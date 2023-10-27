Артета предложил расширить заявки клубов АПЛ на фоне плотного календаря: «Иначе вместо 5 замен у нас будет 10. Число игр возрастает, как и уровень нагрузки и риск травм»

Микель Артета порасуждал о травмах и нагрузках в современном футболе.

Сегодня тренер «Арсенала» сообщил, что форвард Габриэл Жезус и хавбек Томас Парти пропустят несколько недель из-за мышечных травм.

«Если возрастает количество игр, возрастает уровень конкуренции и физической нагрузки. Играя больше, мы должны сделать это (расширить заявку команд , в которую сейчас входят 25 человек – Sports.ru). Или вместо пяти замен у нас будет десять.

Пять замен сейчас – это нормальная вещь, но переход от трех замен к пяти был связан с серьезной битвой. Я не могу представить игру без пяти замен в тех условиях, в которых мы находимся сегодня после прошлого сезона и чемпионата мира, это было бы невероятно сложно.

Если календарь матчей удлиняется, нам наверняка придется подумать о том, чтобы не ухудшилось качество игры. Единственный способ сделать это – доступность игроков, нужно, чтобы был выбор [из большего числа футболистов].

Правила изменятся, и, вероятно, изменятся наши возможность действовать во время матчей. Безусловно, придется адаптироваться.

Нам понадобится больше игроков. У футболистов есть определенное количество энергии. Батареек хватает надолго, но мы их сожжем. Да, нам понадобится больше игроков. Мы должны адаптироваться.

Иногда бывают периоды, когда действительно не везет, иногда случаются вещи, которые трудно предотвратить. Когда нагружаешь игроков все больше, есть те, кто не испытывал этого раньше, и риск [травм] увеличивается.

Мы пытаемся контролировать все, но есть вещи, которые трудно сделать, и это следует принять», – сказал главный тренер « » .

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