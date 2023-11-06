Никита Чернов: «Дзюба, Соболев и Кордоба входят в тройку лучших форвардов в России. Против Артема сложнее всего играть»
Никита Чернов включил Дзюбу и Соболева в тройку лучших форвардов РПЛ.
– Против кого сложнее играть – Соболева или Дзюбы?
– Не знаю... Соболь мне не забивал, когда против него играл. А Тема первый раз, получается, забил.
Оба – хорошие футболисты, выделять кого-то мне бы не хотелось. И Артем, и Саша хорошо играют на своих позициях. Дзюба много не бегает, но располагается там, где надо.
– Дзюба входит в тройку лучших нападающих России?
– Да, конечно. Он побил все возможные бомбардирские рекорды. Против Артема сложнее всего играть.
– А Соболев?
– Тоже входит в тройку лучших. И еще Кордоба, – выразил мнение защитник «Спартака».
«Ни разу не праздновал гол «Спартаку». Дзюба спас «Локо» от поражения в дерби – в большинстве
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Чалов - 7
Кордоба -7
Супербомбардиры Соболев и Дзюба на пару -6.
Чернов, не смеши народ.
Уходить парню из локо надо.