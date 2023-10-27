Артета предложил расширить заявки клубов АПЛ на фоне плотного календаря: «Иначе вместо 5 замен у нас будет 10. Число игр возрастает, как и уровень нагрузки и риск травм»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал травмы Томас Парти календарь Габриэл Жезус Здоровье Футбол

Микель Артета порасуждал о травмах и нагрузках в современном футболе.

Сегодня тренер «Арсенала» сообщил, что форвард Габриэл Жезус и хавбек Томас Парти пропустят несколько недель из-за мышечных травм.

«Если возрастает количество игр, возрастает уровень конкуренции и физической нагрузки. Играя больше, мы должны сделать это (расширить заявку команд АПЛ, в которую сейчас входят 25 человек – Sports.ru). Или вместо пяти замен у нас будет десять.

Пять замен сейчас – это нормальная вещь, но переход от трех замен к пяти был связан с серьезной битвой. Я не могу представить игру без пяти замен в тех условиях, в которых мы находимся сегодня после прошлого сезона и чемпионата мира, это было бы невероятно сложно.

Если календарь матчей удлиняется, нам наверняка придется подумать о том, чтобы не ухудшилось качество игры. Единственный способ сделать это – доступность игроков, нужно, чтобы был выбор [из большего числа футболистов].

Правила изменятся, и, вероятно, изменятся наши возможность действовать во время матчей. Безусловно, придется адаптироваться.

Нам понадобится больше игроков. У футболистов есть определенное количество энергии. Батареек хватает надолго, но мы их сожжем. Да, нам понадобится больше игроков. Мы должны адаптироваться.

Иногда бывают периоды, когда действительно не везет, иногда случаются вещи, которые трудно предотвратить. Когда нагружаешь игроков все больше, есть те, кто не испытывал этого раньше, и риск [травм] увеличивается.

Мы пытаемся контролировать все, но есть вещи, которые трудно сделать, и это следует принять», – сказал главный тренер «Арсенала» Артета.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
headmaster
А у Артеты прям все 25 человек в текущей заявке задействованы по полной? А если проверю?)
+55
-7
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
Ответ headmaster
А у Артеты прям все 25 человек в текущей заявке задействованы по полной? А если проверю?)
Артета полностью унаследовал стиль пепа. Ныть о плотном календаре и не использовать запасных игроков
+40
-11
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Помню как Гвардиола больше всех радел за 5 замен, а потом в топ-матче не сделал ни одной. Всё это в интересах богатых клубов, чтобы лидеров беречь для важных матчей, а аутсайдеров с середняками раздавливать запасными с миллионными контрактами
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
Ответ headmaster
А у Артеты прям все 25 человек в текущей заявке задействованы по полной? А если проверю?)
речь не о том, сейчас нет возможности заменять выбывающих игроков, например, в отсутствии Жезуса в старте выйдет Нкетия, получит травму он - останется Арсенал с Рисом Нельсоном, а заявка сформирована

контр-пример - северная Америка, в НФЛ игрок получает травму - отправляется в специальный список травмированных (минимум месяц, чтобы не мухлевали с псевдо-травмами), на это время из второй команды берется ему замена или подписывается свободный агент

а в АПЛ пяток травм (что уже давно не редкость) - и могут возникнуть проблемы с комплектованием заявки на игру, 22 полевых это не сильно много, вычти на долгой травме Тимбера, теперь Парти и Жезуса, вопрос к Сака - уже получается впритык

