Чеферина, держащего в руках книгу с надписью на обложке: «Как убить футбол».

На третьей растяжке написан адрес сайта кампании против реформы чемпионов.

Фото: twitter.com/archiert1

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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