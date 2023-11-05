«Игорь, приезжай к нам в деревню! Нам нужен главным по коням. Платим пельменями». Фанаты адресовали баннер Акинфееву на игре ЦСКА – «Пари НН»

Болельщики ЦСКА сделали оригинальное предложение Игорю Акинфееву во время матча.

На матче 14-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Пари НН» (3:2) появился баннер с фотографией голкипера армейцев а крестьянской рубахе.

Надпись на баннере гласила: « , приезжай к нам в деревню! Нам нужен главным по коням. Платим пельменями».

Изображение: Metaratings.ru

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