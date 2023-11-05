Заболотный пропустит матч с «Факелом» из-за перебора карточек. Форвард ЦСКА получил 4-ю желтую на 92-й минуте в матче с «Пари НН»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Факел Антон Заболотный Пари НН Футбол

Антон Заболотный не примет участие в матче против «Факела».

ЦСКА победил «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ.

Нападающий московского клуба Антон Заболотный провел полный матч и получил желтую карточку в компенсированное ко второму тайму время, на 92-й минуте.

Это предупреждение стало четвертым для футболиста в нынешнем сезоне, что означает автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

В предстоящем туре чемпионате России ЦСКА встретится против «Факела».

Заболотный забил пять голов в 13 играх текущего чемпионата.

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11 комментариев

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Артём Амирджанян
На стадионе в Воронеже нужен только силовой футбол, без Забы никак
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ramoncarlos
Файзуллаева весь матч били, а тут Антоха на 0,1 секунды после свистка мяч выбил и конечно желтая.
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Антон Самойлов
Черт с ним, с Заболотным. Мойзес тоже матч пропустит.
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Serge Vendino
Ответ ramoncarlos
Файзуллаева весь матч били, а тут Антоха на 0,1 секунды после свистка мяч выбил и конечно желтая.
Москалева вообще унесло куда-то. 9 жёлтых нараздавал в негрубой игре
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ApXuMaHqPuT
Ответ Артём Амирджанян
На стадионе в Воронеже нужен только силовой футбол, без Забы никак
Газон огородный ➡️ Антон Заболотный 🐸
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Танович
Ответ Islam Gasanov
Шанс для Давилы появился и возможность сыграть в атаке технично и комбинационно
Так в Воронеже поле такое, что никто, кроме Заболотного там себя не покажет. Это Зе играет корпусом и головой, а с длинными ногами он там как цапля по болоту легко ходил бы. Остальные у нас по земле возят мяч, а поле вряд ли позволит такое.
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Islam Gasanov
Шанс для Давилы появился и возможность сыграть в атаке технично и комбинационно
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Алексей Ильин
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А что с Мойзесом ?
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Shuller18
Скорее всего с первых минут выйдет Давила, вот и посмотрим как лучше.
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Антимосковский
Ответ Dimych888
Федотов должен найти решение что бы потушить Факел!!!
одни уже обещали потушить недавно, в тушино с порванным тузом поехали) меньше пафоса!
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