Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Родриго, Ришарлисон, Жезус вызваны в сборную Бразилии на октябрьские матчи с Венесуэлой и Уругваем

Опубликована заявка сборной Бразилии на ближайшие матчи.

13 октября команда Фернандо Диниза встретится со сборной Венесуэлы в рамках квалификации ЧМ-2026, а 18-го сыграет с . На эти матчи вызваны 23 игрока.

Вратари: (« »), (« »), Лукас Перри («Ботафого»);

Защитники: Данило, Бремер (оба – «Ювентус»), Вандерсон де Оливейра, Кайо Энрике (оба – «Монако»), Ренан Лоди («Марсель»), Маркиньос («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Нино Мота («Флуминенсе»);

Полузащитники: Андре Нето («Флуминенсе»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Жерсон Сантос («Фламенго»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»);

Нападающие: Неймар («Аль-Хилаль»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Габриэл Жезус («Арсенал»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Рафинья («Барселона»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»).

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