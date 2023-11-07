У «Барселоны» 1 удар в створ за матч с «Шахтером» – на 61-й минуте. Каталонцы били по воротам 12 раз
«Барселона» нанесла лишь 1 удар в створ матче с «Шахтером».
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер обыграл каталонский клуб со счетом 1:0.
Из 12 ударов «Барселоны» по воротам «Шахтера» в створ пришелся лишь один – на 61-й минуте Дмитрий Ризнык отразил удар Гави. «Шахтер» нанес по воротам «Барселоны» 8 ударов, 4 из которых – в створ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Хави - главное позорище как тренер.И такого блевотного футбола у клуба не было со времен Кумана.Но тот играл со всяким сбродом а-ля Лангле/Дестом/Роберто/Пьяничем/Брейтвейтем/Тринкау в основе..А этому нападение на 160+ миллионов накупили ,защиту услили.В центре топарь Гюндо ,2 молодых шикарных полузащитника в лице Гави/Педри ,а команда играет в вот это вот.ПОЗОРИЩЕ
Чем играть с такими нападающеми, лучше вообще играть Барсой U 17.
Стая бестолковых вредителей. Слов нет
Хави должен срочно менять игру