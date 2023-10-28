Игроки «Сибири» прибыли на матч с ЦСКА в костюмах персонажей из фильма «Операция Ы»
Игроки «Сибири» приехали на игру с ЦСКА в костюмах персонажей из «Операции Ы».
Фильм режиссера Леонида Гайдая вышел на экраны в 1965 году.
«Особый матч – особый стиль. 😎
Хоккеисты «Сибири» приехали на игру с ЦСКА, переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы». 😉
Отмечаем наш 61-й день рождения сегодня в стилистике этого кино 🙌🏻», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Фото: телеграм-канал «Сибири».
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