в прошлом году в заявку попадал 15-летний Нванери - прикольно и весело но в целом хорошего мало
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Игроков из молодёжки можно привлекать без заявки. У Артеты появились деньги на 4 состава?
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ Arima Baki
ну так продолжаться тоже не может, я смотрю футбол уже 15 лет или даже больше, в последнее время травмы крестов и тому подобные тяжёлые травмы сейчас просто эпидемия, некоторые умудряются получить несколько таких. акими темпами много игроков просто угробят здоровье
А ты думаешь при расширении заявки Артета перестанет эксплуатировать лидеров, которые делают ему результат? Я что-то сомневаюсь
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arima Baki
Ответ #SharkTeam
При расширении заявки будет только больше жалоб от бедных команд на богатые.
ну так продолжаться тоже не может, я смотрю футбол уже 15 лет или даже больше, в последнее время травмы крестов и тому подобные тяжёлые травмы сейчас просто эпидемия, некоторые умудряются получить несколько таких. акими темпами много игроков просто угробят здоровье
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ларёв
Ответ Arima Baki
неужели верхушка АПЛ и УЕФА не заметила эпидемию травм в начале сезона? конечно бабло решает но даже так, у человеческого организма есть пределы. Нынешняя ситуация заставляет тренеров отдавать предпочтение физике и выносливости, поэтому сейчас полно бегающих машин но креативных гениев и волшебников все меньше, футбол становится слишком автоматизированным
Можно подумать артета и другие топы используют все 25 человек с заявки.Ну будет 40 и что?Играть будет все равно обойма из 15 человек.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arima Baki
неужели верхушка АПЛ и УЕФА не заметила эпидемию травм в начале сезона? конечно бабло решает но даже так, у человеческого организма есть пределы.
Нынешняя ситуация заставляет тренеров отдавать предпочтение физике и выносливости, поэтому сейчас полно бегающих машин но креативных гениев и волшебников все меньше, футбол становится слишком автоматизированным
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ Arima Baki
Эта молодежка тоже как не странно проводит аналогичное количество матчей с основной, лига и европейский турнир как положено, думаете взрослые дядьки устают а что говорить о совсем зелёных
Они проводят матчи чтоб без дела не сидеть. Если привлекут в первую команду будут сидеть на лавке там. Так что в итоге от тренеров все зависит
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей MiKi3iP
Плотность календаря в АПЛ головная боль не только для Артеты, ещё Моуринью критиковал и жаловался что игроки работают на износ, никакой пощады
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никого_нет
Ответ IntoTheRainBow
речь не о том, сейчас нет возможности заменять выбывающих игроков, например, в отсутствии Жезуса в старте выйдет Нкетия, получит травму он - останется Арсенал с Рисом Нельсоном, а заявка сформирована контр-пример - северная Америка, в НФЛ игрок получает травму - отправляется в специальный список травмированных (минимум месяц, чтобы не мухлевали с псевдо-травмами), на это время из второй команды берется ему замена или подписывается свободный агент а в АПЛ пяток травм (что уже давно не редкость) - и могут возникнуть проблемы с комплектованием заявки на игру, 22 полевых это не сильно много, вычти на долгой травме Тимбера, теперь Парти и Жезуса, вопрос к Сака - уже получается впритык в прошлом году в заявку попадал 15-летний Нванери - прикольно и весело но в целом хорошего мало
Так у них и так сквозная заявка с молодежкой , смысл
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милдронат Бромантанов
Жезус уже просто бесконечный травмат, как и Парти. Пару матчей сыграют и месяц-два лечатся.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artuom Batishev
Ответ Макс Саид
Ничего подобного, просто посмотри количество матчей за год включая товарняки сборных сейчас и хотя бы 5 лет назад, а если 10 лет то и вовсе... это феерический дебилизм, потому что, если так продолжится, то футболисты будут заканчивать раньше 30ти+ с жуткими болями в коленях через лет 10.
Не стало матчей больше. Ни 5 лет назад, ни 10-15-20 лет назад.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Ответ Оригинальный Ник
Артета полностью унаследовал стиль пепа. Ныть о плотном календаре и не использовать запасных игроков
Пеп не использовал запасных ? Ты серьёзно? Гвардиола тот тренер, который в мире чаще и больше всех ротирует состав, скольких ноунеймов Пеп закалил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Ответ pit4er
Помню как Гвардиола больше всех радел за 5 замен, а потом в топ-матче не сделал ни одной. Всё это в интересах богатых клубов, чтобы лидеров беречь для важных матчей, а аутсайдеров с середняками раздавливать запасными с миллионными контрактами
Так топ клубы играют на 20-30% матчей больше, чем середняки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arima Baki
Ответ #SharkTeam
А ты думаешь при расширении заявки Артета перестанет эксплуатировать лидеров, которые делают ему результат? Я что-то сомневаюсь
я имею ввиду не только Артету и Арсенал, он в первый раз в ЛЧ, вот к весне он настолько в ахуе от жизни будет что даже третий вратарь получит шанс. я говорю вообще, тенденция нагрузки на футболистов очень удручает, побочным результатом этого ставится то что нет больше в футболе неординарности, только накачанный и выносливый среднестатистическая машина для бега
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Саид
Ответ pit4er
Помню как Гвардиола больше всех радел за 5 замен, а потом в топ-матче не сделал ни одной. Всё это в интересах богатых клубов, чтобы лидеров беречь для важных матчей, а аутсайдеров с середняками раздавливать запасными с миллионными контрактами
Ничего подобного, просто посмотри количество матчей за год включая товарняки сборных сейчас и хотя бы 5 лет назад, а если 10 лет то и вовсе... это феерический дебилизм, потому что, если так продолжится, то футболисты будут заканчивать раньше 30ти+ с жуткими болями в коленях через лет 10.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pont ham pilat
Ответ pit4er
Помню как Гвардиола больше всех радел за 5 замен, а потом в топ-матче не сделал ни одной. Всё это в интересах богатых клубов, чтобы лидеров беречь для важных матчей, а аутсайдеров с середняками раздавливать запасными с миллионными контрактами
Сам говоришь что в топ игре и один раз, твои слова . Значит он видел что в этой ТОПИГРЕ больше никак...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
Ответ Artuom Batishev
Ну а кто ему мешал взять не донного Кая, а напа или заща? Учитывая продажи - без покупки Хаверца можно было купить и напа, и заща.
ма-ла-дец, классная мысль, купить вместо Кая и напа и заща

