Педро Альмодовар: «В футболе гомосексуализма будто не существует. Трудно будет прослыть «педиком», должно быть»

Педро Альмодовар высказался о гомосексуальности в кино и футболе.

Режиссер фильмов «Все о моей матери», «Боль и слава» и «Кожа, в которой я живу», являющийся открытым геем, высказался о табуированности темы в вестернах, упомянув футбол.

«Это ригидный архетип, которому одновременно невозможно противостоять. Есть еще вопрос храбрости. Но так не только в вестернах.

Есть сферы, футбол, например, где кажется, будто гомосексуализма не существует. Спортсменки подают пример спортсменам. Победительницы чемпионата мира ведут себя совершенно естественно.

Есть жанры [кино] и сферы деятельности, которые давно застоялись. Это не соответствует нынешней действительности.

Я ставлю себя на место элитного спортсмена и думаю, что, должно быть, трудно будет прослыть «педиком» на футбольном поле», – поделился мнением двукратный обладатель «Оскара».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!