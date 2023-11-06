Рюдигер не сыграет с «Валенсией» из-за перебора карточек. Защитник «Реала» получил 5-ю желтую в Ла Лиге за стычку с игроком «Райо» на 96-й

Антонио Рюдигер не сыграет с «Валенсией» из-за перебора желтых карточек.

Защитник « » получил предупреждение в добавленное ко 2-му тайму время в матче с «Райо Вальекано» (0:0). На 96-й минуте вступил в конфликт с защитником соперника , грубо толкнув его возле углового флажка. Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра показал желтые карточки обоим игрокам.

Полученная в матче с « » Карточка стала для Рюдигера 5-й в нынешнем сезоне . Таким образом, немецкий защитник пропустит матч с «Валенсией» в следующем туре.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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