и одного из них оставить за пределами заявки, потому что Кай занимает одно место в заявке, а "нап и защ" два

потому и покупается Кай что может закрыть несколько позиций на поле, от ложной девятки до бокс-ту-бокса, занимая при этом всего один слот в ростере

но тебе ж вроде не нравится результат, как я погляжу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artuom Batishev
Ответ IntoTheRainBow
речь не о том, сейчас нет возможности заменять выбывающих игроков, например, в отсутствии Жезуса в старте выйдет Нкетия, получит травму он - останется Арсенал с Рисом Нельсоном, а заявка сформирована контр-пример - северная Америка, в НФЛ игрок получает травму - отправляется в специальный список травмированных (минимум месяц, чтобы не мухлевали с псевдо-травмами), на это время из второй команды берется ему замена или подписывается свободный агент а в АПЛ пяток травм (что уже давно не редкость) - и могут возникнуть проблемы с комплектованием заявки на игру, 22 полевых это не сильно много, вычти на долгой травме Тимбера, теперь Парти и Жезуса, вопрос к Сака - уже получается впритык в прошлом году в заявку попадал 15-летний Нванери - прикольно и весело но в целом хорошего мало
Некем заменить, потому что Артета не покупает ЦФ и при этом продает тех что были. Так что тут вопрос к Артете, которому не нужны центрнапы при всем известностой травматичности Жезуса и середняковости Нкетия.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Sobolev
Ответ pit4er
Помню как Гвардиола больше всех радел за 5 замен, а потом в топ-матче не сделал ни одной. Всё это в интересах богатых клубов, чтобы лидеров беречь для важных матчей, а аутсайдеров с середняками раздавливать запасными с миллионными контрактами
Лучше иметь и не воспользоваться, чем нуждаться и не иметь🤷🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И здесь и там
Микель что-то странное понес, все равно никто не играет 25-ю футболистами и никто не будет набирать про запас ещё несколько игроков. Лучше тогда позволить клубам, у которых много травм дозаявить новых новых игроков посреди сезона, или увеличить количество замен, можно даже братные замены разрешить(чтобы тренеры охотнее лидеров меняли, с уверенностью, что если замена не срабатывает можно вернуть игрока на поле). Но набирать кучу игроков можно только если ты готов играть половину или хотя бы треть матчей вторым составом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Ответ Макс Саид
Ничего подобного, просто посмотри количество матчей за год включая товарняки сборных сейчас и хотя бы 5 лет назад, а если 10 лет то и вовсе... это феерический дебилизм, потому что, если так продолжится, то футболисты будут заканчивать раньше 30ти+ с жуткими болями в коленях через лет 10.
Какие-то новые турниры появились за 5-10 лет, что количество матчей сильно выросло? Кроме лиги Наций, которая собственно просто товарники заменила. Это реально проблема только топ-клубов АПЛ, которые более менее доходят до финальных стадий еврокубков и внутренних национальных кубков. Может если обойтись без кубка лиги и отказаться от переигровок при ничьих в кубке Англии, то и полегче станет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
Ответ Владимир Владимирович
Пеп не использовал запасных ? Ты серьёзно? Гвардиола тот тренер, который в мире чаще и больше всех ротирует состав, скольких ноунеймов Пеп закалил
"но никто не зовет меня Олаф-мельник или Олаф-строитель", помнишь анекдот?

стоило один раз сыграть без замен ...

p.s. заменяются в Сити действительно реже многих, но отчасти связано с тем что не носятся без мяча с языком на плече все 90 минут а аккуратненько играют во владение

и меняются (вообще в футболе) часто не потому что устали а потому что надо рисунок игры менять

там вообще особой корреляции нет, больше всех менялся Сотон - вылетели, меньше всех - Эвертон, тоже в глухом подвале, ну разве что надо отметить бардак в Челси и эпидемию в Ливерпуле из-за которых они вверху списка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий