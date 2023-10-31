Домашние матчи Израиля против Швейцарии и Румынии пройдут в Венгрии. На трибуны пустят зрителей

Теги сборная Венгрии по футболу сборная Израиля по футболу сборная Румынии по футболу Сборная Швейцарии по футболу квалификация Евро-2024 Панчо-Арена Футбол

Сборная Израиля будет проводить домашние матчи в Венгрии.

Sport5 сообщает, что УЕФА одобрил проведение игр против Швейцарии (15 ноября) и Румынии (18 ноября) в Фельчуте на «Панчо-Арене».

На матчах смогут присутствовать зрители. Стадион вмещает 3800 человек, но пока не определено, сколько будет допущено на трибуны.

После 6 игр в квалификации Евро-2024 Израиль с 11 очками занимает 3-е место, отставая от Румынии (16 очков за 8 матчей) и Швейцарии (15 очков за 7 игр).

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37 комментариев

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Trash Talking
Ответ ArnoNeputevy
Можно в России провести. У нас тихо, и евреев больше.
На Анжи-Арене
+54
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+54
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Люблю Марго Робби
Круто, уже не стесняясь говорят что лупят по лагерям беженцев, но санкций естественно не последуют и матчи никто с ними бойкотировать не будет))
+59
-22
+37
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ArnoNeputevy
Можно в России провести. У нас тихо, и евреев больше.
+24
-2
+22
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Johnie
Ответ Люблю Марго Робби
Круто, уже не стесняясь говорят что лупят по лагерям беженцев, но санкций естественно не последуют и матчи никто с ними бойкотировать не будет))
Это другое
+33
-13
+20
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Last avenger
наши будки трансформаторные бомбили и бомбят, а надо было жилые кварталы, глядишь на евро бы отобрались
+17
-9
+8
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Peter Parker
Ответ ArnoNeputevy
Можно в России провести. У нас тихо, и евреев больше.
В Биробиджане.
+6
-1
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SkSK
А какого черта Израиль, бомбящий чужие территории вообще будет с кем то играть???
+13
-10
+3
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Хей-Хо, а ну пошли!
Спортс радостно зажмурился в предвкушении.
Образцово-зажигательный наброс.
+3
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Groznyi2024
Представитель армии Израиля подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, гибель 400 гражданских объяснил «трагедией войны»

И ничего, никаких отстранений. Да за всю СВО погибло меньше гражданских украинцев, чем за 2 недели от ударов Израиля палестинцев
+8
-5
+3
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Назар Игорь
Венгрия единственная страна Европы где мусульман практически нет, менее 0,5 %.Очень высок уровень поддержания чистоты нации, независимая государственная политика, за что их и не любит проамериканская Западная Европа.
+5
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fbd
Ответ eao79rus
Хотя бы в том, что на Израиль не наложили никаких санкций, из Израиля не ушли западные кампании, а израильских спортсменов не отстранили отовсюду. И это при том, что Израиль НА САМОМ ДЕЛЕ совершает многочисленные военные преступления, в отличие от России, про которую несёт абсолютную дичь "неполживая" украинская/западная/прозападная пропаганда
Израиль обкладывают санкциями мусульманские страны. Более того, большинство из них Израиль даже не признает. При этом эти мусульманские страны не накладывают санкции на РФ. Не видишь тут закономерности?
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Raul Gim
Ответ Люблю Марго Робби
Круто, уже не стесняясь говорят что лупят по лагерям беженцев, но санкций естественно не последуют и матчи никто с ними бойкотировать не будет))
Так вроде России никто не запрещает вводить санкции против Израиля.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
нож в спину от Орбана
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Контрольный выстрел
Жаль не в Польше
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PIT-BUL
говорят бесплатные билеты раздадут дагестанцам )))
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Mbest77
Охренеть… в Венгрии, где возможно самый большой уровень антисеметизма в Европе и решили зрителей пустить 🤦🏻‍♂️ можно ставить, что матч не доиграют
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Peter Parker
Интересно, а Тайвань будет играть свои матчи в Австралии или в Японии? 🤔
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Johnie
Ответ Люблю Марго Робби
Ну да, понимать надо, забыл совсем
Не понимать, а различать)
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Христиан Юла
В Венгрии что-то будет.
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Донован хозяин НБА
Ответ Люблю Марго Робби
Круто, уже не стесняясь говорят что лупят по лагерям беженцев, но санкций естественно не последуют и матчи никто с ними бойкотировать не будет))
А что плохого, будут минусы?
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Карпов Стас
А на ОИ допустят?
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Карпов Стас
Ответ ArnoNeputevy
Можно в России провести. У нас тихо, и евреев больше.
Так можно и сборной России в Венгрии провести!
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Balt
Ответ ArnoNeputevy
Можно в России провести. У нас тихо, и евреев больше.
Ну так, целая Еврейская автономная область есть (правда евреев там не особо осталось, но всё же). В Биробиджане сборной Израиля точно бы никто не угрожал бы, да и стадион Дружба по более будет. )
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savik-A.M.
Ответ Balt
Ну так, целая Еврейская автономная область есть (правда евреев там не особо осталось, но всё же). В Биробиджане сборной Израиля точно бы никто не угрожал бы, да и стадион Дружба по более будет. )
там из особо и не было
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Peter Parker
Ответ Назар Игорь
Венгрия единственная страна Европы где мусульман практически нет, менее 0,5 %.Очень высок уровень поддержания чистоты нации, независимая государственная политика, за что их и не любит проамериканская Западная Европа.
О какой чистоте нации идет речь, если венгры формировались около тысячи лет как снежный ком, прокатившись от Зауралья до нынешних мест, где в итоге еще перемешались со славянами? И даже современные венгры делятся, как минимум, на 9 крупных субэтнических и этнографических групп. Как вообще можно говорить о чистоте какой-то нации, если это больше политическое понятие, чем культурно-этническое?
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