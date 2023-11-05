Невилл о жалобах «Арсенала» и «Ливерпуля» на судейство: «Это неправильно, «МЮ» при мне не писал письма, подрывающие систему. На месте Уэбба перестал бы извиняться»

Гари Невилл отреагировал на жалобы «Арсенала» и «Ливерпуля» на судейство.

«Арсенал» выразил недовольство засчитанным голом «Ньюкасла» в матче 11-го тура АПЛ (0:1). Судья Стюарт Эттуэлл и ВАР решили, что мяч не покинул поле, Жоэлинтон не фолил на Габриэле Магальяэсе, а Энтони Гордон, отправивший мяч в сетку, не был в офсайде.

В матче 7-го тура АПЛ « » – « » (2:1) гол гостей ошибочно не был засчитан, так как судьи ВАР зафиксировали офсайд, которого не было, у вингера Луиса Диаса.

«Я играл за клуб, в котором тренер [ ] сходил с ума после игр, если мы чувствовали, что решение было принято против нас.

Это воспринимается так: мы против всего мира. Я это понимаю: все нас ненавидят, судьи ходят нас подставить, они предвзяты по отношении к нам. Однако я не припомню, чтобы клуб [«МЮ»] писал письма, подрывающие систему и все судейское сообщество.

Сейчас, оглядываясь назад, я не думаю, что будучи игроками мы пользовались благосклонностью судей, а в большом клубе все чувствуют, что имеют на это право, и нужно завершить карьеру, чтобы понять это.

Письмо « » и заявление «Ливерпуля» несколько недель назад (действительно плохое заявление) – это неправильно. Сделайте это в частном порядке, приватно.

Если бы я был , я бы перестал извиняться перед ними и продолжал бы работать. Тренеры и игроки допускают гораздо больше ошибок, чем судьи!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Невилл.

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