Заболотный пропустит матч с «Факелом» из-за перебора карточек. Форвард ЦСКА получил 4-ю желтую на 92-й минуте в матче с «Пари НН»

Антон Заболотный не примет участие в матче против «Факела».

ЦСКА победил « » (3:2) в матче 14-го тура Мир .

Нападающий московского клуба провел полный матч и получил желтую карточку в компенсированное ко второму тайму время, на 92-й минуте.

Это предупреждение стало четвертым для футболиста в нынешнем сезоне, что означает автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

В предстоящем туре чемпионате России встретится против « ».

Заболотный забил пять голов в 13 играх текущего чемпионата.

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