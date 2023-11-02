В прокат выйдет документальный сериал «Российский хоккей». В нем снялись Овечкин, Ларионов, Третьяк, Фетисов, Ковальчук

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Морозов Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов Павел Дацюк Илья Ковальчук Александр Овечкин НХЛ Игорь Ларионов Алексей Касатонов КХЛ кино Хоккей

В прокат выйдет документальный сериал «Российский хоккей».

Документальный сериал «Российский хоккей», состоящий из четырех серий, выйдет в онлайн-кинотеатре Start до конца года.

Участие в съемках фильма принимали хоккеисты Игорь Ларионов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Алексей Морозов, Павел Дацюк, Алексей Касатонов и другие.

Автором и ведущей проекта выступает журналистка Юлия Бордовских.

«Почему именно хоккей? Все просто, это спорт номер один в стране, без преувеличения.

Нам было важно разобраться, почему именно эта игра такая популярная, кто эти люди, так одержимые хоккеем, как устроена индустрия.

В итоге масштабного исследования, через бесценный взгляд изнутри, нашли ответы на свои вопросы», – сказал продюсер документального сериала Алексея Бокова.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elegante
Можно не смотреть)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий