ЦСКА выиграл 3 матча подряд 2-й раз в сезоне. Подобная серия была летом

ЦСКА впервые с августа одержал три победы подряд.

В матче 14-го тура Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Пари НН» со счетом 3:2. До этого красно-синие обыграли « » в РПЛ (1:0) и « » в Фонбет Кубке России (3:1).

ЦСКА выиграл 3 матча подряд лишь во 2-й раз в сезоне. Предыдущую серию команда под руководством провела в июле-августе, обыграв «Оренбург» (6:0), « » (3:2) и « » (4:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН».

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