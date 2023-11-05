ЦСКА выиграл 3 матча подряд 2-й раз в сезоне. Подобная серия была летом

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Оренбург Краснодар Владимир Федотов Пари НН Футбол

ЦСКА впервые с августа одержал три победы подряд.

В матче 14-го тура Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Пари НН» со счетом 3:2. До этого красно-синие обыграли «Краснодар» в РПЛ (1:0) и «Оренбург» в Фонбет Кубке России (3:1).

ЦСКА выиграл 3 матча подряд лишь во 2-й раз в сезоне. Предыдущую серию команда под руководством Владимира Федотова провела в июле-августе, обыграв «Оренбург» (6:0), «Ахмат» (3:2) и «Локомотив» (4:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН».

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16 комментариев

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jqzn88xn6n
Снова благодарим нашего уже любимого узбека! Каждый матч можно давать приз лучшего! Браво!🙏🏻🇺🇿
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Кирилл
Аббос - это просто бриллиант для ЦСКА !
Как же повезло, что селекционная служба нашла его и в кой-то веки привезла отличного игрока в линию нападению )

И вот ЦСКА уже поднялся на 3-е место в таблице )
Теперь надо продолжать в том же духе до перерыва на зимнюю паузу, а там усилить команду и заканчивать чемпионат )
+20
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+18
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soda overdose
радует Аббос) просто хочется, чтобы этот парень прогрессировал и дальше
+9
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Шухрат Казыев
Ответ Кирилл
Аббос - это просто бриллиант для ЦСКА ! Как же повезло, что селекционная служба нашла его и в кой-то веки привезла отличного игрока в линию нападению ) И вот ЦСКА уже поднялся на 3-е место в таблице ) Теперь надо продолжать в том же духе до перерыва на зимнюю паузу, а там усилить команду и заканчивать чемпионат )
Файзуллев классный игрок.Мастер паса. Обладатель кубка Азии. Молодец. Удачи.
+6
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Артём Амирджанян
Выгрызли победу на характере, надеюсь эта серия продлится на ещё большее количество матчей
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Stas Politik
Пари НН очень странная команда. Игры поставленной нет никакой, тренерской мысли - тоже. В каждом матче оппоненты их возят(против Спартака и ЦСКА вообще не показали ничего), но при этом они стабильно какими-то чудесами умудряются набирать очки. Интересно, когда закончится этот фарт
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sangre
Аббос это второй такой игрок со времён Карвальо
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Алексей Дахно
Я один не понял, почему желтая карточка Каккоеву, когда он уходил с поля, не стала для него красной? Вместо него не должен был выходить игрок, потому что это было удаление.
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Shoorale
Ответ Андрей Бирюков
Аббос хорош!!! Но выигрывает или проигрывает команда!!! Давайте не будем захваливать кого-то одного...
какое то глупое высказывание
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User01
Аббос красава , надеюсь его не сломают , такое ощущение что каждый второй фол НН был на Файзулаеве.
+3
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Андрей Бирюков
Ответ jqzn88xn6n
Снова благодарим нашего уже любимого узбека! Каждый матч можно давать приз лучшего! Браво!🙏🏻🇺🇿
Аббос хорош!!! Но выигрывает или проигрывает команда!!! Давайте не будем захваливать кого-то одного...
+5
-3
+2
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Алексей Ильин
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Аббос, друг !
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Ahtarisiti
А Давила задавила..
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Сергей Раков
Ответ Shoorale
какое то глупое высказывание
не глупое, банальное
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