Канчельскис о Головине: «Уехал бы в «Челси» за 100 млн евро, будь он французом. Мог бы усилить любой клуб из топ-6 лиг Европы сейчас»

Андрей Канчельскис отметил прогресс Александра Головина в «Монако».

В сезоне-2023/24 Головин забил 4 гола в 9 матчах Лиги 1. На данный момент полузащитник является самым дорогим российским футболистом – его трансферная стоимость составляет 30 млн евро.

«Головин здорово прибавил. Он, можно сказать, оброс мясом и наконец-то стабильно играет на высоком уровне. То, что он так много забивает из-за пределов штрафной, говорит, в первую очередь, о мастерстве Саши. Это навык, которым обладают единицы.

В принципе, мог бы сейчас усилить любой клуб из топ-6 европейских чемпионатов. Будь Саша французом, уехал бы в « » за 100 млн евро. Но сейчас в ему путь закрыт из-за паспорта», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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