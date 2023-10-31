Канчельскис о Головине: «Уехал бы в «Челси» за 100 млн евро, будь он французом. Мог бы усилить любой клуб из топ-6 лиг Европы сейчас»

Теги Монако Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Александр Головин деньги Футбол

Андрей Канчельскис отметил прогресс Александра Головина в «Монако».

В сезоне-2023/24 Головин забил 4 гола в 9 матчах Лиги 1. На данный момент полузащитник является самым дорогим российским футболистом – его трансферная стоимость составляет 30 млн евро.

«Головин здорово прибавил. Он, можно сказать, оброс мясом и наконец-то стабильно играет на высоком уровне. То, что он так много забивает из-за пределов штрафной, говорит, в первую очередь, о мастерстве Саши. Это навык, которым обладают единицы.

В принципе, Головин мог бы сейчас усилить любой клуб из топ-6 европейских чемпионатов. Будь Саша французом, уехал бы в «Челси» за 100 млн евро. Но сейчас в АПЛ ему путь закрыт из-за паспорта», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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9 комментариев

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Andy93
Головин - Беллингем для бедных
+16
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+15
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counsel
Ответ Rostislav Kosyakin
Если уж хотел набросить, то нужно было говорить, "... будь он украинцем...". Вот это был бы наброс как наброс, а тут даже комментировать нечего)))
Все-таки прибалта, выросшего на Украине, странно в набросах обвинять.
+3
0
+3
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Владимир Молявин
В чём-то он прав.
+2
0
+2
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Альберт Сафиуллин
Голова там царь среди темнокожих легкоатлетов.
0
0
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Ихарь Окенфэйлов
Для нынешнего француза, он слишком белый )
0
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