Никита Чернов: «Дзюба, Соболев и Кордоба входят в тройку лучших форвардов в России. Против Артема сложнее всего играть»

Никита Чернов включил Дзюбу и Соболева в тройку лучших форвардов РПЛ.

– Против кого сложнее играть – или Дзюбы?

– Не знаю... Соболь мне не забивал, когда против него играл. первый раз, получается, забил.

Оба – хорошие футболисты, выделять кого-то мне бы не хотелось. И Артем, и Саша хорошо играют на своих позициях. Дзюба много не бегает, но располагается там, где надо.

– Дзюба входит в тройку лучших нападающих России?

– Да, конечно. Он побил все возможные бомбардирские рекорды. Против Артема сложнее всего играть.

– А Соболев?

– Тоже входит в тройку лучших. И еще , – выразил мнение защитник « ».

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