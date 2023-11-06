Чернов о Головине: «Готов сам отвезти его в «Ливерпуль», АПЛ или Бундеслига ему по силам. Саша – основополагающий игрок, в «Монако» он чувствует себя лидером»

Теги Спартак ЦСКА Монако Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Александр Головин Никита Чернов Футбол

Никита Чернов считает, что Александр Головин способен заиграть в АПЛ.

Полузащитник «Монако» забил и отдал голевой пас в матче 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0). Французская газета L’Équipe поставила россиянину 8 из 10 за матч и включила в символическую сборную тура в 4-й раз за сезон – никто в Лиге 1 не попадал туда чаще.

– Головин – один из лучших игроков чемпионата Франции. Пора ему идти на повышение?

– Он опять забил – порадуемся. А про повышение – это, конечно, дело Саши. Я тоже часто спрашиваю у него про это, но он чувствует себя в «Монако» лидером, иногда выходит с капитанской повязкой. Саша – основополагающий игрок, который многое решает на поле, и то, сколько он забивает и ассистирует в последних играх, доказывает это.

– Ты говорил, что мечтаешь отправить Головина в «Ливерпуль». Он готов к этому?

– На самом деле, я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Если прибавит, то поедет туда – не обязательно в «Ливерпуль», можно и в любую другую команду. Ему по силам играть в чемпионате Англии или Германии, но все равно это должен быть его выбор.

Мы можем говорить: «Сань, давай, езжай-езжай». А он, советуясь с семьей или агентами, будет искать лучшее место для продолжения карьеры, где будет прогрессировать, – сказал защитник «Спартака», игравший вместе с Головиным в ЦСКА.

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26 комментариев

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Кирилл
Ответ Cruel Snake
С точки зрения проживания... Монако роскошное, претенциозное и фешенебельное. Здесь собираются самые дорогие яхты с самыми знаменитыми гостями на борту. Здесь открывают свои двери самые шикарные рестораны и отели. Отличный климат, красивые девушки, можно поиграть в казино... Или невероятный, дождливый Ливерпуль 😔 Да и в целом, СЕЙЧАС в (нынешней обстановке) бы верить в сказки, что какой нибудь 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 клуб купит россиянина. В другой вселенной если только
Не думаю, что Головину важны «яхты, знаменитости, рестораны и отели, девушки и казино» )

Ему важнее играть стабильно в футбол и чтобы интернет был для доты и кс)
+23
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+21
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Cruel Snake
С точки зрения проживания... Монако роскошное, претенциозное и фешенебельное. Здесь собираются самые дорогие яхты с самыми знаменитыми гостями на борту. Здесь открывают свои двери самые шикарные рестораны и отели. Отличный климат, красивые девушки, можно поиграть в казино... Или невероятный, дождливый Ливерпуль 😔
Да и в целом, СЕЙЧАС в (нынешней обстановке) бы верить в сказки, что какой нибудь 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 клуб купит россиянина. В другой вселенной если только
+20
-5
+15
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alexmixer9
Ответ S. A.
Как он сейчас играет, создаётся впечатление, что тот же Брайтон он может спокойно потянуть, но «принципиальные» бритиши не будут в наши дни покупать российского игрока. А если Бундеслига, то только Бавария. Смысла переходить в Дортмунд нет
Поработать с де дзерби и поиграть в апл конечно круто, но лучше ли это монако, титулов он там не возьмёт, как трамплин использовать уже возраст не позволит, Сане либо рвать одно место и пытаться попробовать залететь в топ клуб, либо оставаться и становится легендой монако, шило на мыло нет смысла менять
+17
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+13
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S. A.
Как он сейчас играет, создаётся впечатление, что тот же Брайтон он может спокойно потянуть, но «принципиальные» бритиши не будут в наши дни покупать российского игрока.

А если Бундеслига, то только Бавария. Смысла переходить в Дортмунд нет
+10
-4
+6
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Алексей Полиенков
Ответ Cruel Snake
С точки зрения проживания... Монако роскошное, претенциозное и фешенебельное. Здесь собираются самые дорогие яхты с самыми знаменитыми гостями на борту. Здесь открывают свои двери самые шикарные рестораны и отели. Отличный климат, красивые девушки, можно поиграть в казино... Или невероятный, дождливый Ливерпуль 😔 Да и в целом, СЕЙЧАС в (нынешней обстановке) бы верить в сказки, что какой нибудь 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 клуб купит россиянина. В другой вселенной если только
Согласен. Мне кажется что если Головину из солнечного Монако куда-нибудь и переходить, то только в не менее солнечную Испанию) Иначе ухудшение качества жизни произойдёт.
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S. A.
Ответ alexmixer9
Поработать с де дзерби и поиграть в апл конечно круто, но лучше ли это монако, титулов он там не возьмёт, как трамплин использовать уже возраст не позволит, Сане либо рвать одно место и пытаться попробовать залететь в топ клуб, либо оставаться и становится легендой монако, шило на мыло нет смысла менять
Пожалуй, соглашусь. Кроме сильной лиги у Брайтона преимуществ перед Монако особо нет
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+2
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Вячеслав Припузов
Чернов агентом Головина подрабатывает?) Судя по заголовку разу не понял что это защитник Спартака, а не агент
..
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Владислав Севастьянов
Не потянет он АПЛ, там интенсивность бешеная, а он любит погулять по полю.
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N N
Надо возвращаться в ЦСКА. Уже пора повышать уровень, конечно!
+1
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JuVero
Ответ Cruel Snake
С точки зрения проживания... Монако роскошное, претенциозное и фешенебельное. Здесь собираются самые дорогие яхты с самыми знаменитыми гостями на борту. Здесь открывают свои двери самые шикарные рестораны и отели. Отличный климат, красивые девушки, можно поиграть в казино... Или невероятный, дождливый Ливерпуль 😔 Да и в целом, СЕЙЧАС в (нынешней обстановке) бы верить в сказки, что какой нибудь 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 клуб купит россиянина. В другой вселенной если только
и налогов нет))
+1
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JustF0rTheW1n322
Во было круто: «Сегодня я поспал, поиграл в доту, и стал чемпионом мира»
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JohnnyMulka
Ответ S. A.
Как он сейчас играет, создаётся впечатление, что тот же Брайтон он может спокойно потянуть, но «принципиальные» бритиши не будут в наши дни покупать российского игрока. А если Бундеслига, то только Бавария. Смысла переходить в Дортмунд нет
Бритиши будут
Другое дело, что предложат лямов 15, а Монако это не устроит
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S. A.
Ответ саша даф
какая ему бавария сбрендил?))) ...ну разве что мальчиком на побегушках мячи подавать)))
А почему нет?
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old folk
Ответ alexmixer9
Поработать с де дзерби и поиграть в апл конечно круто, но лучше ли это монако, титулов он там не возьмёт, как трамплин использовать уже возраст не позволит, Сане либо рвать одно место и пытаться попробовать залететь в топ клуб, либо оставаться и становится легендой монако, шило на мыло нет смысла менять
Поиграть в АПЛ, конечно, круче Монако.
Даже странно, что этот вопрос у кого-то ещё возникает.
Особенно когда Монако год за годом мимо ЛЧ
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карабашка
На чём отвезти?
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Андрей Федоров
Ответ newhood@icloud.com
Ага ага
ну твой уровень - вон, Мудрик гол забил за шахтёр, значит топ игрок.
А тут другое, понимать надо
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fussballer
Ответ Владислав Севастьянов
Не потянет он АПЛ, там интенсивность бешеная, а он любит погулять по полю.
Ну тогда ПСЖ или Интер Майами.
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