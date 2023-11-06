Никита Чернов: «Дзюба, Соболев и Кордоба входят в тройку лучших форвардов в России. Против Артема сложнее всего играть»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Никита Чернов Александр Соболев Футбол

Никита Чернов включил Дзюбу и Соболева в тройку лучших форвардов РПЛ.

– Против кого сложнее играть – Соболева или Дзюбы?

– Не знаю... Соболь мне не забивал, когда против него играл. А Тема первый раз, получается, забил.

Оба – хорошие футболисты, выделять кого-то мне бы не хотелось. И Артем, и Саша хорошо играют на своих позициях. Дзюба много не бегает, но располагается там, где надо.

– Дзюба входит в тройку лучших нападающих России?

– Да, конечно. Он побил все возможные бомбардирские рекорды. Против Артема сложнее всего играть.

– А Соболев?

– Тоже входит в тройку лучших. И еще Кордоба, – выразил мнение защитник «Спартака».

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11 комментариев

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Baobabb forever
Чалов и Кассьера "ясно, понятно... Подержите наше пиво"
+13
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Назар Игорь
Кассьерра - 11
Чалов - 7
Кордоба -7
Супербомбардиры Соболев и Дзюба на пару -6.
Чернов, не смеши народ.
+12
-3
+9
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Ельдар Таймов
не считая гола неплохо выглядел вчера,но прикалывает то,что комментатор видит как держит чернов дзюбу,но не видит как дзюба держит чернова
+3
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Карл_Иваныч
Ничего удивительного: Чернов всю математику в школе прогулял и статистикой по специальности не интересуется: из "его тройки лучших форвардов" в официальную входит только Кордоба...
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general main
Просто остальных он просто обыграть не может)))))
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ефрейтор
если бы дзюбе и соболю укоротить языки было бы идеально...
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Lyelik
Пиняев берет инициативу на себя бьёт с любых дистанций, а его сразу Праворукий и остальные др@#ить начинают.
Уходить парню из локо надо.
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Пользователь Huawei
Ответ Ельдар Таймов
не считая гола неплохо выглядел вчера,но прикалывает то,что комментатор видит как держит чернов дзюбу,но не видит как дзюба держит чернова
Вообще складывалось такое впечатление, что Дзюба комментатору-брат или сват. Столько косяков было, а если выключить картинку и оставить звук, то всё, что он делал-всё в масть.
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Карл_Иваныч
Ответ Назар Игорь
Кассьерра - 11 Чалов - 7 Кордоба -7 Супербомбардиры Соболев и Дзюба на пару -6. Чернов, не смеши народ.
Чернов будущий эксперд МЯЧ ТВ - он так видит... :-)
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