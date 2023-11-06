Рюдигер не сыграет с «Валенсией» из-за перебора карточек. Защитник «Реала» получил 5-ю желтую в Ла Лиге за стычку с игроком «Райо» на 96-й

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига дисквалификации судьи Райо Вальекано Флориан Лежен Антонио Рюдигер Хуан Мартинес Мунуэра Футбол

Антонио Рюдигер не сыграет с «Валенсией» из-за перебора желтых карточек.

Защитник «Реала» получил предупреждение в добавленное ко 2-му тайму время в матче с «Райо Вальекано» (0:0). На 96-й минуте Рюдигер вступил в конфликт с защитником соперника Флорианом Леженом, грубо толкнув его возле углового флажка. Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра показал желтые карточки обоим игрокам.

Полученная в матче с «Райо Вальекано» Карточка стала для Рюдигера 5-й в нынешнем сезоне Ла Лиги. Таким образом, немецкий защитник пропустит матч с «Валенсией» в следующем туре.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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4 комментария

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Ena Therapy
Судья конечно упустил нить игры , многие фолы пропускал . Но как ведет себя Вини , чистый непрофессионализм. Думаю скоро и Бернабеу начнет ему посвистывать , он буквально всем надоел
+8
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+8
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GuruFutbola
Ждем огненное приветствие винисиуса в Валенсии)
+7
-3
+4
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Алекс Мамедов
истеричка
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Сергей Яскевич
Можно подать апелляцию и её отменят. Если бы можно было на это поставить, я бы это сделал.
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