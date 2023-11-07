У «Барселоны» 1 удар в створ за матч с «Шахтером» – на 61-й минуте. Каталонцы били по воротам 12 раз

«Барселона» нанесла лишь 1 удар в створ матче с «Шахтером».

В 4-м туре группового этапа чемпионов « обыграл каталонский клуб со счетом 1:0.

Из 12 ударов «Барселоны» по воротам «Шахтера» в створ пришелся лишь один – на 61-й минуте отразил удар . «Шахтер» нанес по воротам «Барселоны» 8 ударов, 4 из которых – в створ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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