Глава Ла Лиги Тебас о поведении Винисиуса: «Он отличный игрок, я не обязан давать ему советов. Мы работаем ради того, чтобы на стадионах не было расизма и гомофобии»

Теги Реал Мадрид Карлес Пуйоль Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Хавьер Тебас не стал давать Винисиусу Жуниору советов относительно его поведения.

– Дадите Винисиусу совет относительно его поведения?

– Нет, он отличный игрок, и я не обязан давать ему никаких советов. Я не тот, кто дает советы подобного рода. У него есть свои советники, свои люди, он поймет, что ему нужно делать. Я не обязан давать советы. 

– Вам нравится образ, который он создает?

– Я беспокоюсь о коллективном имидже Ла Лиги, а не об отдельных игроках. В каждой игре всегда есть вещи, которые можно исправить, не более того. 

Хорошо, что Пуйоль высказался. Пускай он поговорит с Винисиусом, и все. Я настаиваю, я не собираюсь вмешиваться в поведение Винисиуса, потому что это полемика, а я не хочу в нее вступать. 

Главное, за что мы выступаем и ради чего мы работаем, – это чтобы на стадионах не было расистских оскорблений, в данном случае в адрес Винисиуса и других игроков, или гомофобных оскорблений в адрес других игроков, и это наша обязанность и наша работа.

Игроки на поле во всех командах всегда ведут себя так, что другие люди не понимают их действия, и это делает не только Винисиус, но и другие игроки. Я не видел ни одного матча, который бы был полностью джентльменским, – сказал президент Ла Лиги

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bolvan
Я удивляюсь, как это клоуна президентом Ла Лиги избрали
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Гурский
Да вылижите ему уже oчко
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Momos
Я не расист. Все люди - братья независимо от цвета кожи. Но Винисиус реально ведет себя так, что хочется его обезьяной назвать, прости Господи. Вот почему другие чернокожие парни из Реала никаких расистских кричалок в свой адрес не получают?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Родя Раскольников
Ответ войд
Комментарий скрыт
Поменьше читай меренг.ру и узнаешь, что Тебас на выборах победил досрочно ввиду отсутствия кандидатов. Хотя тебе и читать ничего не надо, ты же намеренно распространяешь ложную инфу - любимое хобби любителя ногомяча.

Бтв достаточно комично, что меренги пытаются доказать что меренг-Тебас на самом деле болеет за Барсу.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Вот поэтому ЛаЛига и сдаёт позиции. А нужно работать ради удобства зрителей, качества картинки, уровня футбола, и судейства.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MK
Если заговорю, потом обвинить меня в расизме - подытожил Тебас
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
utsh44psmr
Обязан
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ba2djo
Ответ Родя Раскольников
Поменьше читай меренг.ру и узнаешь, что Тебас на выборах победил досрочно ввиду отсутствия кандидатов. Хотя тебе и читать ничего не надо, ты же намеренно распространяешь ложную инфу - любимое хобби любителя ногомяча. Бтв достаточно комично, что меренги пытаются доказать что меренг-Тебас на самом деле болеет за Барсу.
Он сам тебе это высказал. Он от Переса долю получает и банана хвалит пальмового.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Y/ K
Намекаешь или прямо говоришь?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Ты обязан,а Винисиус обез.ян
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FC.Barcelona
Ла Лига стала очень унылым чемпионатом и планомерно скатывается вниз. Были времена очень сильной оппозиции, потом времена очень ярких противостояний грандов с самыми топовыми игроками, сейчас же даже Реал и Барсу очень сложно смотреть, не говоря уже о середняках лиги. Все погрязло в околофутбольной возне и Винисиус здесь скорее как квинтэссенция всего испанского футбола, что лучше носиться с расизмом, чем заниматься самим футболом и его развитием.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Тебас себе зарплату на пару миллионов поднял , теперь ему на все фиолетово . Насчёт Винисиуса - меньше о нем слышишь , лучше спишь .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Тебас плотно лижет очко всему риаль вардриду , прям ручной пёсик Переса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий