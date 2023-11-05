Лапорта – юному болельщику «Сосьедада» после 1:0: «Вы заслужили победу. Но «Барсе» нужны были 3 очка, это удача чемпионов»
Жоан Лапорта оценил победу «Барселоны» над «Реал Сосьедад».
После игры в Сан-Себастьяне Лапорта покидал стадион и пересекся на улице с несколькими болельщиками.
Юный фанат «Сосьедада» попросил Лапорту сделать селфи, тот согласился и сказал: «Вы даже заслужили победу. Но нам нужны были эти три очка, иногда это удача чемпионов».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Анчелотти в таких случаях говорит "мы так и планировали сыграть"...почувствуйте разницу... кек...
Зидан говорил что чемп сложнее выиграть
Но фанатам Барсы хочу сказать - не стоит к таким новостям примешивать Мадрид. Даже если вы правы. Иначе это действительно выглядит как комплексы. Будьте самодостаточны - Барса для этого делает всё.
Проверьте мне, болею за Барсу с 98го года.
Смех да и только )