Месси «категорически отказался» фотографироваться с Лапортой после церемонии «Золотого мяча» (COPE)

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Жоан Лапорта Золотой мяч Интер Майами Айтана Бонмати Футбол

Лионель Месси отказал Жоану Лапорте в общем фото на церемонии «Золотого мяча».

По информации COPE, после церемонии, состоявшейся в Париже 30 октября, Лапорта хотел сделать общую фотографию с Месси и футболисткой «Барселоны» Айтаной Бонмати, выигравшими мужской и женский «Золотой мяч» соответственно, однако аргентинец «категорически отказался» фотографироваться с президентом «Барсы».

Ранее Месси назвал ложью инсайд журналиста о встрече с Лапортой после церемонии.

Месси покинул каталонский клуб в 2021 году.

Лионель Месси: «Я заслуживаю возможности попрощаться с «Барсой». Это мой дом, я люблю этот клуб»

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57 комментариев

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bel01
Из-за п...дежа Лапорты Лео сейчас в Америке, а не в родной Барсе.
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Вечно в бане
А можно было потом эти фотки вместе с травой с Камп Ноу продавать. По двойной цене. Эх Месси, Месси, такой рычаг запорол.
+34
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v@mpir
Ответ everythingiknow00
Хорошо хоть не в Барсу приехал, а то бы еще рычагов 5 пришлось бы использовать, чтобы содержать великого
То есть, содержанки не Дембеле, Коутиньо и Умтити, которые обошлись клубу в общей сложности более чем 500млн и не принесли и 1/100 части того, что сделал Месси, даже если учитывать только то время, когда эти трое были в Барселоне, не говоря уже обо всей карьере.
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Joekoul
И категорически правильно сделал
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leon01
правильно сделал,Лапорта балабол и популист
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Bogdan
Странно, почему это..
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Вальдано
Не захотел давать Лапорте ещё один рычаг. Его можно понять.
+9
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Vitamin_B
ну а что, имеет право..
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Streetbor
Лапорта подлец, который паразитирует на имени Месси. Все правильно сделал Лео.
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Tristan...
Ответ everythingiknow00
Но как же так? Нам же тут говорили, что в барселонк все рады месси и все хотят его возвращения, но рычаги не дают
Где в этой новости противоречие?
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VERBLYUD
Месси имеет полное право так делать. Лапорта очень подло поступил с ним.
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Nathan De Stavr
Ответ everythingiknow00
Но как же так? Нам же тут говорили, что в барселонк все рады месси и все хотят его возвращения, но рычаги не дают
А что клуб = президент?
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Квадратное личико
Ответ Dima Demchenko
Что вы все удивляетесь? У него контракт с маями, а тут он будет фоткаться с президентом барсы и лучшей футболисткой? Не думаю, что тут речь о обиде или что то типо того
Ну ты тоже не перебарщивай) Не думаю, что у него есть такой пункт в контракте. Просто Месси не хочет с Лапортой фотографироваться, на что имеет полное моральное право. Не устроить нормальные проводы лучшему игроку в истории клуба, не дать ему попрощаться с Барсой на заполненном Камп Ноу - это прям зашквар Лапорты.
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Квадратное личико
Ответ Edwin_Hubble
Комментарий скрыт
Вопрос для знатоков. Как думаете, сколько суток бана получил бы пользователь sports.ru, если бы написал такое про Роналду? 🤔
Хорошо, что согласно политики редакции сайта, про Месси здесь так можно 😄)
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Men77
Ответ everythingiknow00
Но как же так? Нам же тут говорили, что в барселонк все рады месси и все хотят его возвращения, но рычаги не дают
у тебя с логикой проблемы
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Вальдано
Ответ hompos
Меси абидевся аххахахаха
Абидевся тот, кому кричат: Месси Месси!!. 😄
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Денис Ширинов
Ответ bel01
Из-за п...дежа Лапорты Лео сейчас в Америке, а не в родной Барсе.
Из-за пердежа?
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Men77
Ответ CHELSEA_2008
Если бы это сделал Роналду или кто-то другой, назвали бы обиженкой или плаксой. А так гном поплыл конкретно 😃
а Месси тут не называют обиженкой или плаксой?
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Kemal Gul
Ответ bel01
Из-за п...дежа Лапорты Лео сейчас в Америке, а не в родной Барсе.
Да не было никаких шансов у Барсы ни сохранить Месси в 2021, ни подписать его этим летом. Единственная вина Лапорты - популизм, когда он пытался убедить фанатов, что Месси в Барсе - это реально, и он будет делать всё, чтобы это произошло. На деле никаких шансов с их финансовым положением. Но он всё-таки политик в каком-то смысле, даже на выборах победил, а все политики - популисты
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Edwin_Hubble
Ответ Квадратному личико, заблокировавшего меня.

Причём тут Криш. Хочешь прикол? Криш - неблагородная гнида, который облил мусором родной для него клуб некогда. У вас, фанатиков, мир только черно-белый, или ты за Месси, или за КриРо.
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Sundance Neeskens
Ответ bel01
Из-за п...дежа Лапорты Лео сейчас в Америке, а не в родной Барсе.
Да да. Это всё из-за Лапорты, а не из-за финансового кризиса, оставленного после предыдущего президента и пандемии. Больше лапши вешай.
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fussballer
Ответ Men77
а Месси тут не называют обиженкой или плаксой?
На спортсе нет авторитетов!
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Георгий Лялин
Новость из ничего)
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everythingiknow00
Ответ Tristan...
Где в этой новости противоречие?
А на что тогда леонид обижен, если его все хотели?))
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Hella black
Лапорта всех наеДал
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