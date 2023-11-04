Лапорте по медицинским показаниям нельзя летать, его не будет в Гамбурге на игре «Барсы» с «Шахтером». В Португалию он ездил на поезде и авто

Жоан Лапорта не посетит матч «Барселоны» с «Шахтером» в Гамбурге.

Как пишет Diario Sport, президенту «Барсы» по медицинским показаниям противопоказаны перелеты. В каталонском клубе прорабатывали вариант поездки в Гамбург на поезде и автомобиле, но от идеи отказались из-за долгой дороги.

При этом в Португалию на матч Лигу чемпионов с «Порту» Лапорта ездил на поезде и автомобиле. также ехал на поезде в Мадриде на асамблею . А в прошлый понедельник президент «Барсы» на поезде следовал в Париж, где посетил церемонию вручения «Золотого мяча».

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