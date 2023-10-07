Гендиректор «Сочи» о судье Безбодорове из Петербурга на матче с «Зенитом»: «Меня не смущает. Главное, чтобы все было профессионально»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Сочи Дмитрий Рубашко Футбол

Гендиректор «Сочи» оценил назначение Владислава Безбородова на матч с «Зенитом».

Безбородов – судья из Санкт-Петербурга. Игра пройдет сегодня в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

– Меня не смущает, что Безбородов рассудит наш матч с «Зенитом». Главное, чтобы все было профессионально.

– Думаете ли, что могут возникнуть проблемы из-за того, что команду из Петербурга будет судить арбитр из Петербурга?

– Зачем нам проблемы? Нам и без этого есть о чем думать, – сказал Дмитрий Рубашко.

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29 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Здравый ответ адекватного человека
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ТрактоПоктер
И снова болельщики одной "народной" команды ищут заговоры и фармы....
Хотя уже давно любому адекватному человеку смотрящему футбол видно - только одна команда безвольно, нагло и беспощадно отдает матчи Зениту. Оренбург и Сочи упираются до последнего, отбирают очки и выигрывают, а ФК Тушино - откровенно позорит наш футбол!!!
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Зелёный гопник
Очередной заговор против спартака😁
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Ответ Кирилл.С-Пб
Здравый ответ адекватного человека
Здравый ответ представителя фарм клуба
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Stas Politik
Ответ </c/>
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Многие фанаты Спартака действительно очень странные люди. Вам всегда мерещатся какие-то заговоры, подкупы, купившие всё Гинеры, Империи зла. Вы постоянно всегда обижаетесь на адекватное судейство. На ваши ветки всегда очень смешно заходить. В чём проблемы быть нормальными людьми, здраво мыслить, трезво оценивать ситуации и просто смотреть футбол? Иногда создаётся ощущение, что многим необходимо к психиатрам обратиться, ей богу.
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Roman Araslanov
«Меня не смущает, я же представитель фарм-клуба»
Ты мог бы не и не признаваться в этом, так как это очевидно по твоему профилю. ...любит Спартак, - всё, дальше признаний и не надо...
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Архитектор Мендисабаль
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мне по сути всё равно, тут достаточно КБ и других пользователей кто может мне ответить и поговорить со мной, но просто ответы мне, при этом, без возможности ответа другому для чего этот детский сад? не хотите со мной разговаривать ставя блок, то и отвечать не нужно на это...логика понятна?
Логика и ты - суть вещи несопоставимые, не льсти себе.
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Кино Музыка
Все нормально, команды питерские.
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Дмитрий9779
Кстати,возмущаются в основном болельщики Кб и Локо.Можно понять обиженных и оскорблённых,но почему не было возмущенией и негодования когда судьи из Москвы судили московские команды с другими клубами?Вопрос риторический.
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Абдулов Алексей
Блин, на матч питерского "Динамо" с питерским же Зенитом поставили питерского судью и все желчью тут залились...
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Кирл
Ответ Кирилл.С-Пб
Здравый ответ адекватного человека
Это работа
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Кирилл.С-Пб
Ответ Chernoy
Безбородов не хотел, но ошибся в добавленное время и при ничейном счёте Питер победил. Все разговоры будут не о том что да как, а о том, что Безбородов питерский. Такие назначения не делаются, не потому что могут судить непрофессионально, а потому что от ошибок никто не застрахован. И если она случится, первым всплывет то, откуда арбитр.
Долго писал. Зря
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Chernoy
Ответ Stas Politik
Многие фанаты Спартака действительно очень странные люди. Вам всегда мерещатся какие-то заговоры, подкупы, купившие всё Гинеры, Империи зла. Вы постоянно всегда обижаетесь на адекватное судейство. На ваши ветки всегда очень смешно заходить. В чём проблемы быть нормальными людьми, здраво мыслить, трезво оценивать ситуации и просто смотреть футбол? Иногда создаётся ощущение, что многим необходимо к психиатрам обратиться, ей богу.
Неплохой диагноз. Можно ещё диагноз людям, которые после матча Зенит - ЦСКА, по большей части обсуждают игру Спартака, как было со Спартаком, на каком теперь месте Спартак, хорошо, что в этом туре проиграл Спартак…
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Архитектор Мендисабаль
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Stas Politik 3 минуты назад Ответ всё заранее обговорено, сегодня будет дружеское катание мяча с минимумом фолов, чтобы никто не пострадал... Многие фанаты Спартака действительно очень странные люди. Вам всегда мерещатся какие-то заговоры, подкупы, купившие всё Гинеры, Империи зла. Вы постоянно всегда обижаетесь на адекватное судейство. На ваши ветки всегда очень смешно заходить. В чём проблемы быть нормальными людьми, здраво мыслить, трезво оценивать ситуации и просто смотреть футбол? Иногда создаётся ощущение, что многим необходимо к психиатрам обратиться, ей богу. дружеское дерби, всегда проходит по заранее обговоренному сценарию, а потом когда Оренбург находясь в зоне вылета неожиданно побеждает зенит, начинаются от представителей оренбурга и зенита комментарии мол, смотрите случилось то, чего раньше не было, что вызывает смех и только...всем кто интересует не только счётом на табло, но ещё и последние года 3 следил за рпл, вполне резонно пинают фармы зенита и сам зенит..вот и всё... друг мой, просьба, если решил мне ответить, то будь добр снять блок на ответы себе, а то выглядит мягко говоря странно...
тебе не кажется странным то, что почти у всех стоит блок на тебя? Это ведь неспроста. Странно и то, что у всех ты просишь тот блок снять. Неуютно сидеть в углу?
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