Лионель Месси отказал Жоану Лапорте в общем фото на церемонии «Золотого мяча».

По информации COPE, после церемонии, состоявшейся в Париже 30 октября, хотел сделать общую фотографию с Месси и футболисткой «Барселоны» , выигравшими мужской и женский « » соответственно, однако аргентинец «категорически отказался» фотографироваться с президентом «Барсы».

Ранее Месси назвал ложью инсайд журналиста о встрече с Лапортой после церемонии.

Месси покинул каталонский клуб в 2021 году.

Лионель Месси: «Я заслуживаю возможности попрощаться с «Барсой». Это мой дом, я люблю этот клуб»

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