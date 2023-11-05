Алдонин о первом пропущенном голе ЦСКА: «Железный аут, засчитывать было нельзя. Боковой либо прошляпил момент, либо испугался подката игрока «Пари НН»

Теги ЦСКА Евгений Алдонин премьер-лига Россия судьи Дмитрий Стоцкий Владимир Москалев видеоповторы Пари НН Аббосбек Файзуллаев Футбол

Евгений Алдонин считает, что первый гол «Пари НН» в ворота ЦСКА засчитан неверно.

В 14-м туре Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Пари НН» (3:2).

После первого гола нижегородцев на 33-й минуте игроки ЦСКА доказывали главному судье Владимиру Москалеву, что мяч ушел за линию во время атаки нижегородцев – мяч мог выйти за пределы поля в начале атаки, когда Николай Калинский пытался остановить его в подкате. Однако Москалев после беседы с ВАР засчитал гол.

«Непростой матч для ЦСКА, как и прогнозировалось. По ходу матча проигрывали, учитывая концовку, вытащили – молодцы. Честно говоря, хотелось бы, чтобы ЦСКА в домашних матчах больше играл с позиции силы. Не вытаскивать, не доставать соперников, а наоборот доминировать. Учитывая сумасшедший график и все сложности с составом, то «армейцев» нужно похвалить. Файзуллаев себя здорово проявил, отдал две голевые передачи.

Был ли аут в эпизоде с голом Стоцкого? Честно говоря, визуально – стопроцентный аут. Можно прикручивать, как угодно, смотреть проекцию мяча, со спутника из космоса. Это эпизод бокового судьи, который находился в метре от эпизода. Либо он просто прошляпил момент, либо испугался подката игрока «Пари НН». По мне, железный аут, но гол был забит классно. В этой ситуации его засчитывать было нельзя», – сказал бывший игрок ЦСКА.

ЦСКА за две минуты перевернул матч с «Пари НН». Несмотря на спорный неаут в первом голе

ЦСКА намекнул на засчитанный гол «Пари НН» после возможного аута: «Мяч трижды стопроцентно пересек линию ворот, что обеспечило нам победу!»

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2 комментария

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Юрий Король
С ВАРом не поспоришь. Но хорошо, что всё закончилось, как закончилось. И на трибунах мы скандировали в конце"молодцы" не зря!
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"ЦСКА"!!!
ЦСКА уже предоставил видео где видно, что мяч ушел в аут сантиметров на 50
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