Лапорта – юному болельщику «Сосьедада» после 1:0: «Вы заслужили победу. Но «Барсе» нужны были 3 очка, это удача чемпионов» 

Теги Барселона Реал Сосьедад Ла Лига болельщики Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта оценил победу «Барселоны» над «Реал Сосьедад».

После игры в Сан-Себастьяне Лапорта покидал стадион и пересекся на улице с несколькими болельщиками.

Юный фанат «Сосьедада» попросил Лапорту сделать селфи, тот согласился и сказал: «Вы даже заслужили победу. Но нам нужны были эти три очка, иногда это удача чемпионов».

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28 комментариев

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HenocpegcTbeHHoKaxa
Ответ Tristan...
Что для Барселоны "удача, отскок", для Реала и их глоров "проявление невероятного характера, духа победителя и борьба до конца из за которой любим Реал". Анчелотти в таких случаях говорит "мы так и планировали сыграть"...почувствуйте разницу... кек...
У Реала каждый второй матч отскок и каждый раз все ведут себя как будто так и было запланировано, потом пишут:"мы уничтожили"
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Tristan...
Что для Барселоны "удача, отскок", для Реала и их глоров "проявление невероятного характера, духа победителя и борьба до конца из за которой любим Реал".
Анчелотти в таких случаях говорит "мы так и планировали сыграть"...почувствуйте разницу... кек...
+63
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+36
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zzzeeerrrooo
Ответ 92-48
Бла бла бла… 5 кубков ЛЧ за 8 лет = Удача, Фарт, Повезло )))) Смех да и только )
Кубковый формат это всегда про удачу
Зидан говорил что чемп сложнее выиграть
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pozevalkin
Лапорте респект за признание фарта. Это лучший президент Барселоны.
Но фанатам Барсы хочу сказать - не стоит к таким новостям примешивать Мадрид. Даже если вы правы. Иначе это действительно выглядит как комплексы. Будьте самодостаточны - Барса для этого делает всё.
Проверьте мне, болею за Барсу с 98го года.
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atomio
Ответ Tristan...
Что для Барселоны "удача, отскок", для Реала и их глоров "проявление невероятного характера, духа победителя и борьба до конца из за которой любим Реал". Анчелотти в таких случаях говорит "мы так и планировали сыграть"...почувствуйте разницу... кек...
Последняя их ЛЧ например так и была выиграна. Что МС что Ливер их лицом об газон возили. Ну и Куртуа феерил. По факту у Реала никогда за последние лет 20 не было чемпионской игры в ЛЧ. всегда в розыгрыше ЛЧ которую они брали были клубы в разы сильнее и интереснее в футбольном плане.
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FOOTBALL Live
респект!
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БолельщикСоСтажем
Сосьедаду-Захаряна…
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ApXuMaHqPuT
Ответ rigobersong
Достойное поведение, видно человек от народа, а не очередной олигарх который людей за челядь считает как перес, но болельщикам реала это нравится:))
Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Лапорту голосовать. Кандидат от народа!👍
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92-48
Ответ atomio
Последняя их ЛЧ например так и была выиграна. Что МС что Ливер их лицом об газон возили. Ну и Куртуа феерил. По факту у Реала никогда за последние лет 20 не было чемпионской игры в ЛЧ. всегда в розыгрыше ЛЧ которую они брали были клубы в разы сильнее и интереснее в футбольном плане.
Бла бла бла… 5 кубков ЛЧ за 8 лет = Удача, Фарт, Повезло ))))
Смех да и только )
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Sundance Neeskens
Ответ HenocpegcTbeHHoKaxa
У Реала каждый второй матч отскок и каждый раз все ведут себя как будто так и было запланировано, потом пишут:"мы уничтожили"
Да и после вчерашней игры болельщики Реала сказали бы какая эпичная победа, а болельщики Барселоны только и говорят о том как паршиво играли. Вот и вся разница: одним важен лишь результат, другим сам футбол.
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a2wai
Что этот жулик себе позволяет)
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cgane
Ответ atomio
Последняя их ЛЧ например так и была выиграна. Что МС что Ливер их лицом об газон возили. Ну и Куртуа феерил. По факту у Реала никогда за последние лет 20 не было чемпионской игры в ЛЧ. всегда в розыгрыше ЛЧ которую они брали были клубы в разы сильнее и интереснее в футбольном плане.
при Моуриньо на пике была
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Homelender_666
Ответ Tristan...
21/22 слабейший победитель в истории турнира. Их ещё и ПСЖ с Челси возили. Ещё никто не выигрывал турнир с таким огромным количеством допущенных ударов в сторону своих ворот, а в финале установили рекорд по сэйвам. Статистика по ударам в финале Ливерпуль - 23 (9 в створ) Реал - 3 (1 в створ)
Не позорься. Реалу хватило минимум моментов, чтобы забить три ПСЖ, 5 Челси, 6 Ман Сити и одного удара для победы в финале. Это говорит о высоком уровне реализации, чего не скажешь о соперниках Реала в том розыгрыше)
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Homelender_666
Ответ zzzeeerrrooo
Кубковый формат это всегда про удачу Зидан говорил что чемп сложнее выиграть
Это факт. Но можно сказать, что в кубковом формате практически нет права на ошибку. Барселона с своим доминирующим футболом эффективна на дистанции, а Реал со ставкой на индивидуальное мастерство - в ЛЧ.
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Tristan...
Ответ madrilenos
реально у фанатов Барселоны какой-то глубокий комплекс перед Мадридом. даже тут в комментариях опять Реал Мадрид а топе)))) ребятушки вчера это был чистый "отскок" и все адекватные люди это понимают. характер Барселона показала с Сельтой, но точно не вчера.
Разве это не нормальный тип комментариев на спортс? Как ни зайду на ветку Реала или игроков Реала, в большинстве случаев одни комментарии о Барсе, её игроках и хозяине Реала - Месси, но там нет комплексов перед Барсой, я правильно понимаю?
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