Головин о том, что он лидер «Монако»: «У нас многие ребята могут проявить лидерские качества и повести за собой»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Футбол

Александр Головин считает, что многие игроки «Монако» могут быть лидерами.

Вчера хавбек монегасков забил гол и сделал результативную передачу в матче Лиги 1 с «Брестом» (2:0).

«Естественно, было желание реабилитироваться за поражение в прошлом туре и перед болельщиками, и перед собой. Не хочется терять очки, поэтому сейчас рад, что сумели одержать победу.

Прежде всего доволен тем, что выиграли. Но, конечно, приятно и то, что удается создавать голевые моменты, забивать. Есть взаимопонимание с партнерами, многое получается из того, что отрабатываем на тренировках.

Можно ли сказать, что в этом сезоне являюсь лидером «Монако»? Не стал бы говорить так однозначно. Понятно, что являюсь одним из тех, кто дольше всех находится в команде, есть определенный опыт, но у нас многие ребята в зависимости от ситуации могут проявить лидерские качества и повести за собой», — сказал Головин.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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1 комментарий

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Кан и Баллак сидят в баре
Сколько интервью не даёт- всегда сама скромность и интеллигентность, жаль в клубе посолиднее до сих пор не появился. В любом случае удачи, Александр!
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