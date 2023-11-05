Невилл о жалобах «Арсенала» и «Ливерпуля» на судейство: «Это неправильно, «МЮ» при мне не писал письма, подрывающие систему. На месте Уэбба перестал бы извиняться»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Алекс Фергюсон Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм Говард Уэбб Стюарт Эттуэлл Саймон Хупер видеоповторы Футбол

Гари Невилл отреагировал на жалобы «Арсенала» и «Ливерпуля» на судейство.

«Арсенал» выразил недовольство засчитанным голом «Ньюкасла» в матче 11-го тура АПЛ (0:1). Судья Стюарт Эттуэлл и ВАР решили, что мяч не покинул поле, Жоэлинтон не фолил на Габриэле Магальяэсе, а Энтони Гордон, отправивший мяч в сетку, не был в офсайде.

В матче 7-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:1) гол гостей ошибочно не был засчитан, так как судьи ВАР зафиксировали офсайд, которого не было, у вингера Луиса Диаса.

«Я играл за клуб, в котором тренер [Алекс Фергюсон] сходил с ума после игр, если мы чувствовали, что решение было принято против нас.

Это воспринимается так: мы против всего мира. Я это понимаю: все нас ненавидят, судьи ходят нас подставить, они предвзяты по отношении к нам. Однако я не припомню, чтобы клуб [«МЮ»] писал письма, подрывающие систему и все судейское сообщество.

Сейчас, оглядываясь назад, я не думаю, что будучи игроками мы пользовались благосклонностью судей, а в большом клубе все чувствуют, что имеют на это право, и нужно завершить карьеру, чтобы понять это.

Письмо «Арсенала» и заявление «Ливерпуля» несколько недель назад (действительно плохое заявление) – это неправильно. Сделайте это в частном порядке, приватно.

Если бы я был Говардом Уэббом, я бы перестал извиняться перед ними и продолжал бы работать. Тренеры и игроки допускают гораздо больше ошибок, чем судьи!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Невилл.

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

«Это позор!» Скандал с победным голом «Ньюкасла»: аж три спорных детали в эпизоде

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adamdfdgds
При Фергюсоне то и решения против вас?) Да, он был самым частым гостем в судейской. Невилл, не смеши
+115
-5
+110
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
наконец-то Нэвилл заступился за своего одноклубника - Уэбба))
+90
-4
+86
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
"Не писали письма, подрывающие систему"

Ведь пчелы никогда не пойдут против мёда
+51
-5
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Конечно, что такое Ферги тайм? Это когда судья добавляет столько времени, сколько надо, чтобы ваш Му-му затолкал гол. Ну а то, как в 2004 была прервана серия Арсенала - это песня, там судейских ошибок просто тьма.
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Корягин
Конечно не писали, у вас был Клаттенбург
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ Adamdfdgds
При Фергюсоне то и решения против вас?) Да, он был самым частым гостем в судейской. Невилл, не смеши
https://imageup.ru/img34/4606727/screenshot_20231105-200849_chrome.jpg
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великолепный Пеп
Невилл знатно набросил. Еще бы вы писали, пчелы против меда
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент 66
Еще бы пригород жаловался, столько титулов на плечах судей вынесли.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadiay
Давай, Гари, расскажи, как судей, не принявших решение в пользу МЮ ссылали в шип, и они больше не судили матчи МЮ.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jeremy Fraser
"Письма, подрывающие систему и все судейское сообщество."
В тот то и суть, чтобы делать все прилюдно, на публику, чтобы подрывать эту систему. В Англии судейство отвратительное. Судьи худшие в Европе, и это всё на контрасте с огромными финансами и уровнем футбола АПЛ.
Поэтому и нужны какие то действия, которые раскачают, подорвут систему, которая не работает.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vals1702
Уэбб играл за МЮ , известно всем)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CyberUnited
Ответ Obdob
наконец-то Нэвилл заступился за своего одноклубника - Уэбба))
Уэбба, который сейчас тащит сити к чемпионству))
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Система налажена, все винтики её работают исправно,
подрывать её контрпродуктивно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Жалолдинов
Ферги нечего было писать жалобы, ибо он судьей давал люлей до матча. Кому он сказку рассказывает епт? Когда он играл не было системы вар!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
В ваше время МЮ судили так, как Ливер с ТТХ и Арс с олдкаслом? Клоун
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ CyberUnited
Уэбба, который сейчас тащит сити к чемпионству))
Сити даже не парятся. А здесь Невилл хотя-бы признался. Не уверен, что условный Стоунс через 20 лет скажет тоже самое 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джанлука Нальюка
Спасибо Невиллу, что напомнил всем о легенде МЮ говарде Уэббе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
В ESPN подсчитали решения ВАР, в том числе, когда ВАР изменяло решение главного судьи и это оказывало влияние на игру.

В статистику входили только решения ВАР, которые изменяли решение главного судьи. Угадаете какая команда пострадала от ВАР больше всего?

Полный список:

«Ноттингем форест» +3
«Брентфорд» +2
«Ман Сити» +2
«Астон Вилла» +1
«Эвертон» +1
«Фулхэм» +1
«Арсенал» 0
«Брайтон» 0
«Челси» 0
«Ньюкасл» 0
«Кристал Пэлас» -1
«Ливерпуль» -1
«Шеффилд Юнайтед» -1
«Тоттенхэм» -1
«Бёрнли» -2
«Манчестер Юнайтед» -4
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
учись упорно
Манчестер уже 10 лет расплачивается за все защитанные голы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den-is
На кону большие деньги. Команды же не за просто так играют. Кто выше подымется, тот больше получит прибыли. А судьи своими решениями эту прибыль отнимают. Поэтому все правильно делают клубы. Судьи должны отвечать за свои ошибки, халатность и некомпетентность.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Тарлыков
А можно просто не косячить так часто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Невилл вскрыл пятую колонну 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den-is
Ответ Lavinka
В ESPN подсчитали решения ВАР, в том числе, когда ВАР изменяло решение главного судьи и это оказывало влияние на игру. В статистику входили только решения ВАР, которые изменяли решение главного судьи. Угадаете какая команда пострадала от ВАР больше всего? Полный список: «Ноттингем форест» +3 «Брентфорд» +2 «Ман Сити» +2 «Астон Вилла» +1 «Эвертон» +1 «Фулхэм» +1 «Арсенал» 0 «Брайтон» 0 «Челси» 0 «Ньюкасл» 0 «Кристал Пэлас» -1 «Ливерпуль» -1 «Шеффилд Юнайтед» -1 «Тоттенхэм» -1 «Бёрнли» -2 «Манчестер Юнайтед» -4
К МЮ никаких претензий в последних сезонах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий