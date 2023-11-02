В прокат выйдет документальный сериал «Российский хоккей». В нем снялись Овечкин, Ларионов, Третьяк, Фетисов, Ковальчук

В прокат выйдет документальный сериал «Российский хоккей».

Документальный сериал «Российский хоккей», состоящий из четырех серий, выйдет в онлайн-кинотеатре Start до конца года.

Участие в съемках фильма принимали хоккеисты , , , , Владислав Третьяк, , Павел Дацюк, Алексей Касатонов и другие.

Автором и ведущей проекта выступает журналистка Юлия Бордовских.

«Почему именно хоккей? Все просто, это спорт номер один в стране, без преувеличения.

Нам было важно разобраться, почему именно эта игра такая популярная, кто эти люди, так одержимые хоккеем, как устроена индустрия.

В итоге масштабного исследования, через бесценный взгляд изнутри, нашли ответы на свои вопросы», – сказал продюсер документального сериала Алексея Бокова.