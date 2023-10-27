Артета предложил расширить заявки клубов АПЛ на фоне плотного календаря: «Иначе вместо 5 замен у нас будет 10. Число игр возрастает, как и уровень нагрузки и риск травм»
Микель Артета порасуждал о травмах и нагрузках в современном футболе.
Сегодня тренер «Арсенала» сообщил, что форвард Габриэл Жезус и хавбек Томас Парти пропустят несколько недель из-за мышечных травм.
«Если возрастает количество игр, возрастает уровень конкуренции и физической нагрузки. Играя больше, мы должны сделать это (расширить заявку команд АПЛ, в которую сейчас входят 25 человек – Sports.ru). Или вместо пяти замен у нас будет десять.
Пять замен сейчас – это нормальная вещь, но переход от трех замен к пяти был связан с серьезной битвой. Я не могу представить игру без пяти замен в тех условиях, в которых мы находимся сегодня после прошлого сезона и чемпионата мира, это было бы невероятно сложно.
Если календарь матчей удлиняется, нам наверняка придется подумать о том, чтобы не ухудшилось качество игры. Единственный способ сделать это – доступность игроков, нужно, чтобы был выбор [из большего числа футболистов].
Правила изменятся, и, вероятно, изменятся наши возможность действовать во время матчей. Безусловно, придется адаптироваться.
Нам понадобится больше игроков. У футболистов есть определенное количество энергии. Батареек хватает надолго, но мы их сожжем. Да, нам понадобится больше игроков. Мы должны адаптироваться.
Иногда бывают периоды, когда действительно не везет, иногда случаются вещи, которые трудно предотвратить. Когда нагружаешь игроков все больше, есть те, кто не испытывал этого раньше, и риск [травм] увеличивается.
Мы пытаемся контролировать все, но есть вещи, которые трудно сделать, и это следует принять», – сказал главный тренер «Арсенала» Артета.
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контр-пример - северная Америка, в НФЛ игрок получает травму - отправляется в специальный список травмированных (минимум месяц, чтобы не мухлевали с псевдо-травмами), на это время из второй команды берется ему замена или подписывается свободный агент
а в АПЛ пяток травм (что уже давно не редкость) - и могут возникнуть проблемы с комплектованием заявки на игру, 22 полевых это не сильно много, вычти на долгой травме Тимбера, теперь Парти и Жезуса, вопрос к Сака - уже получается впритык
в прошлом году в заявку попадал 15-летний Нванери - прикольно и весело но в целом хорошего мало
Нынешняя ситуация заставляет тренеров отдавать предпочтение физике и выносливости, поэтому сейчас полно бегающих машин но креативных гениев и волшебников все меньше, футбол становится слишком автоматизированным
и одного из них оставить за пределами заявки, потому что Кай занимает одно место в заявке, а "нап и защ" два
потому и покупается Кай что может закрыть несколько позиций на поле, от ложной девятки до бокс-ту-бокса, занимая при этом всего один слот в ростере
но тебе ж вроде не нравится результат, как я погляжу
стоило один раз сыграть без замен ...
p.s. заменяются в Сити действительно реже многих, но отчасти связано с тем что не носятся без мяча с языком на плече все 90 минут а аккуратненько играют во владение
и меняются (вообще в футболе) часто не потому что устали а потому что надо рисунок игры менять
там вообще особой корреляции нет, больше всех менялся Сотон - вылетели, меньше всех - Эвертон, тоже в глухом подвале, ну разве что надо отметить бардак в Челси и эпидемию в Ливерпуле из-за которых они вверху списка