Домашние матчи Израиля против Швейцарии и Румынии пройдут в Венгрии. На трибуны пустят зрителей
Сборная Израиля будет проводить домашние матчи в Венгрии.
Sport5 сообщает, что УЕФА одобрил проведение игр против Швейцарии (15 ноября) и Румынии (18 ноября) в Фельчуте на «Панчо-Арене».
На матчах смогут присутствовать зрители. Стадион вмещает 3800 человек, но пока не определено, сколько будет допущено на трибуны.
После 6 игр в квалификации Евро-2024 Израиль с 11 очками занимает 3-е место, отставая от Румынии (16 очков за 8 матчей) и Швейцарии (15 очков за 7 игр).
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