Экс-арбитр Галлахер считает, что гол «Ньюкасла» «Арсеналу» стоило отменить из-за контакта Жоэлинтона и Магальяэса: «Для меня это толчок»

Бывший судья АПЛ считает, что гол «Ньюкасла» «Арсеналу» нельзя было засчитывать.

Дермот Галлахер разобрал все три спорных момента гола в 11-м туре .

«Ньюкасл» обыграл « » со счетом 1:0. Единственный гол на 64-й минуте забил Гордон, голевой пас записали на счет Жоэлинтона – бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника , перед этим также мяч мог уйти мяч за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке «сорок».

Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.

– Ушел ли мяч за линию?

– Я так не думаю. Если посмотреть под углом из трансляции, видно, что проекция мяча как бы нависает [над линией]. Часто кажется, что мяч ушел, но из-за проекции он в игре. Правила гласят, что мяч должен выйти за линию целиком. Есть большая вероятность, что часть мяча касается линии.

Поэтому, если есть сомнения, нельзя с уверенностью сказать, что мяч ушел. Нет никаких доказательств, чтобы сказать, что мяч ушел.

– Был ли Гордон в офсайде?

– Из-за положения тела Жоэлинтона было невозможно провести линию через Гордона и найти мяч. Поэтому по умолчанию приходится довольствоваться решением линейного, что офсайда не было.

– толкал Магальяэса?

– Суть вопроса в том, что это субъективное решение. Для меня это толчок. Я говорил со многими, кто думает, что это толчок, а еще говорил со многими, кто думает, что это не толчок. Субъективное решение, в этом дилемма.

Арбитр в поле сказал, что это не толчок, ВАР посмотрел эпизод и решил, что данных для отмены решения недостаточно, и вот мы здесь, – сказал Галлахер.

«Это позор!» Скандал с победным голом «Ньюкасла»: аж три спорных детали в эпизоде

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!