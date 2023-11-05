Невилл о жалобах «Арсенала» и «Ливерпуля» на судейство: «Это неправильно, «МЮ» при мне не писал письма, подрывающие систему. На месте Уэбба перестал бы извиняться»
Гари Невилл отреагировал на жалобы «Арсенала» и «Ливерпуля» на судейство.
«Арсенал» выразил недовольство засчитанным голом «Ньюкасла» в матче 11-го тура АПЛ (0:1). Судья Стюарт Эттуэлл и ВАР решили, что мяч не покинул поле, Жоэлинтон не фолил на Габриэле Магальяэсе, а Энтони Гордон, отправивший мяч в сетку, не был в офсайде.
В матче 7-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:1) гол гостей ошибочно не был засчитан, так как судьи ВАР зафиксировали офсайд, которого не было, у вингера Луиса Диаса.
«Я играл за клуб, в котором тренер [Алекс Фергюсон] сходил с ума после игр, если мы чувствовали, что решение было принято против нас.
Это воспринимается так: мы против всего мира. Я это понимаю: все нас ненавидят, судьи ходят нас подставить, они предвзяты по отношении к нам. Однако я не припомню, чтобы клуб [«МЮ»] писал письма, подрывающие систему и все судейское сообщество.
Сейчас, оглядываясь назад, я не думаю, что будучи игроками мы пользовались благосклонностью судей, а в большом клубе все чувствуют, что имеют на это право, и нужно завершить карьеру, чтобы понять это.
Письмо «Арсенала» и заявление «Ливерпуля» несколько недель назад (действительно плохое заявление) – это неправильно. Сделайте это в частном порядке, приватно.
Если бы я был Говардом Уэббом, я бы перестал извиняться перед ними и продолжал бы работать. Тренеры и игроки допускают гораздо больше ошибок, чем судьи!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Невилл.
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В тот то и суть, чтобы делать все прилюдно, на публику, чтобы подрывать эту систему. В Англии судейство отвратительное. Судьи худшие в Европе, и это всё на контрасте с огромными финансами и уровнем футбола АПЛ.
Поэтому и нужны какие то действия, которые раскачают, подорвут систему, которая не работает.
подрывать её контрпродуктивно.
В статистику входили только решения ВАР, которые изменяли решение главного судьи. Угадаете какая команда пострадала от ВАР больше всего?
Полный список:
«Ноттингем форест» +3
«Брентфорд» +2
«Ман Сити» +2
«Астон Вилла» +1
«Эвертон» +1
«Фулхэм» +1
«Арсенал» 0
«Брайтон» 0
«Челси» 0
«Ньюкасл» 0
«Кристал Пэлас» -1
«Ливерпуль» -1
«Шеффилд Юнайтед» -1
«Тоттенхэм» -1
«Бёрнли» -2
«Манчестер Юнайтед» -4