Заболотный пропустит матч с «Факелом» из-за перебора карточек. Форвард ЦСКА получил 4-ю желтую на 92-й минуте в матче с «Пари НН»
Антон Заболотный не примет участие в матче против «Факела».
ЦСКА победил «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ.
Нападающий московского клуба Антон Заболотный провел полный матч и получил желтую карточку в компенсированное ко второму тайму время, на 92-й минуте.
Это предупреждение стало четвертым для футболиста в нынешнем сезоне, что означает автоматическую дисквалификацию на следующий матч.
В предстоящем туре чемпионате России ЦСКА встретится против «Факела».
Заболотный забил пять голов в 13 играх текущего чемпионата.
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