Экс-директор «Барсы» подал в суд на клуб за клевету и требует 1,8 млн евро. Он руководил прежним проектом реконструкции «Камн Ноу», который отверг Лапорта

Теги Барселона Ла Лига происшествия Жоан Лапорта Камп Ноу Жозеп Бартомеу деньги Футбол

Экс-директор «Барселоны» подал в суд на клуб и требует 1,8 млн евро.

Уильям Маннарелли в течение семи лет курировал проект реконструкции стадиона «Камп Ноу» при предыдущем президенте «Барселоны» Жозепе Бартомеу. Маннарелли был уволен вскоре после того, как Лапорта сменил Бартомеу на посту президента в марте 2021 года.

В иске утверждается, что для того, чтобы убедить сосьос «Барсы» принять сильно изменившийся и более дорогой проект нового руководства, правление Лапорты намеренно пренебрегло предыдущим планом и оклеветало Маннарелли. В частности, на пресс-конференции в августе 2021 года Лапорта рассказал о «нарушениях» в соглашениях, подписанных с подрядчиками по старому проекту Espai Barca.

В связи с этим Маннарелли подал в суд на клуб за клевету и требует возмещения ущерба в размере 1,8 миллиона евро. Лапорту могут вызвать в суд для дачи показаний.

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10 комментариев

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Сикарио
То есть Лапорта пойдет по этапу не только за Негрейру))
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marco -81
Заголовок классный - у Барселоны новый стадион , "Камн Ноу" называется.
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Bazilic
Ответ Сикарио
Как тебе декласс от Беллингема? Что-то не видно тебя было после класико)))
Обидно. А что я должен был писать? Банальное - играли лучше, но Реалу повезло?
А ты главное смотри, будет ли меня в конце сезона видно
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Bazilic
Ответ Сикарио
забей, ты ноунейм, я тебя не помню и таких как ты не запоминаю... есть парочка особо упоротых, но ты пока просто в числе общей серой массы барсаглоров
А зачем тогда после классико за мной следил?)
Кстати, каково самому быть особо упоротым и выбиваться из серой массы?
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Bazilic
Это то проект, который 10 лет назад должны были запустить?
Лапорта в жутких условиях смог начать реконструкцию
+3
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Alex Slobodskikh
Сумму судья уменьшит до 0.18 млн и Лапорта преподнесёт как свою победу, а свидетели Негрейры схавают, как прочие «достижения»
+1
-1
0
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How Hugging
Ответ marco -81
Заголовок классный - у Барселоны новый стадион , "Камн Ноу" называется.
Спотифай
0
0
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