Экс-арбитр Галлахер считает, что гол «Ньюкасла» «Арсеналу» стоило отменить из-за контакта Жоэлинтона и Магальяэса: «Для меня это толчок»
Бывший судья АПЛ считает, что гол «Ньюкасла» «Арсеналу» нельзя было засчитывать.
Дермот Галлахер разобрал все три спорных момента гола Энтони Гордона в 11-м туре АПЛ.
«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0. Единственный гол на 64-й минуте забил Гордон, голевой пас записали на счет Жоэлинтона – бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площади «канониров» толкнул в спину защитника Габриэла Магальяэса, перед этим также мяч мог уйти мяч за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда при атаке «сорок».
Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.
– Ушел ли мяч за линию?
– Я так не думаю. Если посмотреть под углом из трансляции, видно, что проекция мяча как бы нависает [над линией]. Часто кажется, что мяч ушел, но из-за проекции он в игре. Правила гласят, что мяч должен выйти за линию целиком. Есть большая вероятность, что часть мяча касается линии.
Поэтому, если есть сомнения, нельзя с уверенностью сказать, что мяч ушел. Нет никаких доказательств, чтобы сказать, что мяч ушел.
– Был ли Гордон в офсайде?
– Из-за положения тела Жоэлинтона было невозможно провести линию через Гордона и найти мяч. Поэтому по умолчанию приходится довольствоваться решением линейного, что офсайда не было.
– Жоэлинтон толкал Магальяэса?
– Суть вопроса в том, что это субъективное решение. Для меня это толчок. Я говорил со многими, кто думает, что это толчок, а еще говорил со многими, кто думает, что это не толчок. Субъективное решение, в этом дилемма.
Арбитр в поле сказал, что это не толчок, ВАР посмотрел эпизод и решил, что данных для отмены решения недостаточно, и вот мы здесь, – сказал Галлахер.
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1. С выходом мяча за линию - очень непонятно. Вспоминаем чудо гол японцев на ЧМ. Если нет линии, которая четко показывает, что мяч вышел - ничего ты не поделаешь, придется довольствоваться тем, что есть. Да и показалось, что он действительно в теории мог зацепить какой-то частью эту линию. С такой динамикой нужны только 3D проекции, как в теннисе.
2. Неочевидное положение вне игры, но там с падением практически нереально нарисовать какие-то линии. Удержись на ногах цз- тогда можно было бы говорить о линиях и о возможным оффсайде;
3. Ну и, конечно же, третий момент - фол в атаке . Много версий было о том, что Габриэль под его непроизвольно подсел, так как уже падал, а игрок ньюкасла лишь положил ему руки на спину, так как прыгал и искал точку опоры.
Но точка опоры, это когда уперся, а не совершил толчок. А если смотреть повтор, то сам толчок легко можно обнаружить. Изменил ли он момент - да, определенно. Правильное решение - штрафной в пользу Арсенала, желтая игроку ньюкасла за толчок, совершенный безрассудно (формулировка из правил).