Глава Ла Лиги Тебас о поведении Винисиуса: «Он отличный игрок, я не обязан давать ему советов. Мы работаем ради того, чтобы на стадионах не было расизма и гомофобии»

Хавьер Тебас не стал давать Винисиусу Жуниору советов относительно его поведения.

– Дадите Винисиусу совет относительно его поведения?

– Нет, он отличный игрок, и я не обязан давать ему никаких советов. Я не тот, кто дает советы подобного рода. У него есть свои советники, свои люди, он поймет, что ему нужно делать. Я не обязан давать советы.

– Вам нравится образ, который он создает?

– Я беспокоюсь о коллективном имидже Ла Лиги, а не об отдельных игроках. В каждой игре всегда есть вещи, которые можно исправить, не более того.

Хорошо, что Пуйоль высказался. Пускай он поговорит с Винисиусом, и все. Я настаиваю, я не собираюсь вмешиваться в поведение Винисиуса, потому что это полемика, а я не хочу в нее вступать.

Главное, за что мы выступаем и ради чего мы работаем, – это чтобы на стадионах не было расистских оскорблений, в данном случае в адрес Винисиуса и других игроков, или гомофобных оскорблений в адрес других игроков, и это наша обязанность и наша работа.

Игроки на поле во всех командах всегда ведут себя так, что другие люди не понимают их действия, и это делает не только Винисиус, но и другие игроки. Я не видел ни одного матча, который бы был полностью джентльменским, – сказал президент .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!