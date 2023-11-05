ЦСКА намекнул на засчитанный гол «Пари НН» после возможного аута: «Мяч трижды стопроцентно пересек линию ворот, что обеспечило нам победу!»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Николай Калинский Владимир Москалев видеоповторы Пари НН соцсети ахахаха Футбол

ЦСКА намекнул на спорный гол «Пари НН» после возможного аута.

Матч 14-го тура Мир РПЛ завершился победой московской команды со счетом 3:2.

После первого гола нижегородцев на 33-й минуте игроки ЦСКА доказывали главному судье Владимиру Москалеву, что мяч ушел за линию во время атаки нижегородцев – мяч мог выйти за пределы поля в начале атаки, когда Николай Калинский пытался остановить его в подкате. Однако Москалев после беседы с ВАР засчитал гол.

«Мяч трижды стопроцентно пересек линию ворот «Пари НН», что обеспечило нам победу в матче!» – написала пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале, комментируя результат встречи.

«Боковой? ВАР?» Директор ЦСКА по коммуникациям выложил видео с возможным уходом мяча в аут перед голом «Пари НН»

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6 комментариев

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Александер Мухаметшин
Остроумно)
+8
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Док163
Весьма неплохо :)))
+1
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Brennet
Ирония, от которой боковому ещё долго будет икаться.
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Vagner01
Молодцы! Отлично сказали!
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Любитель побеждать
Я бы сказал, что провели проекцию на варе, но знаю, что это не так))) Поэтому хорошо, что позорное решение бокового и вар нивелировалось победой.
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ParvizLNDRreal
Smm хорош 👍
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