Лапорта – юному болельщику «Сосьедада» после 1:0: «Вы заслужили победу. Но «Барсе» нужны были 3 очка, это удача чемпионов» 

Жоан Лапорта оценил победу «Барселоны» над «Реал Сосьедад».

После игры в Сан-Себастьяне Лапорта покидал стадион и пересекся на улице с несколькими болельщиками.

Юный фанат « » попросил Лапорту сделать селфи, тот согласился и сказал: «Вы даже заслужили победу. Но нам нужны были эти три очка, иногда это удача чемпионов».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!