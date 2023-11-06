Чернов о Головине: «Готов сам отвезти его в «Ливерпуль», АПЛ или Бундеслига ему по силам. Саша – основополагающий игрок, в «Монако» он чувствует себя лидером»
Никита Чернов считает, что Александр Головин способен заиграть в АПЛ.
Полузащитник «Монако» забил и отдал голевой пас в матче 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0). Французская газета L’Équipe поставила россиянину 8 из 10 за матч и включила в символическую сборную тура в 4-й раз за сезон – никто в Лиге 1 не попадал туда чаще.
– Головин – один из лучших игроков чемпионата Франции. Пора ему идти на повышение?
– Он опять забил – порадуемся. А про повышение – это, конечно, дело Саши. Я тоже часто спрашиваю у него про это, но он чувствует себя в «Монако» лидером, иногда выходит с капитанской повязкой. Саша – основополагающий игрок, который многое решает на поле, и то, сколько он забивает и ассистирует в последних играх, доказывает это.
– Ты говорил, что мечтаешь отправить Головина в «Ливерпуль». Он готов к этому?
– На самом деле, я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Если прибавит, то поедет туда – не обязательно в «Ливерпуль», можно и в любую другую команду. Ему по силам играть в чемпионате Англии или Германии, но все равно это должен быть его выбор.
Мы можем говорить: «Сань, давай, езжай-езжай». А он, советуясь с семьей или агентами, будет искать лучшее место для продолжения карьеры, где будет прогрессировать, – сказал защитник «Спартака», игравший вместе с Головиным в ЦСКА.
Безумная форма Головина – теперь 1+1 с «Брестом». Самый результативный полузащитник Лиги 1
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Ему важнее играть стабильно в футбол и чтобы интернет был для доты и кс)
Да и в целом, СЕЙЧАС в (нынешней обстановке) бы верить в сказки, что какой нибудь 🏴 клуб купит россиянина. В другой вселенной если только
А если Бундеслига, то только Бавария. Смысла переходить в Дортмунд нет
..
Другое дело, что предложат лямов 15, а Монако это не устроит
Даже странно, что этот вопрос у кого-то ещё возникает.
Особенно когда Монако год за годом мимо ЛЧ
А тут другое, понимать надо