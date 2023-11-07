Ромеу о 0:1 с «Шахтером»: «Тяжелое поражение. «Барса» должна меньше позволять соперникам»

Ориоль Ромеу огорчен поражением «Барселоны» от «Шахтера» (0:1).

«Тяжелое поражение. Мы хотели гарантировать выход в плей-офф ЛЧ, но не получилось. Нам нужно прибавлять и предоставлять соперникам меньше возможностей. Надо искать решение, потому что эти проблемы дорого нам обходятся.

Игра получилась тяжелой, « » хорошо закрывается в защите, так что нам было сложно. Соперник сумел забить в первом тайме, и это его окрылило.

Каждое поражение – это предупреждение. Нам нужно быть самокритичными и разобраться, что не так, чтобы побыстрее это исправить», – заявил хавбек «Барселоны».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!