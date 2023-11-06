Защитник «Спартака» Денисов об 1:1 с «Локо»: «По такой игре с красной карточкой в первом тайме тяжело было победить»

Даниил Денисов оценил ничью «Спартака» с «Локомотивом» (1:1) в Мир РПЛ.

— Конечно, всегда хочется большего. Но по такой игре с красной карточкой в первом тайме тяжело было победить. Я очень рад, что команда смогла забить, смотрелись хорошо. Я рад за команду.

— Можно ли сказать, что сегодняшняя игра — одна из лучших за последнее время?

— Как бы то ни было, мы зависим от результата. И если мы не побеждаем, то автоматически это уже не отличная, не хорошая игра.

— В чем «Спартаку» нужно прибавить, чтобы быть выше пятого места, на котором он сейчас в таблице?

— Надо реализовывать свои моменты и меньше пропускать, – сказал защитник « ».

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