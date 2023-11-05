ЦСКА намекнул на засчитанный гол «Пари НН» после возможного аута: «Мяч трижды стопроцентно пересек линию ворот, что обеспечило нам победу!»

ЦСКА намекнул на спорный гол «Пари НН» после возможного аута.

Матч 14-го тура Мир завершился победой московской команды со счетом 3:2.

После первого гола нижегородцев на 33-й минуте игроки ЦСКА доказывали главному судье , что мяч ушел за линию во время атаки нижегородцев – мяч мог выйти за пределы поля в начале атаки, когда пытался остановить его в подкате. Однако Москалев после беседы с ВАР засчитал гол.

«Мяч трижды стопроцентно пересек линию ворот «Пари НН», что обеспечило нам победу в матче!» – написала пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале, комментируя результат встречи.

«Боковой? ВАР?» Директор ЦСКА по коммуникациям выложил видео с возможным уходом мяча в аут перед голом «Пари НН»

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