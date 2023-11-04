Божович хотел бы познакомиться с Лепсом и Хабенским: «Григорий выглядит как крутой парень и хорош как певец. Знаю песни «Рюмка водки» и «Она не твоя»

Теги Миодраг Божович Никита Михалков Григорий Лепс музыка кино Футбол

Миодраг Божович был бы рад знакомству с Григорием Лепсом.

«Из звезд российского шоу-бизнеса хотел бы познакомиться с Григорием Лепсом. Очень нравится, выглядит как крутой парень. И как певец он хорош. И, конечно, знаю его песни! Одни из самых распространенных – «Рюмка водки» и дуэт «Она не твоя». Часто переслушиваю его песни.

Еще есть актер из фильма «Адмиралъ» Константин Хабенский. Он часто снимался в фильмах Никиты Михалкова. У него всегда интересные роли. С ним бы тоже познакомился», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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2 комментария

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tolstiy
в нарды он не плохо играет, особенно на деньги....
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