Экс-директор «Барсы» подал в суд на клуб за клевету и требует 1,8 млн евро. Он руководил прежним проектом реконструкции «Камн Ноу», который отверг Лапорта

Экс-директор «Барселоны» подал в суд на клуб и требует 1,8 млн евро.

Уильям Маннарелли в течение семи лет курировал проект реконструкции стадиона « » при предыдущем президенте «Барселоны» . Маннарелли был уволен вскоре после того, как сменил Бартомеу на посту президента в марте 2021 года.

В иске утверждается, что для того, чтобы убедить сосьос «Барсы» принять сильно изменившийся и более дорогой проект нового руководства, правление Лапорты намеренно пренебрегло предыдущим планом и оклеветало Маннарелли. В частности, на пресс-конференции в августе 2021 года Лапорта рассказал о «нарушениях» в соглашениях, подписанных с подрядчиками по старому проекту Espai Barca.

В связи с этим Маннарелли подал в суд на клуб за клевету и требует возмещения ущерба в размере 1,8 миллиона евро. Лапорту могут вызвать в суд для дачи показаний.

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