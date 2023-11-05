ЦСКА выиграл 3 матча подряд 2-й раз в сезоне. Подобная серия была летом
ЦСКА впервые с августа одержал три победы подряд.
В матче 14-го тура Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Пари НН» со счетом 3:2. До этого красно-синие обыграли «Краснодар» в РПЛ (1:0) и «Оренбург» в Фонбет Кубке России (3:1).
ЦСКА выиграл 3 матча подряд лишь во 2-й раз в сезоне. Предыдущую серию команда под руководством Владимира Федотова провела в июле-августе, обыграв «Оренбург» (6:0), «Ахмат» (3:2) и «Локомотив» (4:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН».
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Как же повезло, что селекционная служба нашла его и в кой-то веки привезла отличного игрока в линию нападению )
И вот ЦСКА уже поднялся на 3-е место в таблице )
Теперь надо продолжать в том же духе до перерыва на зимнюю паузу, а там усилить команду и заканчивать чемпионат )