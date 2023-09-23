Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Родриго, Ришарлисон, Жезус вызваны в сборную Бразилии на октябрьские матчи с Венесуэлой и Уругваем

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Опубликована заявка сборной Бразилии на ближайшие матчи.

13 октября команда Фернандо Диниза встретится со сборной Венесуэлы в рамках квалификации ЧМ-2026, а 18-го сыграет с Уругваем. На эти матчи вызваны 23 игрока. 

Вратари: АлиссонЛиверпуль»), ЭдерсонМанчестер Сити»), Лукас Перри («Ботафого»);

Защитники: Данило, Бремер (оба – «Ювентус»), Вандерсон де Оливейра, Кайо Энрике (оба – «Монако»), Ренан Лоди («Марсель»), Маркиньос («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Нино Мота («Флуминенсе»);

Полузащитники: Андре Нето («Флуминенсе»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Жерсон Сантос («Фламенго»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»);

Нападающие: Неймар («Аль-Хилаль»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Габриэл Жезус («Арсенал»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Рафинья («Барселона»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»).

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8 комментариев

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mutsulhanov@icloud.com
Где пакета
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зейтри
ришарлисона главное вызвали
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yulay
Ответ Камбоджа Иванов
То есть, не Малком, который разрывает уже полтора сезона, а Неймар, который не вывозит даже лигу КСА где упомянутый Малком продолжает набирать результативные действия в каждом матче???🤡🤡🤡 Имхо, непопадание сюда Малкома - это просто смешно.
Малком не игрок больших матчей, его уровень это рпл и Саудовская Аравия
+3
-3
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yulay
Ответ Камбоджа Иванов
Большой матч с Венесуэлой?
А зачем его туда тащить, если есть игроки сильнее. Как можно сравнивать Нея с достаточно среднего уровня игроком?
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