Черчесов в шарфе «Локо» смотрел первый тайм матча со «Спартаком» на «РЖД Арене». Шарф красно-белых появился у него позже

Станислав Черчесов смотрит матч «Локомотив» – «Спартак» на стадионе.

Бывший тренер сборной России попал в трансляцию матча 14-го тура Мир . На трибуне « » Станислав сидит, накинув на шею шарф «Локомотива».

Сообщалось, что Черчесов может сменить на посту главного тренера « ». Экс-вратарь ранее играл за красно-белых.

В начале второго тайма Черчесов вновь попал в кадр – на шее у него появился также и шарф «Спартака».

Изображение: кадры из трансляции «Матч! Премьер»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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