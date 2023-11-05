Черчесов в шарфе «Локо» смотрел первый тайм матча со «Спартаком» на «РЖД Арене». Шарф красно-белых появился у него позже
Станислав Черчесов смотрит матч «Локомотив» – «Спартак» на стадионе.
Бывший тренер сборной России попал в трансляцию матча 14-го тура Мир РПЛ. На трибуне «РЖД Арены» Станислав сидит, накинув на шею шарф «Локомотива».
Сообщалось, что Черчесов может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака». Экс-вратарь ранее играл за красно-белых.
В начале второго тайма Черчесов вновь попал в кадр – на шее у него появился также и шарф «Спартака».
Изображение: кадры из трансляции «Матч! Премьер»
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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