Гендиректор «Сочи» о судье Безбодорове из Петербурга на матче с «Зенитом»: «Меня не смущает. Главное, чтобы все было профессионально»

Гендиректор «Сочи» оценил назначение Владислава Безбородова на матч с «Зенитом».

– судья из Санкт-Петербурга. Игра пройдет сегодня в рамках 11-го тура Мир .

– Меня не смущает, что Безбородов рассудит наш матч с « ». Главное, чтобы все было профессионально.

– Думаете ли, что могут возникнуть проблемы из-за того, что команду из Петербурга будет судить арбитр из Петербурга?

– Зачем нам проблемы? Нам и без этого есть о чем думать, – сказал .

Игра: проверьте свою футбольную орфографию