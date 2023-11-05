Черчесов в шарфе «Локо» смотрел первый тайм матча со «Спартаком» на «РЖД Арене». Шарф красно-белых появился у него позже

Теги Спартак Локомотив Станислав Черчесов РЖД Арена премьер-лига Россия Матч ТВ стиль ахахаха Гильермо Абаскаль Футбол

Станислав Черчесов смотрит матч «Локомотив» – «Спартак» на стадионе.

Бывший тренер сборной России попал в трансляцию матча 14-го тура Мир РПЛ. На трибуне «РЖД Арены» Станислав сидит, накинув на шею шарф «Локомотива».

Сообщалось, что Черчесов может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака». Экс-вратарь ранее играл за красно-белых.

В начале второго тайма Черчесов вновь попал в кадр – на шее у него появился также и шарф «Спартака».

Изображение: кадры из трансляции «Матч! Премьер»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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95 комментариев

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DimDimich36
ведёт разведывательную деятельность
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Faust Doc
Не смотрит, а осуществляет мониторинг!
+89
-3
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Hitgoe Himgob
Ответ DimDimich36
ведёт разведывательную деятельность
в камуфляже
+59
-2
+57
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alexsem69
Ответ DimDimich36
ведёт разведывательную деятельность
Свой среди чужих.
Чужой среди своих 😂
+34
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+33
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goodok
Оказывает давление на Абаскаля 😀
+33
-5
+28
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Усатый КозлоБык ©
Саламчик, пацаны!
+30
-5
+25
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Aleksey Yashin
Решил не только Абаскалю на нервы действовать, но и Галактионову?)
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seppblatter@mail.ru
Во первых, здравствуйте, а во вторых, не с шарфом, а с кашне
+20
-4
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Усатый КозлоБык ©
Ответ sd4fmwrvz8
Алейкум салам 😁ты че два шарфа напялил ?
Чисто по рофлу 😂😂😂
+15
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sd4fmwrvz8
Ответ Усатый КозлоБык ©
Саламчик, пацаны!
Алейкум салам 😁ты че два шарфа напялил ?
+12
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ARIGAMI ARIGAMI
Диверсант
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Максим Новиков
Он вас, во-первых, приветствует.
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Водяра
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Диверсант
Двойной агент.
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igls54
Еще и спартаковский накинул сверху. Видимо, замерз
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Фут.Боль
И год 2024! Он что-то знает.
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Грозовая Тень
А под курткой, небось, динамовский свитер
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Lanc
У него наверно и сменная обувь есть для выбора, какую команду поддержать, в зависимости о того, как разворачивается ситуация в матче.
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lovec23
Двойной полевой агент
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Крекер Чебурек
Надеюсь Дзюба заметит это и по старой памяти сборной забьёт пару мячей
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Рустам Арасланов
Не нужен такой человек Спартаку
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Stanislav Orlov
физрук с детским лицом напрягся)))
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Slavnov
Наверное выдавали, на входе в вип ложи
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Stanislav Cherchesov
Болеем за отставку Абаскаля)
Станислав Саламович, а то что на шарфе цифра 2024 - это говорит о том, что вы можете стать тренером Локо?
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Гамарджоба Генацвале
Хах, щас в двух шарфах))))
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Саске Учиха
Уже в Спартаковском сидит)
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