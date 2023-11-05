«Игорь, приезжай к нам в деревню! Нам нужен главным по коням. Платим пельменями». Фанаты адресовали баннер Акинфееву на игре ЦСКА – «Пари НН»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия болельщики Пари НН ахахаха Футбол

Болельщики ЦСКА сделали оригинальное предложение Игорю Акинфееву во время матча.

На матче 14-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Пари НН» (3:2) появился баннер с фотографией голкипера армейцев а крестьянской рубахе.

Надпись на баннере гласила: «Игорь, приезжай к нам в деревню! Нам нужен главным по коням. Платим пельменями».

Изображение: Metaratings.ru

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22 комментария

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Британский шпион
Как же похорошели перформансы при фан-айди
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Давид Кочинян
Новости, которые мы заслужили, да ещё и пуш-уведомлением?! 🤔 Бггг прям, не меньше 😕
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chudak
перфоманс, который мы заслужили!
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ɔculpa
В чём прикол, в чём юмор, кто пояснит? Без пояснений-то явно какой-то лютый тухляк.
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freeman123
Ответ Британский шпион
Как же похорошели перформансы при фан-айди
Со слезами ностальгии вспоминаю Пирата или Черное зеркало от фанатов Зенита, да и бактерия короны в виде мяча была супер, много было классных
+7
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Сергей Борисович
Это не фанаты. Это реклама так то. Хотел написать по своему, но не пускает цензура 😉
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Британский шпион
Ответ freeman123
Со слезами ностальгии вспоминаю Пирата или Черное зеркало от фанатов Зенита, да и бактерия короны в виде мяча была супер, много было классных
Да вообще крутое время было, да. У нас вот в Луже на огромную заворотку с плашками и пиро каждое дерби, в Химках полотнища крутые были, на Песчанку переехали тоже на уровне все оставалось. Да даже легендарный йелоумэн был покруче вот этих пельменей))
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nikita333
Куда там поющий Энфилд! Вот вам наш перформанс! Как тебе такое, Юрген Клопп?!
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Иван Рыбаков
Чтобы перебить такое предложение, ЦСКА придëтся сильно раскошелиться.
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Денис Олегович
Ответ freeman123
Со слезами ностальгии вспоминаю Пирата или Черное зеркало от фанатов Зенита, да и бактерия короны в виде мяча была супер, много было классных
Один из самых крутых перфомансов был на Петровском еще в матче с ЦСКА году в 2008, по-моему. На вираже растянули полотно смерти с косой, а по трибунам к гостевой пустили руки с двух сторон. Жаль, нам во время этого всего еще молодой Дзагоев положил, но было круто все равно))
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Bul.Bul
Такое ощущение, что автор текста - Губерниев
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Владислав Дудкин
Что это? 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Британский шпион
Ответ Юрий Король
Так приходите на трибуны и перфомте. С дивана не надоело вякать? Мыжфанаты.
Кузьмич, спок.
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fantast1c
Я понимаю, если бы здесь подразумевалось про бывший клуб третьей лиги из подмосковной деревни Конев-Бор или ещё какое-нибудь Конево или тд, но это.. вообще к чему?
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old folk
Ну, баннер и правда деревенский
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Игорь М.
Ответ nikita333
Куда там поющий Энфилд! Вот вам наш перформанс! Как тебе такое, Юрген Клопп?!
Какой же Клопп завидующий!)
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Вячеслав Максименко
Не удивлюсь, если Игорь лет через двадцать поселится в деревне. Тем более, что Москва станет ещё больше.
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Олег Носов
Мяч вышел в аут второй гол не должны были засчитывать.
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Владислав Дудкин
Что это? 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Arty Novikoff
Самое страшное, что сейчас они на все матчи будут это художество таскать. Зря платили что ли.
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