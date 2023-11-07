Педро Альмодовар: «В футболе гомосексуализма будто не существует. Трудно будет прослыть «педиком», должно быть»

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Педро Альмодовар высказался о гомосексуальности в кино и футболе.

Режиссер фильмов «Все о моей матери», «Боль и слава» и «Кожа, в которой я живу», являющийся открытым геем, высказался о табуированности темы в вестернах, упомянув футбол.

«Это ригидный архетип, которому одновременно невозможно противостоять. Есть еще вопрос храбрости. Но так не только в вестернах.

Есть сферы, футбол, например, где кажется, будто гомосексуализма не существует. Спортсменки подают пример спортсменам. Победительницы чемпионата мира ведут себя совершенно естественно.

Есть жанры [кино] и сферы деятельности, которые давно застоялись. Это не соответствует нынешней действительности.

Я ставлю себя на место элитного спортсмена и думаю, что, должно быть, трудно будет прослыть «педиком» на футбольном поле», – поделился мнением двукратный обладатель «Оскара».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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52 комментария

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nexia99
Спасибо, самая футбольная новость
+36
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горбатый видеосудья
одним словом педро
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Overkiller
Судьи вон через одного и ничего, не стесняются.
+9
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La Crosse Bobcats
ну редакторы Спортса понятно мимо такой новости пройти не могли
+10
-1
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Onion
Ответ Иосиф Сталин
Крепкого здоровья редактору Sports.ru Игорю Новикову!
И мужика хорошего
+6
0
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Заяцволк
Ахххаха, "педик" вообще угарное слово, сразу прям что-то тёплое вспоминается, душевное, например та гифка, где Роналду смотрит на шорты партнёра по МЮ
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Nasim Kaliev
Ответ горбатый видеосудья
одним словом педро
Формально - Альмадовар, а по факту - Гомес
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Иосиф Сталин
Крепкого здоровья редактору Sports.ru Игорю Новикову!
+5
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Тони Каскарино
Что делает эта новость на спортивном сайте?
Админам не чем заняться?
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Andrej Lichand
Погоди, но ведь в футболе в каждом матче судья педик по умолчанию, либо главный арбитр, либо его коллеги на вар :)
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Kubinec_
с тега "брань" под новостью в голос
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ApXuMaHqPuT
Ответ nexia99
Спасибо, самая футбольная новость
Да ещё и в главных🥳
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Дмитрий Рабко
Ладно футбол, а вот борьба - мужик пристраивается к тазу другого мужика и начинает его тискать.
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Дмитрий Валерьевич
Потому что личная жизнь на то и личная...... Дело футболиста в футбол играть, а не обсуждать с кем он дома голы забивает в кровати.
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Алекс Мамедов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А для чего эти каминг-ауты? :) Ладно раньше, но сейчас это уже обыденно, а значит и смысла нет.
ты в теме?
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Айрат Ситдиков
Ответ La Crosse Bobcats
ну редакторы Спортса понятно мимо такой новости пройти не могли
И ты тоже не смог пройти мимо и даже прокомментировал)
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Есть мужчина, есть женщина,ВСЁ!!!!
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FOOTBALL Live
его имя Педро альмаДАВАР. Ничего удивительного
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Алекс Мамедов
удод
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Alex Miheev
Ай да новость, лучше уже не будет )
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Glukinho
Ответ градус ненависти
фильмы-то его говно
"кожа, в которой я живу" - точно не говно
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barsafil
"А судьи кто?" (c))
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Николай Козлов
В какой команде он играет?
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Вот это я жахнул!!!!!?
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градус ненависти
фильмы-то его говно
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