Головин о том, что он лидер «Монако»: «У нас многие ребята могут проявить лидерские качества и повести за собой»
Александр Головин считает, что многие игроки «Монако» могут быть лидерами.
Вчера хавбек монегасков забил гол и сделал результативную передачу в матче Лиги 1 с «Брестом» (2:0).
«Естественно, было желание реабилитироваться за поражение в прошлом туре и перед болельщиками, и перед собой. Не хочется терять очки, поэтому сейчас рад, что сумели одержать победу.
Прежде всего доволен тем, что выиграли. Но, конечно, приятно и то, что удается создавать голевые моменты, забивать. Есть взаимопонимание с партнерами, многое получается из того, что отрабатываем на тренировках.
Можно ли сказать, что в этом сезоне являюсь лидером «Монако»? Не стал бы говорить так однозначно. Понятно, что являюсь одним из тех, кто дольше всех находится в команде, есть определенный опыт, но у нас многие ребята в зависимости от ситуации могут проявить лидерские качества и повести за собой», — сказал Головин.
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