Игроки «Сибири» прибыли на матч с ЦСКА в костюмах персонажей из фильма «Операция Ы»

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Игроки «Сибири» приехали на игру с ЦСКА в костюмах персонажей из «Операции Ы».

Фильм режиссера Леонида Гайдая вышел на экраны в 1965 году. 

«Особый матч – особый стиль. 😎

Хоккеисты «Сибири» приехали на игру с ЦСКА, переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы». 😉

Отмечаем наш 61-й день рождения сегодня в стилистике этого кино 🙌🏻», – говорится в сообщении пресс-службы клуба. 

Фото: телеграм-канал «Сибири». 

7 комментариев

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rusiks
круть!!!)
+6
0
+6
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dmitriy1981
Ответ Голуби в траве
А где бабуля?
Я за нее
+3
0
+3
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Фёдор Костяшкин
Немного подушню, но машина другая была, даже цвет. А идея норм
+2
0
+2
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HockeyMan
Интересно выглядит новость на фоне информации, как игроки Бостона переоделись в Барби и Кена)))))
+1
0
+1
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Голуби в траве
А где бабуля?
0
0
0
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Константин Орлов
КХЛ вообще стала интересной.включаю любой матч -автомобилист-нефтехимик и смотрю. Реально интересно играют, даже команды с последних строчек. Если раньше были только СКА , Ак Барс, ЦСКА и Северсталь, то есть у кого бабки . И они скупали всех игроков. Конкуренции не было никакой.То теперь ВСЕ команды играют интересно.. Я очень доволен. Стал смотреть КХЛ в 10 раз больше примерно. Лига очень выросла...
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Ilya Ilya
Ответ Константин Орлов
КХЛ вообще стала интересной.включаю любой матч -автомобилист-нефтехимик и смотрю. Реально интересно играют, даже команды с последних строчек. Если раньше были только СКА , Ак Барс, ЦСКА и Северсталь, то есть у кого бабки . И они скупали всех игроков. Конкуренции не было никакой.То теперь ВСЕ команды играют интересно.. Я очень доволен. Стал смотреть КХЛ в 10 раз больше примерно. Лига очень выросла...
Северсталь????
0
0
0
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