Чернов о Головине: «Готов сам отвезти его в «Ливерпуль», АПЛ или Бундеслига ему по силам. Саша – основополагающий игрок, в «Монако» он чувствует себя лидером»

Никита Чернов считает, что Александр Головин способен заиграть в АПЛ.

Полузащитник «Монако» забил и отдал голевой пас в матче 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0). Французская газета L’Équipe поставила россиянину 8 из 10 за матч и включила в символическую сборную тура в 4-й раз за сезон – никто в Лиге 1 не попадал туда чаще.

– Головин – один из лучших игроков чемпионата Франции. Пора ему идти на повышение?

– Он опять забил – порадуемся. А про повышение – это, конечно, дело Саши. Я тоже часто спрашиваю у него про это, но он чувствует себя в « » лидером, иногда выходит с капитанской повязкой. Саша – основополагающий игрок, который многое решает на поле, и то, сколько он забивает и ассистирует в последних играх, доказывает это.

– Ты говорил, что мечтаешь отправить Головина в «Ливерпуль». Он готов к этому?

– На самом деле, я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Если прибавит, то поедет туда – не обязательно в « », можно и в любую другую команду. Ему по силам играть в чемпионате Англии или Германии, но все равно это должен быть его выбор.

Мы можем говорить: «Сань, давай, езжай-езжай». А он, советуясь с семьей или агентами, будет искать лучшее место для продолжения карьеры, где будет прогрессировать, – сказал защитник « », игравший вместе с Головиным в .

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