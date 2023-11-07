У «Барселоны» 1 удар в створ за матч с «Шахтером» – на 61-й минуте. Каталонцы били по воротам 12 раз

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Дмитрий Ризнык Гави Футбол

«Барселона» нанесла лишь 1 удар в створ  матче с «Шахтером».

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер обыграл каталонский клуб со счетом 1:0.

Из 12 ударов «Барселоны» по воротам «Шахтера» в створ пришелся лишь один – на 61-й минуте Дмитрий Ризнык отразил удар Гави. «Шахтер» нанес по воротам «Барселоны» 8 ударов, 4 из которых – в створ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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47 комментариев

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SCHOKKKK
Риго, что с лицом?🤣🤣🤣
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Cristiano Ronaldo
Невертон шикарный игрок! Всю оборону Барселоны распарывал, как суконную ткань. Топы его заберут.
+14
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зак
любой кекс, это кекс! (с) Риго
+14
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зак
Ответ SCHOKKKK
Риго, что с лицом?🤣🤣🤣
оно как всегда у него в молочке))
+14
-2
+12
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Alek88
хави : мы доминировали, им повезло
+10
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markus_9986@mail.ru
Подождите ! Хави же в 7 лучших тренеров ?!))))))))) как проиграли шахтеру ?!)))))))
+8
-1
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Роман
Ответ SCHOKKKK
Риго, что с лицом?🤣🤣🤣
в коричневой пасте
+6
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Алексей Ненахов
Ответ SCHOKKKK
Риго, что с лицом?🤣🤣🤣
Риго ждёт новость с Роналду
+7
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Роман
Вот о каком величии говорил Чави.
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nexia99
Ответ Cristiano Ronaldo
Не удивляйтесь, Шахтёр любит Барселону обыгрывать. До этого на своём поле их 2:0 выносили с молодым Месси в составе, обыгрывали их на Камп Году 3:2 и вот теперь 1:0
Вчера Чави говорил мол Барса на пути полпути к былому величию, поэтому по маршруту лысого шарлатана пошел, видимо :)
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Jesc
Рубин конечно тоже выигрывал Барсу Пепы, но сегодня Барса играла просто ужасно, так что все закономерно!
+3
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Философ Востока
Высокий газон мешал
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Ханс Ланда
Видимо для возвращения к абсолютному успеху Хави не хватает Баварии в 1/8
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Cristiano Ronaldo
Ответ Сергей Елизаров
18 лет пацану.
Он шикарен. Переиграл всех звёзд каталонцев.
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Сергей Елизаров
Ответ Cristiano Ronaldo
Невертон шикарный игрок! Всю оборону Барселоны распарывал, как суконную ткань. Топы его заберут.
18 лет пацану.
+2
0
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Donald J. Trump
Я даже не вспомню тот один удар Барселоны. А вот каждая контр-атака Шахтера была опасной. Жаль, из-за низкого исполнительского мастерства своих игроков не удалось горнякам реализовать свои моменты.
+2
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Сергей Логинов
Как Сосьедад их не обыграл?
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Nbveh Nbvehjd
Ригоберка, а Чапи не с Азова, случаем?))))
+7
-5
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Proper Chels
Шахтер 10 летней давности сегодня голов 5 воткнул бы.
+1
0
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Cristiano Ronaldo
Не удивляйтесь, Шахтёр любит Барселону обыгрывать. До этого на своём поле их 2:0 выносили с молодым Месси в составе, обыгрывали их на Камп Году 3:2 и вот теперь 1:0
+3
-2
+1
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Йети
Ответ Nbveh Nbvehjd
Ригоберка, а Чапи не с Азова, случаем?))))
🤡
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gPk
Давайте глорики Барселоны ,заминусуйте меня болельщика клуба который в очередной раз говорит что Хави нужно уволить..Вы же только задним умом умны...Клуб точно так же как с Шахтером и прошлым матчем с Сосьедадом играет больше года ,но пока с такой бездарной игрой набирали очки ,то глорики знатно радовались и не замечали проблем..А как везение пропало ,так уже эти люди которые мне доказывали что Хави хороший тренер вдруг резко начинают переобуваться...
Хави - главное позорище как тренер.И такого блевотного футбола у клуба не было со времен Кумана.Но тот играл со всяким сбродом а-ля Лангле/Дестом/Роберто/Пьяничем/Брейтвейтем/Тринкау в основе..А этому нападение на 160+ миллионов накупили ,защиту услили.В центре топарь Гюндо ,2 молодых шикарных полузащитника в лице Гави/Педри ,а команда играет в вот это вот.ПОЗОРИЩЕ
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Simbad
Прикол в том, что при Хави даже ватоката нет, Барселона просто болтается где-то между. Уверен, Гюндоган бегает каждый матч с мыслью, нафига я сюда перешел?
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Леван Мкртчян
Позорище просто.
Чем играть с такими нападающеми, лучше вообще играть Барсой U 17.
Стая бестолковых вредителей. Слов нет
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Илья Рыжаков
Ответ gPk
Давайте глорики Барселоны ,заминусуйте меня болельщика клуба который в очередной раз говорит что Хави нужно уволить..Вы же только задним умом умны...Клуб точно так же как с Шахтером и прошлым матчем с Сосьедадом играет больше года ,но пока с такой бездарной игрой набирали очки ,то глорики знатно радовались и не замечали проблем..А как везение пропало ,так уже эти люди которые мне доказывали что Хави хороший тренер вдруг резко начинают переобуваться... Хави - главное позорище как тренер.И такого блевотного футбола у клуба не было со времен Кумана.Но тот играл со всяким сбродом а-ля Лангле/Дестом/Роберто/Пьяничем/Брейтвейтем/Тринкау в основе..А этому нападение на 160+ миллионов накупили ,защиту услили.В центре топарь Гюндо ,2 молодых шикарных полузащитника в лице Гави/Педри ,а команда играет в вот это вот.ПОЗОРИЩЕ
По делу
Хави должен срочно менять игру
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