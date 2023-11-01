Месси «категорически отказался» фотографироваться с Лапортой после церемонии «Золотого мяча» (COPE)
Лионель Месси отказал Жоану Лапорте в общем фото на церемонии «Золотого мяча».
По информации COPE, после церемонии, состоявшейся в Париже 30 октября, Лапорта хотел сделать общую фотографию с Месси и футболисткой «Барселоны» Айтаной Бонмати, выигравшими мужской и женский «Золотой мяч» соответственно, однако аргентинец «категорически отказался» фотографироваться с президентом «Барсы».
Ранее Месси назвал ложью инсайд журналиста о встрече с Лапортой после церемонии.
Месси покинул каталонский клуб в 2021 году.
Лионель Месси: «Я заслуживаю возможности попрощаться с «Барсой». Это мой дом, я люблю этот клуб»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Хорошо, что согласно политики редакции сайта, про Месси здесь так можно 😄)
Причём тут Криш. Хочешь прикол? Криш - неблагородная гнида, который облил мусором родной для него клуб некогда. У вас, фанатиков, мир только черно-белый, или ты за Месси, или за КриРо.