Гендиректор «Сочи» о судье Безбодорове из Петербурга на матче с «Зенитом»: «Меня не смущает. Главное, чтобы все было профессионально»
Гендиректор «Сочи» оценил назначение Владислава Безбородова на матч с «Зенитом».
Безбородов – судья из Санкт-Петербурга. Игра пройдет сегодня в рамках 11-го тура Мир РПЛ.
– Меня не смущает, что Безбородов рассудит наш матч с «Зенитом». Главное, чтобы все было профессионально.
– Думаете ли, что могут возникнуть проблемы из-за того, что команду из Петербурга будет судить арбитр из Петербурга?
– Зачем нам проблемы? Нам и без этого есть о чем думать, – сказал Дмитрий Рубашко.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Хотя уже давно любому адекватному человеку смотрящему футбол видно - только одна команда безвольно, нагло и беспощадно отдает матчи Зениту. Оренбург и Сочи упираются до последнего, отбирают очки и выигрывают, а ФК Тушино - откровенно позорит наш футбол!!!