В прокат выйдет документальный сериал «Российский хоккей». В нем снялись Овечкин, Ларионов, Третьяк, Фетисов, Ковальчук
В прокат выйдет документальный сериал «Российский хоккей».
Документальный сериал «Российский хоккей», состоящий из четырех серий, выйдет в онлайн-кинотеатре Start до конца года.
Участие в съемках фильма принимали хоккеисты Игорь Ларионов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Алексей Морозов, Павел Дацюк, Алексей Касатонов и другие.
Автором и ведущей проекта выступает журналистка Юлия Бордовских.
«Почему именно хоккей? Все просто, это спорт номер один в стране, без преувеличения.
Нам было важно разобраться, почему именно эта игра такая популярная, кто эти люди, так одержимые хоккеем, как устроена индустрия.
В итоге масштабного исследования, через бесценный взгляд изнутри, нашли ответы на свои вопросы», – сказал продюсер документального сериала Алексея Бокова.
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