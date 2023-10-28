Игроки «Сибири» прибыли на матч с ЦСКА в костюмах персонажей из фильма «Операция Ы»

Игроки «Сибири» приехали на игру с ЦСКА в костюмах персонажей из «Операции Ы».

Фильм режиссера Леонида Гайдая вышел на экраны в 1965 году.

«Особый матч – особый стиль. 😎

Хоккеисты « » приехали на игру с , переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы». 😉

Отмечаем наш 61-й день рождения сегодня в стилистике этого кино 🙌🏻», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: телеграм-канал «Сибири».