Ромеу о 0:1 с «Шахтером»: «Тяжелое поражение. «Барса» должна меньше позволять соперникам»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ориоль Ромеу Футбол

Ориоль Ромеу огорчен поражением «Барселоны» от «Шахтера» (0:1).

«Тяжелое поражение. Мы хотели гарантировать выход в плей-офф ЛЧ, но не получилось. Нам нужно прибавлять и предоставлять соперникам меньше возможностей. Надо искать решение, потому что эти проблемы дорого нам обходятся.

Игра получилась тяжелой, «Шахтер» хорошо закрывается в защите, так что нам было сложно. Соперник сумел забить в первом тайме, и это его окрылило.

Каждое поражение – это предупреждение. Нам нужно быть самокритичными и разобраться, что не так, чтобы побыстрее это исправить», – заявил хавбек «Барселоны».

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14 комментариев

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леннорыч-абрамович
Одно из решений - убрать Ромеу из состава.
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Nurbol Nuraliyev
Ответ леннорыч-абрамович
Одно из решений - убрать Ромеу из состава.
но Хави упорно отказывается делать это
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Ansu Fati
Меньше позволять? Да вы себе больше позволяйте и моменты создавайте у ворот соперника. Защитники и вратарь и так лезут из шкуры вон, даже голы за вас забивают
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Максим Смирнов
Ответ Nurbol Nuraliyev
но Хави упорно отказывается делать это
Хави вообще в заменах очень слаб и совершенно негибок в тактике. Случайный пассажир в тренерском кресле, чем уровень это лиги Ближнего Востока, и то не в топовых клубах
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King_X
Гюндогана жалко(
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grinch
может надо больше создавать , а не давать
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Nurbol Nuraliyev
Ромеу при выходе на поле даёт меньше возможностей...для Барсы
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Tristan...
Позорная игра от Барсы. Но стратегически, это поражения пока что ни на что не влияет. Если в следующих матчах наберут 4 очка, сыграв в ничью с Порту - выйдут с первого места
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Rus Donskoy
ромеу вообще не должен выходить с первых минут
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kupezz
Давай-ка дружок сезон доигрывай и на выход, не твоё это играть в Барселоне, не тянешь от слова совсем.
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Nurbol Nuraliyev
Ответ Роман
Шахтер зарабатывает очки на аутсайдере.
а ты сколько на своем заработываешь, Рома?
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