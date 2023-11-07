«Арсенал» недоволен вызовом Жезуса в сборную Бразилии. Форвард пропустил последние 3 матча из-за травмы бедра

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Арсенал травмы квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Габриэл Жезус Футбол

«Арсенал» не хочет, чтобы Габриэл Жезус играл за Бразилию в ближайших матчах.

Последние три игры форвард лондонцев пропустил из-за травмы задней поверхности бедра, но получил вызов в «селесао» на матчи с Колумбией и Аргентиной в отборе ЧМ-2026, которые пройдут 16 и 21 ноября соответственно.

Жезус близок к восстановлению после повреждения, но если он сыграет на этой неделе с «Севильей» (в Лиге чемпионов) и «Бернли» (в АПЛ), то «Арсеналу» будет сложно оспорить участие нападающего в матчах за Бразилию, у которой травмированы Неймар и Лукас Пакета.

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